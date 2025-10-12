Ayuso acusa a Sánchez de estar a favor de la guerra por no felecitar a María Corina Machado

16:46 h

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha considerado este domingo, día de la Fiesta Nacional, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es de "no a la paz y sí a la guerra" por no felicitar el Premio Nobel a la opositora venezolana María Corina Machado.

Así lo ha asegurado en declaraciones a Telemadrid a su llegada al tradicional desfile militar de la festividad, en la que ha sido preguntada por su relación con el presidente del Gobierno y no haber felicitado aún a la Nobel.

"Ni lo hará porque este Gobierno y sus socios son los de no a la paz. Entonces, si son los de no a la paz y sí a la guerra, evidentemente no van a felicitar a la máxima representante en estos días de la paz en el mundo", ha agregado la presidenta madrileña.

Para la presidenta madrileña, ser político es "cada día más difícil" en España porque el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, está "convirtiendo todo en una guerra de trincheras" cuando debería ser el responsable de sostener una "nación unida".