La activista Greta Thunberg denuncia que está detenida por Israel en una celda "infestada de chinches"

La activista ambiental Greta Thunberg informa a las autoridades suecas que está siendo sometida a duros tratos bajo custodia israelí, tras su detención y retiro de la Global Summud Flotilla que transportaba ayuda a Gaza, informa The Guardian.

Otro detenido también ha informado que las fuerzas israelíes habrían tomado fotografías en las que Thunberg era obligada a sostener banderas, cuya identidad es desconocida.

En un correo electrónico enviado por el Ministerio de Asuntos Exteriores sueco a personas cercanas a Thunberg, un funcionario que visitó a la activista en prisión aseguró que ella afirma haber sido detenida en una celda infestada de chinches, con comida y agua insuficientes.

“El personal de la embajada pudo reunirse con Greta”, dice el correo electrónico. “Informó sobre deshidratación. Ha recibido cantidades insuficientes de agua y comida. También declaró que había desarrollado erupciones que sospecha que fueron causadas por las chinches. Habló de un trato severo y dijo que había estado sentada durante largos periodos sobre superficies duras”. “Otro detenido supuestamente dijo a otra embajada que había visto a [Thunberg] obligada a sostener banderas mientras se tomaban fotos. Se preguntaba si las imágenes suyas habían sido distribuidas”, añadió el funcionario del Ministerio sueco.

Thunberg forma parte de la comunidad de 437 activistas, parlamentarios y abogados que integran la Flotilla Global Sumud (GSF, por sus siglas en inglés), una coalición de más de 40 embarcaciones que transportan ayuda humanitaria para romper el bloqueo marítimo de 16 años que Israel ha impuesto sobre Gaza.

Entre jueves y viernes, las fuerzas israelíes interceptaron todos los barcos y arrestaron a cada miembro de la tripulación. La mayoría está siendo detenida en Ketziot, también conocida como Ansar III, una prisión de alta seguridad en el desierto del Negev utilizada principalmente para encarcelar a prisioneros de seguridad palestinos, muchos de los cuales Israel acusa de participar en actividades militantes o terroristas. En el pasado, los activistas detenidos por Israel no eran procesados penalmente, sino que su presencia se trataba como un asunto de inmigración.

Según abogados de la ONG Adalah, los derechos de los miembros de la tripulación han sido “violados sistemáticamente”, informando que los activistas fueron privados de agua, saneamiento, medicación y acceso inmediato a sus representantes legales, “en una clara violación de sus derechos fundamentales a un debido proceso, juicio imparcial y asistencia legal”.

El equipo legal italiano que representa a la flotilla confirmó que los detenidos fueron dejados “durante horas sin comida ni agua –hasta altas horas de la noche–”, con la excepción de “un paquete de papas fritas entregado a Greta y mostrado a las cámaras”. Los abogados también reportaron casos de abuso verbal y físico.

Durante una visita a Ashdod el jueves por la noche, el ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha de Israel, Itamar Ben-Gvir, fue filmado llamando “terroristas” a los activistas mientras estaba frente a ellos.

“Estos son los terroristas de la flotilla”, dijo, hablando en hebreo y señalando a decenas de personas sentadas en el suelo. Su portavoz confirmó que el video fue grabado en el puerto de Ashdod el jueves por la noche. En contraparte, algunos activistas fueron escuchados gritando: “Liberen Palestina”.

Desde el arresto, el equipo legal de la flotilla ha expresado su preocupación por el trato que podrían recibir los miembros de la tripulación, particularmente aquellos que ya habían sido detenidos por las autoridades israelíes por intentar romper el bloqueo naval de Gaza. Esta marca la segunda vez que Thunberg es arrestada, junto con otros miembros de la flotilla, después de un intento similar a principios de este año que terminó con la detención y deportación de los activistas.

Baptiste André, un médico francés que estaba en uno de los barcos de la flotilla en junio, ha contado a periodistas que fue testigo de cómo los agentes fronterizos israelíes se burlaban y privaban deliberadamente de sueño a los pasajeros, en particular a Thunberg.

El ministro sueco indicó en el correo que las autoridades israelíes le pidieron a Thunberg firmar un documento.

Israel corta el paso de la Flotilla solidaria cuando estaba a punto de llegar a Gaza Ver más

“Ella expresó incertidumbre sobre el significado del documento y no quiso firmar nada que no entendiera”, dice el correo electrónico. El funcionario del Ministerio sueco escribió que Thunberg ha tenido acceso a asesoría legal.

Adalah señaló en un comunicado previo sobre el proceso legal que, aunque las autoridades israelíes tendrían un registro de los participantes recurrentes en flotillas de ayuda, activistas como Thunberg generalmente eran tratados igual que los participantes primerizos, sujetos a detención temporal y deportación.

The Guardian contactó al Servicio Penitenciario de Israel, a las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) y al Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, pero ninguno ha respondido aún a la solicitud de comentarios.