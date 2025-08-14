Tercer fallecido por los incendios: muere otro de los voluntarios que luchaba contra el fuego en León

11:40 h

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha hablado este jueves con su homólogo ucraniano, Andrii Sybiha, para trasladarle su apoyo en vísperas de la cumbre entre los presidentes de EEUU y Rusia para abordar la guerra, y ha insistido en que un alto el fuego es "el primer paso irrenunciable".

España, ha subrayado además Albares a través de las redes sociales, "trabaja por una paz justa y duradera en Ucrania" y ha advertido de que "la seguridad y soberanía europeas también están en juego".

Una conversación que han mantenido ambos ministros un día antes de que se reúnan en Alaska los presidentes estadounidense, Donald Trump, y ruso, Vladimir Putin, para hablar de la guerra que comenzó con la invasión de Ucrania en febrero de 2022.

Ayer, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participó en un encuentro virtual con los líderes de la denominada "coalición de voluntarios", el grupo de países que apoya a Ucrania y en la que España participa desde su puesta en marcha, donde se informó de la reunión anterior que tuvieron varios aliados europeos, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y Trump y a la que no asistió Sánchez.