Miles de personas se vuelcan en su apoyo a Palestina y el fin de la guerra en Gaza en diferentes manifestaciones

Día de inflexión en la relación del mundo con Israel y Palestina. Miles de personas han salido a las calles este sábado en distintas ciudades de España y Europa para mostrar su solidaridad con Palestina y denunciar lo que califican de “genocidio” por parte de Israel en Gaza. Barcelona, Madrid, Vigo, Pamplona, Sevilla, Málaga se han convertido en escenarios de marchas multitudinarias, al igual que Roma y Londres, en una jornada marcada por diferentes consignas, símbolos palestinos y el boicot contra Israel.

En Vigo, bajo una persistente lluvia, una larga hilera de paraguas acompañó a los manifestantes que partieron del cruce de la Vía Norte con Urzaiz. Entre banderas palestinas y pancartas, se escucharon cánticos como “Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá” o “No es una guerra, es un genocidio”. Los organizadores cifraron la asistencia en 40.000 personas, frente a las 8.000 reconocidas por la Policía Local. La protesta transcurrió sin incidentes y estuvo acompañada de un llamamiento a la próxima movilización unitaria en Santiago de Compostela, así como al paro laboral convocado por CCOO, UGT y la CIG el próximo 15 de octubre en Galicia.

En Sevilla, más de un millar de manifestantes marcharon con banderas palestinas y pancartas exigiendo la liberación de los miembros de la flotilla humanitaria interceptada por Israel. Participaron el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, quien denunció que Israel “sigue siendo el obstáculo para la paz”, así como personalidades del mundo de la cultura como el cineasta Alberto Rodríguez y el actor Antonio de la Torre. En Málaga, la protesta fue encabezada por el dirigente de IU Toni Valero, que reclamó romper las relaciones comerciales con Israel y denunció la “inacción de la UE”.

Pamplona también fue escenario de una de las marchas más multitudinarias de la jornada, con 50.000 asistentes según la organización y 10.000 según la Delegación del Gobierno. Convocados por Palestinarekin Elkartasuna, los manifestantes recorrieron las principales avenidas de la capital navarra entre cánticos como “Gaza, aguanta, el mundo se levanta”. La presidenta María Chivite acudió a la marcha, que concluyó con la lectura de un comunicado en el que se pidió la convocatoria de una huelga general en Euskal Herria el 15 de octubre. El texto rechazó la solución de los dos Estados y reclamó boicot integral contra Israel.

En Barcelona, la movilización fue una de las más numerosas de Europa. La Guardia Urbana habló de 70.000 personas, mientras que los convocantes aseguraron que participaron 300.000. Más de 600 entidades y sindicatos se sumaron a una marcha que vistió de negro el Passeig de Gràcia hasta el Arc de Triomf, donde se celebró un acto central con música palestina y la lectura de manifiestos. La protesta se vinculó directamente al reciente asalto israelí a la Global Sumud Flotilla y desembocó en la acampada de Drassanes, convertida en centro de coordinación de las protestas en Cataluña.

La ola de solidaridad también se extendió fuera de España. En Roma, decenas de miles de personas marcharon desde la Pirámide hasta San Juan de Letrán, en una protesta vigilada de cerca por las autoridades italianas, que desplegaron antidisturbios por temor a incidentes. Los manifestantes corearon lemas como “Somos todos palestinos” y “Stop complicidad”, mientras denunciaban registros policiales a autobuses procedentes de la Toscana.

En Londres, la protesta derivó en tensión y más de 175 detenciones. Activistas en Trafalgar Square desplegaron pancartas en apoyo a Palestine Action, grupo ilegalizado en julio tras acciones de sabotaje contra suministros militares a Israel. Scotland Yard informó de arrestos y de la retirada de un cartel colocado en Westminster, mientras el primer ministro Keir Starmer había pedido suspender las protestas por respeto al duelo de la comunidad judía tras el atentado en una sinagoga de Mánchester.

Las movilizaciones de este sábado, enmarcadas en un creciente movimiento internacional de apoyo a Palestina, tuvieron un denominador común: el rechazo a la ofensiva israelí en Gaza, la exigencia de liberar a los activistas de la flotilla humanitaria y la demanda de cortar relaciones diplomáticas, militares y comerciales con Israel.