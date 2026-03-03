Madrid pacta con los rectores un nuevo modelo de financiación para las universidades

La Comunidad de Madrid ha alcanzado un acuerdo con los rectores de las seis universidades públicas para poner en marcha un nuevo modelo de financiación plurianual, ha anunciado este martes el Gobierno regional, según informa EFE.

La presidenta Isabel Díaz Ayuso firmará con ellos el texto este martes a la 13:00 en la sede del Gobierno regional, tras lo cual detallará las principales líneas del nuevo modelo de financiación para las universidades Complutense, Autónoma, Rey Juan Carlos, Alcalá, Politécnica y Carlos III.

El acuerdo se firma tras una reunión mantenida el lunes entre los rectores y las consejerías de Educación y de Hacienda, tras el cese en febrero del exconsejero de Educación Emilio Viciana y el fracaso de su ley de Enseñanzas Superiores y Universidades (Lesuc) que suscitó el rechazo generalizado de la comunidad educativa con protestas y huelgas masivas.

La nueva consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, reinició la negociación con los rectores enfocada principalmente a su reivindicación de una financiación suficiente para poner fin a la "infrafinanciación" que sufren las universidades madrileñas desde la crisis de 2012.

La última propuesta de Educación a los rectores hasta la reunión del lunes recogía un incremento de la financiación a 1.600 millones de euros para cinco años, frente a los 1.239 millones presupuestados para 2026, lo que consideraban una cantidad insuficiente. Si se estima en un 3% el crecimiento del PIB en los próximos años, estos 1.600 millones supondrían en 2030 un 0,4% del PIB regional, por debajo del 1% previsto en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) que reclamaba el movimiento Por la Pública.

Debido a la "asfixia económica" de los últimos años, universidades como la Complutense y la Rey Juan Carlos han acumulado un déficit de 33 y 76 millones, respectivamente, que en el caso de la Complutense obligó a solicitar un préstamo de 34,5 millones a la Comunidad de Madrid en octubre pasado.