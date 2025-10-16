MINUTO A MINUTO
Koldo declara ante el juez del Supremo que revisará su situación de libertad
Siga la actualidad de este jueves 16 de octubre:
09:25 h
Las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada noche 51 drones de ala fija ucranianos sobre siete regiones del país y la anexionada península de Crimea, informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal Telegram.
Según el parte castrense, el mayor número de derribos se registró en las regiones de Sarátov (12), Volgogrado (11) y Rostov (8), esta últimas la única con frontera con Ucrania.
Las defensas antiaéreas, añadió Defensa, abatieron seis drones sobre Crimea y otros dos sobre los mares Negro y de Azov, cuyas aguas bañan la península anexionada por Moscú en 2014.
Los demás drones, precisó el mando militar ruso, fueron interceptados y destruidos sobre las regiones de Briansk (4), Voronezh (4), Bélgorodod (3) y Kursk (1), todas ellas colindantes con Ucrania.
09:05 h
La compraventa de vivienda libre por parte de extranjeros aumentó un 2 % interanual en el primer semestre del año hasta alcanzar las 71.155 operaciones, con británicos, marroquíes y alemanes a la cabeza.
Así se deduce de los datos publicados este jueves por el Consejo General del Notariado, que ponen de manifiesto que las operaciones efectuadas por extranjeros supusieron en la primera mitad del año el 19,3 % del total, lo que supone un ligero retroceso respecto del primer semestre de 2024 (20,3 %) y de 2023 (21,3 %).
Los extranjeros residentes concentraron el 60,9 % de estas compras , un 6,4 % más que un año antes, mientras que los no residentes protagonizaron el 39,1 % restante, registrando en este caso un retroceso del 4,1 % en un contexto marcado por el fin de las 'golden visa' y el anuncio de desincentivar fiscalmente la compra por parte de no residentes.
Salvo en cuatro comunidades autónomas, la compraventa de vivienda por parte de extranjeros aumentó en todas. Los mayores avances se dieron en Asturias (30,8 %), Castilla y León (25,9 %), Galicia (14,3 %), Castilla-La Mancha (11,7 %), Extremadura (10,6 %), Aragón (10,4 %) y La Rioja (9,9 %).
08:41 h
Al menos un manifestante murió presuntamente por un disparo de arma de fuego durante la multitudinaria protesta del miércoles en Lima contra el Gobierno y el Congreso de Perú, según confirmó la Defensoría del Pueblo, que también reporta más de 100 heridos, entre ellos 78 policías y 24 manifestantes, así como diez detenidos.
El fallecido fue identificado como Eduardo Ruiz, quien fue trasladado al Hospital Loayza, del centro de Lima, en el que se certificó su muerte, indicó a la emisora de radio RPP el adjunto para la prevención de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo.
Ruiz era parte de las miles de personas que salieron a protestar contra el Gobierno y el Congreso por la corrupción y el aumento de la inseguridad ciudadana, impulsada por el auge del crimen organizado, y tras la ascensión al sillón presidencial del presidente del Congreso, José Jerí, tras la destitución de la presidenta Dina Boluarte por parte del Legislativo.
El presidente interino Jerí lamentó la muerte de Ruiz y deseó "que las investigaciones determinen con objetividad los hechos y responsabilidades". "Fuerza a su familia en este momento", dijo el mandatario.
08:26 h
El Instituto Nacional de Medicina Forense identificó los restos mortales trasladados anoche de la Franja de Gaza a Israel como los de los rehenes Inbar Hayman y Muhamed al Atresh, confirmó este jueves un comunicado castrense.
Según el texto, Hayman -la última mujer que quedaba secuestrada- fue asesinada por Hamás en el festival Nova el 7 de octubre de 2023 y su cuerpo retenido en Gaza, mientras que el sargento mayor al Atresh, rastreador de una brigada y padre de 13 hijos con dos esposas, murió en combate también la mañana del ataque múltiple de Hamás.
El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas aseguró en un comunicado que su regreso brinda "cierto consuelo a las familias que han vivido con una incertidumbre agonizante durante más de dos años".
Y añadieron que no descansarán hasta que los cuerpos sin vida de los 19 rehenes restantes regresen a Israel, pese a que el grupo islamista Hamás dijo ayer que ya no es capaz y necesita ayuda para localizar más cadáveres debido a la extrema destrucción y escombros en la Franja.
08:18 h
Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, está citado para declarar este jueves ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que revisará su situación de libertad tras interrogarle sobre unos gastos del exdirigente socialista de 95.437 euros que generalmente pagaba él y su exmujer.
El exasesor encara su cuarta comparecencia en el Supremo justo un día después de que el juez haya acordado mantener en libertad al exministro con las mismas medidas cautelares que pesaban contra él.
Su declaración se antoja una incógnita pues se desconoce si responderá a las preguntas del juez y del fiscal o se acogerá a su derecho a no declarar, como sucedió en su última citación.
En todo caso será clave de cara a la vistilla que se celebrará después para revisar sus medidas cautelares. Ahora mismo tiene impuestas la retirada de pasaporte, la prohibición de salir del país y comparecencias en el juzgado.