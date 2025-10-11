MINUTO A MINUTO
Abascal comunica a Casa Real que no acudirá al palco de autoridades para evitar "blanquear" a Sánchez
Siga la actualidad de este sábado 11 de octubre:
15:30 h
Protección Civil de la Generalitat de Cataluña ha pedido precaución y no cruzar zonas inundables ante las lluvias intensas previstas esta tarde en la zona de las Tierras del Ebro, en el sur de Tarragona, donde está activada la alerta del plan Inuncat.
Según ha informado el Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat), en las Cases d'Alcanar (comarca tarraconense de Montsià) ya han comenzado las lluvias, aún débiles pero que ya han acumulado 7,2 l/m2.
Las imágenes del radar apuntan que se acercan frentes aún más intensos a la zona para estas tarde, por lo que el Meteocat tiene en alerta naranja (grado de 4 sobre 6) las comarcas de Montsià y Baix Ebre, las más meridionales de Cataluña, por posibilidad de lluvias superiores a 40 l/m2 en 30 minutos.
14:55 h
La ministra española de Juventud e Infancia, Sira Rego, visitará el campo de refugiados de Jerash, en el que viven palestinos desplazados en Jordania, así como almacenes de ayuda humanitaria de la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA).
En un comunicado, el Ministerio del que Rego es titular informó este sábado de su agenda durante su viaje a Jordania, donde se encuentra para conocer la labor de la UNRWA.
Rego ha recalcado que "cualquier acuerdo debe contar con la voz del pueblo palestino, y eso también incluye a los cientos de miles de personas que se encuentran en el exilio como consecuencia de la ocupación israelí", según el comunicado.
Durante los próximos días, Rego mantendrá diferentes encuentros con personal de la UNRWA y, en Jerash, se reunirá con el Parlamento Estudiantil del campo.
"Asimismo, mantendrá reuniones con varios miembros del Gobierno jordano, como el ministro de Juventud o la ministra de Asuntos Sociales, responsable también del departamento de Infancia", informa el ministerio.
14:50 h
La dirigente del PSOE Enma López ha asegurado este sábado que el Gobierno de Pedro de Sánchez es "un ejemplo de estabilidad en todo el panorama europeo" y como muestra de ello se ha referido a su capacidad de aprobar leyes y de contar con "el respaldo mayoritario del Parlamento".
En declaraciones a los medios en Ciudad Rodrigo (Salamanca), la secretaria de Política Económica, Transformación Digital, Emprendimiento e Impacto Social, y portavoz adjunta del Grupo municipal Socialista de Madrid, se ha felicitado de "las buenas noticias que ha tenido esta semana el Gobierno".
Entre ellas, la aprobación de leyes como la de movilidad sostenible "que va a permitir a España recibir 10.000 millones de euros de fondos europeos" o que, según han recogido medios internacionales, la economía europea ha sido capaz de resistir "precisamente por la fortaleza de la economía española", ha subrayado.
Por contra, ha considerado que los gobiernos autonómicos del PP "han tenido una muy mala semana", y se ha referido especialmente al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, por apoyar una propuesta de Vox de obligar a informar a las mujeres sobre las consecuencias del aborto, votación, según López, en la que "se quitó la careta".
14:46 h
La portavoz de ERC en el Parlamento de Cataluña, Ester Capella, ha advertido este sábado al PSOE y al PSC de que "subirá el precio" de su apoyo si "incumple" los acuerdos alcanzados con la formación republicana.
En declaraciones a Ràdio 4, Capella ha asegurado que ERC no abrirá "nuevas carpetas" de negociación hasta que no se avance en la financiación singular.
"Si no cumples, no hay acuerdo. Si nos maltratas en el trámite de llegar al acuerdo, no tendré incentivos para ser cariñoso contigo en la negociación", ha resumido la portavoz parlamentaria de ERC.
Sobre el estado de la reforma del sistema de financiación, Capella ha indicado que, a pesar de estar en la segunda semana de octubre, todavía "no se ha visto nada".
13:17 h
Las activistas de la Flotilla de la Libertad-Thousands Madleens detenidas por Israel, entre ellas la diputada regional de Más Madrid, Jimena González, han reivindicado a su llegada a Madrid este sábado el éxito de acciones como la que ellas han protagonizado contra el genocidio y el bloqueo en Gaza.
Jimena González, María Plata y María Teresa Aracom, a quienes acompañaba Yacine Belkaid Ayar, otro activista de la flotilla, han aterrizado sobre las 11:00 horas en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid-Barajas, donde les esperaba un grupo de diputados y miembros de Sumar, así como activistas propalestinos, que portaban una pancarta pidiendo el fin del genocidio palestino.
Entre quienes les aguardaban, figuraba la ministra de Sanidad, Mónica García, y la portavoz de esta formación en la Asamblea de Madrid, Manuela Berguerot.
Jimena ha señalado que “las flotillas están siendo un éxito, están consiguiendo cambiar cosas. El esfuerzo colectivo que se está haciendo, flotilla tras flotilla, más allá de las personas individuales que vamos en los barcos” está triunfando.
12:17 h
La influencia de la dana Alice pone este sábado a cuatro comunidades autónomas en avisos naranja (riesgo importante) o amarillo por precipitaciones, con acumulados que pueden llegar a los 140 litros en doce horas en Valencia, lluvias que afectarán además a Baleares, Cataluña, Región de Murcia, y el viento a Andalucía, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En la Región de Murcia, hasta hoy la más afectada por las precipitaciones, se prevén lluvias que puede ir con tormentas y acumulaciones de 20 l/m2 en una hora y 60 en doce horas, sobre todo en Campo de Cartagena y Mazarrón.
Alicante, Valencia y Castellón están en aviso por lluvias que se prevé alcancen entre 20 y 40 l/m2 en una hora y 60 en doce horas que afectarán sobre todo a los litorales y algunas zonas del interior, y llegar hasta 140 en doce horas en el litoral sur de Valencia.
En Baleares se esperan lluvias con acumulados entre 20 y 40 litros en una hora, que pueden alcanzar los 100 l/m2 en tres o cuatro horas en Ibiza, Formentera y Mallorca, mientras en Menorca pueden llegar a acumulaciones de 30 l/m2, precipitaciones que podrán ir acompañadas de tormentas.
En Cataluña se esperan precipitaciones entre 20 y 40 l/m2 en una hora que igualmente pueden llegar a los 100 l/m2 en doce horas, sobre todo en el litoral sur de Tarragona, donde se podrán registrar además tormentas en es zona y en el prelitoral tarraconense.
12:10 h
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha comunicado a la Casa Real que este domingo seguirá desde la calle el desfile de las Fuerzas Armadas con motivo de la Fiesta Nacional y no desde la tribuna de autoridades porque dice que así evita "blanquear" al gobierno "corrupto y peligroso" de Pedro Sánchez.
Según explica el partido en una nota de prensa, Abascal considera que Sánchez utiliza estos acontecimientos "para blanquear un Gobierno sumido en una corrupción escandalosa y responsable de gravísimas traiciones a los intereses de España".
Por ello, señala, ya hace tiempo que ha decidido que sólo compartirá espacio con Sánchez y los miembros de su Gobierno en el Congreso, "o cualquier otro lugar donde pueda denunciar la corrupción moral, política y económica" del Ejecutivo.
Abascal ya ha comunicado por carta a la Casa Real que por este motivo no acudirá a la tribuna de autoridades ni a la posterior recepción del Palacio Real, ya que en estas circunstancias cree que su sitio está en la calle "junto a los españoles" y que desde ahí aplaudirá y honrará a las Fuerzas Armadas "y los símbolos nacionales".
12:08 h
La Guardia Civil ha desmantelado un centro de cría de animales clandestino que operaba en la parte trasera del almacén de un local en Mesón do Vento, en Ordes (A Coruña), donde han sido hallados 250 cadáveres de distintas especies.
Los agentes encontraron principalmente perros, entre ellos 28 chihuahuas, y aves, muchos de ellos en diversos estados de descomposición y algunos incluso momificados, ha informado este sábado la Guardia Civil en un comunicado, en el que informan de que el responsable del criadero ha sido detenido.
El operativo lo ha llevado a cabo el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y se inició tras una primera inspección de la patrulla Fiscal y de Fronteras de Noia (A Coruña).