MINUTO A MINUTO
Ayuso acusa a Sánchez de estar a favor de la guerra por no felecitar a María Corina Machado
Siga la actualidad de este domingo 12 de octubre, festivo nacional:
16:46 h
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha considerado este domingo, día de la Fiesta Nacional, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es de "no a la paz y sí a la guerra" por no felicitar el Premio Nobel a la opositora venezolana María Corina Machado.
Así lo ha asegurado en declaraciones a Telemadrid a su llegada al tradicional desfile militar de la festividad, en la que ha sido preguntada por su relación con el presidente del Gobierno y no haber felicitado aún a la Nobel.
"Ni lo hará porque este Gobierno y sus socios son los de no a la paz. Entonces, si son los de no a la paz y sí a la guerra, evidentemente no van a felicitar a la máxima representante en estos días de la paz en el mundo", ha agregado la presidenta madrileña.
Para la presidenta madrileña, ser político es "cada día más difícil" en España porque el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, está "convirtiendo todo en una guerra de trincheras" cuando debería ser el responsable de sostener una "nación unida".
16:23 h
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este domingo, en respuesta al "ánimo, Alberto" que esta semana le dedicó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se siente animado porque su pareja "no está en el juzgado" ni tampoco su hermana, ni su número dos en prisión.
"Estoy animado porque mi pareja no está en el juzgado, mi hermana tampoco y mi número dos no está en la cárcel", ha comentado Feijóo en un corrillo con periodistas durante la tradicional recepción ofrecida por los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía con motivo del Día de la Fiesta Nacional.
"Ánimo, Alberto" fueron las palabras con las que Sánchez respondió el pasado miércoles en el Congreso al líder de la oposición, quien le anunció que sería citado en la comisión del Senado que investiga el caso Koldo.
15:34 h
La Universitat de València (UV) mantiene para este lunes la suspensión de la actividad docente presencial en todos los campus e instalaciones de la entidad al seguir en el nivel de emergencia 2 ante la evolución de la situación de alerta meteorológica.
Así lo ha decidido la rectora de la UV, Mari Mestre, vista la propuesta del Comité de Emergencias de la entidad, según un comunicado remitido por la institución académica, que indica que se mantiene el nivel de emergencia 2 desde las 00:01 horas del 13 de octubre.
Así, las actividades docentes se llevarán a cabo en modalidad en línea siempre que sea posible y, en cuanto a las prácticas externas y clínicas, se actuará de acuerdo con las indicaciones de la empresa o institución donde se desarrollen.
En cualquier caso, la no asistencia no tendrá repercusiones académicas para el estudiantado, indican las fuentes.
15:29 h
Más de mil invitados asisten este domingo a la tradicional recepción ofrecida por los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía con motivo del Día de la Fiesta Nacional y que ha comenzado a las 13:15 en el Palacio Real de Madrid.
Tras presidir la parada militar, la familia real se ha trasladado al Palacio Real para la recepción a la que la infanta Sofía acude por primera vez tras haber cumplido la mayoría de edad y en la que la princesa de Asturias viste, como alférez, el uniforme de gala del Ejército del Aire y del Espacio.
La recepción ha comenzado con los saludos en el Salón del Trono, por donde pasarán durante cerca de hora y media los máximos representantes de los poderes del Estado, miembros del Gobierno, presidentes de las comunidades autónomas y de los parlamentos autonómicos, de los partidos políticos con representación parlamentaria, así como de la sociedad civil.
A la recepción asisten este año más de medio centenar de alcaldes de los municipios de las zonas afectadas por la dana del 29 de octubre del pasado año en la que se perdieron 229 vidas y que han sido invitados por los reyes.
15:07 h
El Gobierno israelí confirmó este domingo que los 20 cautivos vivos serán liberados "el lunes temprano", pero que si Hamás está listo para hacerlo antes Israel estaría dispuesto a adelantar unas horas el proceso.
"La liberación de nuestros rehenes comenzará temprano el lunes por la mañana. Esperamos que nuestros 20 rehenes vivos sean entregados todos juntos a la Cruz Roja", dijo en una rueda de prensa online la portavoz del gobierno israelí, Shosh Bedrosian.
14:22 h
El Consejo de Gobierno andaluz aprobará el próximo miércoles dos planes de acción, uno para el cribado de cáncer de colon y otro para el cribado de cuello de útero, según ha anunciado este domingo el consejero de Salud y Consumo en funciones, Antonio Sanz.
Son nuevas medidas que van a complementar el plan de choque puesto en marcha por la Junta de Andalucía para solventar los problemas en los protocolos de cribado de cáncer de mama, ha precisado en un comunicado.
Ha explicado que el Gobierno andaluz "transformó el cribado de colon en un cribado poblacional organizado y homogéneo" para toda la población de 50 a 69 años; actualmente la aceptación ha pasado del 20 % en 2020 al 42 % en 2024 y la participación se ha incrementado del 39 % en 2020 al 65 % en 2024.
“Con este nuevo plan de acción se reforzarán los sistemas de información y trazabilidad, se incrementará el número de profesionales dedicados al programa, se impulsarán campañas de sensibilización ciudadana y se mejorará la coordinación entre niveles asistenciales y con las asociaciones de pacientes”, ha detallado.
14:07 h
Un total de 17 personas han sido detenidas este domingo por la Ertzaintza en Vitoria durante los disturbios registrados cuando varias personas han tratado de impedir la celebración de un acto de la Falange Española.
Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, las 17 personas están acusadas de un delito de desórdenes públicos.
Los altercados han finalizado en el centro de Vitoria, donde se han vivido momentos de tensión y la Policía vasca ha intervenido con material antidisturbios.
El acto de Falange estaba convocado a las doce del mediodía en la plaza de la Provincia con motivo de la conmemoración de la Fiesta Nacional.
Los momentos de tensión y los incidentes, sin embargo, han comenzado sobre las 10.50 horas en esta plaza, donde los participantes han ondeado banderas españolas y coreado consignas como "Todo es España. Vasconia es España".
13:12 h
El Partido Popular ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que se ejecuten “de manera urgente y prioritaria” las obras antirriadas y la limpieza de cauces porque, h"riada"a dicho, "no podemos estar con el corazón en un puño cada vez que hay un episodio de lluvias fuertes”.
El Grupo popular en Les Corts Valencianes ha presentado una propuesta en este sentido que será debatida esta semana en el pleno del parlamento autonómico, según ha informado este domingo en un comunicado la portavoz de Agua del Grupo popular, María Gómez.
La diputada ha insistido en que “en los últimos días y semanas ya hemos vivido varios episodios de alertas en la Comunitat Valenciana con el temor por lo que pudiera ocurrir. El modo de evitar posibles daños es acondicionar todos los cauces de ríos, barrancos y ramblas de nuestro territorio, pero desde el Gobierno Sánchez parecen no entenderlo”.
“La prevención más eficaz se consigue mediante la ejecución de infraestructuras antirriadas y obras hidráulicas” ha subrayado Gómez, quien ha añadido que tanto la limpieza como el mantenimiento y vigilancia de los cauces “es competencia exclusiva del Gobierno de España a través de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en el caso de nuestra Comunitat”.