Abascal comunica a Casa Real que no acudirá al palco de autoridades para evitar "blanquear" a Sánchez

15:30 h

Protección Civil de la Generalitat de Cataluña ha pedido precaución y no cruzar zonas inundables ante las lluvias intensas previstas esta tarde en la zona de las Tierras del Ebro, en el sur de Tarragona, donde está activada la alerta del plan Inuncat.

Según ha informado el Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat), en las Cases d'Alcanar (comarca tarraconense de Montsià) ya han comenzado las lluvias, aún débiles pero que ya han acumulado 7,2 l/m2.

Las imágenes del radar apuntan que se acercan frentes aún más intensos a la zona para estas tarde, por lo que el Meteocat tiene en alerta naranja (grado de 4 sobre 6) las comarcas de Montsià y Baix Ebre, las más meridionales de Cataluña, por posibilidad de lluvias superiores a 40 l/m2 en 30 minutos.