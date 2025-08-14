MINUTO A MINUTO
Tercer fallecido por los incendios: muere otro de los voluntarios que luchaba contra el fuego en León
Sigue en directo en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este jueves 14 de agosto:
11:57 h
Renfe ha vuelto a suspender el servicio ferroviario entre Madrid y Galicia por la reactivación del incendio en la provincia de Ourense. La compañía ha informado en X de esta suspensión, que se produce dos horas después de haber retomado el servicio y una vez inspeccionadas las vías. Los trenes que se encontraban en trayecto serán apartados en estaciones hasta que pueda garantizarse la reanudación de la circulación, añade Renfe.
11:49 h
El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha anunciado este jueves que su Grupo Parlamentario ha registrado en el Parlamento autonómico la comparecencia urgente ante esta institución del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), para dar explicaciones sobre la gestión de los incendios forestales.
En una rueda de prensa, Martínez ha reclamado la convocatoria de la Diputación Permanente de las Cortes y ha asegurado que, en caso de ser presidente de la Junta de Castilla y León y afrontar esta situación, él sí optaría por elevar la Situación Operativa a nivel 3, que implica ceder la gestión del operativo contra la emergencia al Gobierno de España.
11:40 h
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha hablado este jueves con su homólogo ucraniano, Andrii Sybiha, para trasladarle su apoyo en vísperas de la cumbre entre los presidentes de EEUU y Rusia para abordar la guerra, y ha insistido en que un alto el fuego es "el primer paso irrenunciable".
España, ha subrayado además Albares a través de las redes sociales, "trabaja por una paz justa y duradera en Ucrania" y ha advertido de que "la seguridad y soberanía europeas también están en juego".
Una conversación que han mantenido ambos ministros un día antes de que se reúnan en Alaska los presidentes estadounidense, Donald Trump, y ruso, Vladimir Putin, para hablar de la guerra que comenzó con la invasión de Ucrania en febrero de 2022.
Ayer, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participó en un encuentro virtual con los líderes de la denominada "coalición de voluntarios", el grupo de países que apoya a Ucrania y en la que España participa desde su puesta en marcha, donde se informó de la reunión anterior que tuvieron varios aliados europeos, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y Trump y a la que no asistió Sánchez.
10:59 h
El dispositivo para la extinción y prevención de incendios de la Junta de Andalucía (Plan Infoca) ha dado por estabilizado el incendio declarado el pasado lunes en Tarifa (Cádiz), que ha afectado a un perímetro de 300 hectáreas y que obligó a evacuar a más de 2.000 personas de las zonas de playas y hoteles.
Según han confirmado fuentes del Plan Infoca, el fuego se dio por estabilizado a última hora de este miércoles, después de tres días de lucha contra el fuego, que en la tarde del lunes llegó a amenazar la zona de viviendas y hoteles situada en Atlanterra y playa de Los Alemanes, donde las llamas se quedaron a pocos metros de las casas.
El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, informó en el puesto de mando avanzado de que las investigaciones realizadas sobre el incendio, originado en una zona rocosa de la Sierra de la Plata próxima a la Cueva del Moro, apunta a "sospechas fundadas" de que haya sido intencionado.
Por ese motivo, anunció que la Junta de Andalucía va a extremar las medidas de vigilancia sobre la zona costera gaditana, donde también el lunes tuvo lugar un conato de incendio en la vecina zona de Caños de Meca provocado por un campista que había encendido una vela.
10:53 h
Los incendios que asolan estos días España han provocado cortes en 14 carreteras, cuatro de ellas en Cáceres, con 25 kilómetros cortados en la A-66 a la altura del municipio de Casas del Monte, y con la N630, en Plasencia, intransitable.
Esta última vía ha elevado a 14 las carreteras que en a las 10:30 horas se encontraban cortadas: 13 secundarias y la A-66, perteneciente a la red viaria principal, según la última información aportada por la Dirección General de Tráfico (DGT).
En Cáceres, el incendio forestal declarado el martes en la localidad cacereña de Jarilla ha provocado también el corte de la CC-213, en Villar de Plasencia y la CC-214 en Jarilla.
Otras tres carreteras permanecen intransitables en Zamora: la ZA-P-2433, en Puercas; la ZA-P-2434, en Abejera; y la ZA-902, en Losacio-; las mismas que en León (LE-133, en Valdeviejas; LE-125, en La Bañeza y LE-110, en Castrocalbón). También en Castilla y León, en la provincia de Palencia, tres carreteras se encuentran afectadas a la altura de La Pernía (PP-2114, PP-2113 y PP-2116), mientras que en Huelva permanece cortada la HU-8100, en Aroche.
10:31 h
Los bomberos del Consorcio Provincial de Valencia, que llevan a cabo desde el pasado 1 de julio una huelga de celo en la que cumplen estrictamente con su horario de trabajo pero no hacen horas extraordinarias, han decidido interrumpir la medida para atender la emergencia declarada con motivo del incendio de Teresa de Cofrentes.
La decisión se tomó este miércoles al conocer la declaración del nivel 2 de la situación del Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana (PEIF) por el fuego declarado por la tarde, causado por un rayo.
El secretario general de la sección sindical de UGT en el Consorcio provincial y miembro de la junta de personal, Marcel Montero, ha asegurado que cuando se declaró la huelga tenían claro que si surgía alguna emergencia como un incendio forestal o algún incidente extraordinario se pondrían a trabajar hasta que se solucionase el problema.
Los bomberos estudiarán volver a ella cuando se reduzca el nivel de emergencia, siempre que no exista acuerdo con la dirección del Consorcio, dependiente de la Diputación de Valencia. Según Montero, la interrupción de la huelga supone dotar de personal a la emergencia pero se mantiene el cierre diario de parques.
10:02 h
Renfe ha reanudado este jueves los servicios de alta velocidad que enlazan Madrid con Galicia una vez que se ha analizado el estado de la vía tras el incendio en la provincia de Ourense. La compañía pública ha informado en X que un tren especial se dispone a efectuar la salida desde Madrid-Chamartin, con dirección Zamora, Ourense y A Coruña.
El resto de servicios irán restableciéndose de forma paulatina. Además, tiene previsto habilitar trenes especiales para quienes no pudieron viajar este miércoles, cuando se suspendió la línea.
La alta velocidad entre Madrid y Galicia se suspendió ayer a las 15.15 horas a causa de un incendio forestal originado entre los municipios orensanos de A Mezquita y A Gudiña. Las estaciones de Madrid-Chamartín y de Galicia han permanecido abiertas toda la noche para acoger a quienes no pudieron viajar por el fuego.
10:00 h
El incendio forestal que afecta durante los últimos días a la provincia de Ourense ha traspasado ya el límite provincial con Zamora, según ha confirmado a EFE el delegado del Gobierno, Nicanor Sen.
La preocupación es "muy elevada" por la evolución de este incendio, que ha mantenido cortada en las últimas horas la conexión ferroviaria entre Galicia y Madrid, empeorada por las condiciones meteorológicas.
09:58 h
Los incendios forestales activos en la provincia de Ourense han llevado a las autoridades a ordenar más evacuaciones y confinamientos durante la noche, en concreto en el municipio de Monterrei, según informa este jueves el 112 Galicia.
Un total de 27 vecinos han sido evacuados en Albarellos y se han confinado las localidades de Mixós, Estevesiños, Vences y A Pousa. Para los vecinos confinados se ha habilitado como alternativa un albergue en el pabellón de Verín.
Además, se han llevado a cabo medidas de protección en residencias de mayores, con 25 personas con movilidad reducida evacuadas del centro de Chandrexa de Queixa, que han sido trasladadas a Ourense.
También se ha evacuado a 47 personas del centro de A Mezquita, que han sido acogidas en Arnoia. La línea de alta velocidad ferroviaria entre Madrid y Galicia continúa interrumpida en la mañana de este jueves pendiente del análisis de la infraestructura para reanudar el servicio a consecuencia del incendio originado entre los municipios ourensanos de A Mezquita y A Gudiña, según Renfe.
09:56 h
Los trabajos llevados a cabo durante la última noche han supuesto una mejora de los seis grandes incendios forestales que asolan las provincias de Zamora y León y también el de Palencia, aún activos y en nivel de gravedad dos.
Asimismo, con algunas poblaciones evacuadas, aunque menos que en la jornada de ayer, según la información aportada por la Junta y la Delegación del Gobierno en esta comunidad.
"La situación ha mejorado mucho desde ayer", ha asegurado el jefe del servicio territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Zamora, Mariano Rodríguez, en relación a la evolución de los fuegos en esa provincia. Esto hace que esta mañana se parta "de una situación mucho mejor" que la de los dos días anteriores a primera hora de la mañana.
En el caso del incendio de Molezuelas de la Carballeda, en la jornada del miércoles hubo pequeñas reproducciones en la provincia de Zamora, donde está "prácticamente parado, no avanza", ha explicado. Esa situación contrasta con la situación de ese fuego en la provincia de León, donde la última noche la han pasado fuera de sus casas unos 8.000 vecinos de 34 poblaciones.
09:54 h
Un total de siete medios aéreos se han incorporado esta mañana a las tareas de extinción del incendio forestal declarado la tarde de este miércoles en una zona de difícil acceso de Teresa de Cofrentes (interior sur de Valencia), iniciado por un rayo, y se ha solicitado un medio aéreo más a Aragón.
Según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, en estos momentos trabajan en la zona, además de los medios aéreos, ocho dotaciones y siete brigadas forestales del Consorcio Provincial de Bomberos, y siete unidades terrestres de Bomberos Forestales de la Generalitat y siete autobombas, junto con un coordinador forestal y cinco agentes medioambientales.
Además, se han incorporado a los trabajos de extinción tres autobombas y tres vehículos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), y se ha solicitado la movilización de un medio aéreo de Aragón. Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las condiciones meteorológicas han sido tranquilas durante la noche en la zona del incendio, con viento flojo, predominando las brisas de ladera descendentes desde la montaña hacia el fondo del valle.
El incendio ha obligado a desalojar a una quincena de personas en las pedanías de El Canalón y otra cercana en la Rambla Argongeña, en Teresa de Cofrentes, y de zonas diseminadas de Ayora. Se trata de segundas residencias, por lo que los evacuados han regresado a su residencia habitual, según fuentes de la Conselleria de Emergencias de la Generalitat.
09:49 h
El avance durante esta madrugada del incendio forestal declarado el martes en la localidad cacereña de Jarilla ha obligado a cortar la circulación en la autovía A-66 entre los kilómetros 446 en Casas del Monte y 471 en Plasencia en ambos sentidos. El corte de la vía es total, ha informado la Dirección General de Tráfico.
El fuego también afecta a otras vías como la CC-214, que une la población de Jarilla con la N-630; la CC-213, entre Cabezabellosa, Villar de Plasencia y N-630; y un camino vecinal que conecta Cabezabellosa con El Torno. Por otra parte, el dispositivo de emergencia organizado a última hora de este miércoles para evacuar a los vecinos que se encontraban atrapados en el municipio de Cabezabellosa, tras hacer caso omiso de las órdenes de evacuación, ha logrado rescatar a 19 personas.
De ellas, una ha precisado evacuación en camilla y otra ha requerido oxígeno, según ha informado la Guardia Civil. También durante esta madrugada, el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura ha procedido al envío masivo de alertas a teléfonos móviles (ES-Alert) para el confinamiento de la población de Oliva de Plasencia.
Asimismo, se mantiene la evacuación de las localidades de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa. El avance de las llamas ha obligado a la Junta de Extremadura a cambiar la ubicación del puesto de mando avanzado, que ha sido instalado en las inmediaciones de la localidad de La Granja.
09:40 h
Un hombre de 37 años que permanecía ingresado en el Hospital de León por quemaduras en el 85 por ciento de su cuerpo, sufridas mientras combatía las llamas del incendio que comenzó en Molezuelas de la Carballeda (Zamora) y que atravesó a la provincia de León, ha muerto este jueves al no superar esas heridas.
El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha confirmado a EFE el fallecimiento de esta persona, que en el momento de sufrir sus heridas era la que acompañaba al otro hombre que falleció quemado por las llamas en Nogarejas (León).
09:19 h
Un total de 13 carreteras se encuentran cortadas en España a consecuencia de los incendios forestales, ha informado esta madrugada la Dirección General de Tráfico (DGT).
En concreto, el fuego ha provocado cortes en tres carreteras de la provincia de Cáceres: la A-66, a la altura de Casas del Monte; la CC-213, por Villar de Plasencia; y la CC-214, en Jarilla.
Otras tres vías están cortadas en Zamora: ZA-P-2433, en Puercas; ZA-P-2434, en Abejera; y ZA-902, en Losacio.
Tres más en Palencia, todas ellas en La Pernía: PP-2114, PP-2113 y PP-2116.
En León están cordadas las carreteras LE-133, en Valdeviejas; LE-125, La Bañeza; y LE-110, Castrocalbón.
Finalmente, en la provincia de Huelva sufre cortes la carreteras HU-8100, en Aroche.
España ha pedido a la UE la ayuda de dos aviones Canadier para la extinción de los incendios forestales que asolan el país y que han quemado ya cerca de 50.000 hectáreas en todas las provincias afectadas, se han cobrado la vida de dos personas y mantienen evacuadas a miles de personas.