Luisgé Martín sostiene que no publicar 'El odio' es "de sociedades prefascistas"

El escritor y periodista Luisgé Martín, autor de El odio, que narra el punto de vista de José Bretón sobre el asesinato de sus dos hijos en 2011, y del que la editorial Anagrama anunció la semana pasada la extinción del contrato de edición para la publicación y distribución de la obra, ha asegurado que no se podía imaginar que "se produjera este tipo de escándalo alrededor del libro".

En su primera intervención tras la polémica suscitada por su obra en el programa de RTVE La noche en 24 horas que recoge EFE, ha lamentado "el no haber avisado a Ruth -madre de los niños asesinados- para que "no se hubiera enterado por la prensa y haberle transmitido que no es un libro que revictimice a las víctimas". El autor, aunque quiere que se publique el libro, ha comentado que no lo autopublicará y que tras la extinción del contrato con Anagrama no sabe aún lo que hará.

Insistió en que quiere que el libro salga a la luz, porque como autor pretende encontrar lectores y porque "es grave que se retire por cosas que dicen sin haberlo leído, sin dar argumentos ni razones, que forman parte de sociedades prefascistas". Ha asegurado que el libro lo escribió él y "no a medias": "Bretón no sale bien parado, es un psicópata, narcisista y manipulador".

Según Martín, El odio es "un libro que Bretón detesta", en el que no trata de "dar voz a un asesino, en absoluto, se le confronta. En el libro la empatía está con la víctima no con el asesino". Ha considerado que la editorial Anagrama "sintió miedo por la presión social" y rescindió el contrato.

Preguntado por si entiende el sufrimiento de la madre de los niños asesinados, ha dicho: "de Ruth lo entiendo todo, todos nos conmovimos con ella en 2011 y sentimos ese afecto hacia ella en el juicio y ella decidió dar la cara y enfrentarse a su marido con coraje". Sobre por qué no hizo en el libro el ejercicio de escribir sobre cómo está la víctima, ha manifestado que "el escritor elige, escribo de lo que no consigo entender y no entiendo que alguien mate a sus hijos".

En este sentido ha comentado que, tras escribir el libro después de haber mantenido correspondencia con Bretón -59 cartas- y dos visitas consecutivas al locutorio de la prisión, ha entendido "algo estremecedor en contra de lo que piensa la mayoría: Bretón es alguien muy vulgar, muy mediocre, no es un Hannibal Lécter". "He llegado a verlo perdido y sólo en el mundo, sí, lo miro con compasión, no con simpatía", ha añadido Luisgé Martín, para quien Breton en El Odio, "queda como un pobrecillo cruel que mató a sus dos hijos".

Ha defendido que su libro "no es una crónica sobre un asesinato, sino un libro de autor, de relaciones afectivas, personales. Intervengo como autor para reflexionar de cosas muy diversas, como las heridas emocionales". "Es un intento -ha continuado el autor- de meterse en la mente de un asesino atroz, y para alertar a las mujeres que piensan que los monstruos tienen cuernos y huelen a azufre, pero, de hecho, lo definían como una persona tímida incapaz de hacer daño a nadie"

Preguntado por qué no hizo algo por conocer a Ruth dijo que le "perturbaba mucho perturbar a Ruth", y que llamarla después de que ella reconstruyera su vida no le parecía adecuado, además de que su intención era meterse en la mente del asesino.

Interrogado por fragmentos del libro que pueden haber supuesto una revictimización de Ruth Ortiz -concretamente, cuando el autor hace alusión a "la mecha de una bomba exterminadora que él [José Bretón] había encendido y que solo Ruth podría apagar"-, el escritor, tal y como recoge Sabela Rodríguez en infoLibre, se ha atrincherado en la premisa de que sí "pudo haber una manera de frenar el crimen", porque la víctima "podía haber vuelto con él, podía no haberse separado de él". Enseguida, no obstante, ha rectificado señalando que "no está en su ánimo sugerir ni remotamente que ella tenía que haber actuado de otra manera distinta a la que actuó".

Anagrama suspendió la publicación de El odio después de que Ruth Ortiz, madre de los niños, pidiera amparo a la Fiscalía de Córdoba para que se paralizara su distribución. Después de la denegación judicial posterior, en dos ocasiones, de la petición de medidas cautelares por parte de la Fiscalía solicitando esa paralización, la editorial mantuvo voluntariamente la suspensión de la distribución de la obra, que ahora ha confirmado que "es definitiva".

El 8 de octubre de 2011 José Bretón asesinó en la finca de Las Quemadillas de Córdoba a sus hijos Ruth y José, un crimen por el que actualmente permanece recluido en la cárcel de máxima seguridad Herrera de la Mancha (Ciudad Real) donde cumple una condena total de 25 años, a pesar de ser sentenciado a 40.