Los ministros de Sumar piden al PSOE declarar a Netanyahu persona non grata y aprobar ya el embargo de armas

Los cinco ministros de Sumar han planteado a sus socios de Gobierno del PSOE una batería de medidas contra Israel para tratar de frenar el genocidio Palestina, entre ellas declarar persona non grata al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y aprobar de forma inmediata la Ley de embargo de armas, según recoge EFE.

Sumar ha desgranado este jueves en una nota de prensa las medidas que urge al PSOE a aplicar contra Israel, la mayoría de las cuales asegura que dependen exclusivamente del Gobierno, por lo que podrían ser aplicadas inmediatamente.

Entre ellas figuran algunas reivindicaciones que Sumar ha puesto sobre la mesa hace tiempo, como la retirada de la embajadora española en Tel Aviv o la suspensión de relaciones diplomáticas y comerciales con Israel.

Los ministros de Sumar, liderados por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, también instan al PSOE a acelerar al máximo la aprobación de la Ley de embargo de armas, tras el acuerdo alcanzado antes del verano para tramitar esta iniciativa por urgencia en el Congreso, o a hacerlo más directamente como real decreto ley.

El pulso de IU por el contrato de Interior con Israel se salda con un inesperado refuerzo de Sumar Ver más

Además, Sumar propone declarar personas non gratas e impedir la entrada de Netanyahu y de los ministros Israel Katz, Itamar Ben Gvir y Bezalel Yoel Smotrich "por su incitación al genocidio, la hambruna forzada y la limpieza étnica".

Por otro lado, los socios del PSOE en el Gobierno de coalición piden impedir el uso de aeropuertos y puertos españoles para el tránsito de armas con origen o destino a Israel, así como la exclusión de empresas con vínculos directos o indirectos con la industria militar israelí o con operaciones comerciales y logísticas relacionadas con el conflicto en Gaza.

Los ministros de Sumar también reclaman a los socialistas que España suscriba las medidas contenidas en la declaración del Grupo de La Haya "en defensa del derecho internacional y en solidaridad con el pueblo palestino".