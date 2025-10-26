MINUTO A MINUTO
Sánchez, ante el Senado por el 'caso Cerdán-Ábalos-Koldo', una comparecencia inédita en más de veinte años
Siga la actualidad de este domingo 26 de octubre:
17:13 h
El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha afirmado este domingo que "lo indecente es tratar de sacar rédito político del dolor y de la tragedia, para tapar los escándalos de corrupción que le envuelven".
Mazón, en un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social X, responde así a las manifestaciones realizadas hoy en León por el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en las que ha calificado de "indecente" que los líderes del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de Vox, Santiago Abascal, sigan apoyando al presidente del Gobierno valenciano pese a su gestión "negligente" de la dana.
El presidente valenciano replica a Sánchez que "sus ataques solo ponen en evidencia los fatales errores de la Confederación Hidrográfica del Júcar y de la Agencia Estatal de Meteorología, que han quedado acreditados y que dependen del Gobierno de España".
"Lo indecente es tratar de sacar rédito político del dolor y de la tragedia, para tapar los escándalos de corrupción que le envuelven", agrega.
15:55 h
El presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, anunció hoy que, en caso de que no pueda cumplir con sus obligaciones en un futuro por salud o incapacidad, y en ausencia de un Consejo Legislativo Palestino activo, su puesto sería ocupado temporalmente por el vicepresidente de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Hussein al Sheikh.
En una declaración difundida este domingo por la agencia de noticias Wafa, Abás explicó que Al Sheikh ocuparía el cargo por un período de 90 días durante el cual se celebrarían elecciones "libres y directas para elegir un nuevo presidente de conformidad con la Ley Electoral Palestina".
"Si las elecciones no pueden celebrarse dentro de ese plazo por causa de fuerza mayor, se prorrogarán por decisión del Consejo Central Palestino por otro período, por una sola vez", agrega la nota.
El Consejo Legislativo Palestino (el Parlamento de la Autoridad Nacional Palestina), cuyas funciones son legislar sobre la Franja de Gaza y Cisjordania, lleva inactivo desde el año 2007, cuando Hamás tomó el poder del enclave palestino.
14:52 h
El vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha pedido a Junts, cuya cúpula se reúne este lunes en Perpinyà para decidir si sigue apoyando al PSOE, que deje los amagos y se plante "de verdad," porque "ya está bien de apuntalar a un Gobierno corrupto".
"Es la hora de que los socios de Sánchez se den cuenta de que están apoyando a un Gobierno, que además los ha engañado y que ha jugado al thriller con la prometida amnistía", ha dicho Bendodo en un acto junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la presidenta de la FEMP, María José García Pelayo, para presentar la campaña del PP sobre la tasa de basura.
"Van a decidir si siguen apoyando a Sánchez o no. Un nuevo amago. A ver si esta vez golpean", ha incidido Bendodo al referirse a la reunión de mañana de Junts.
Ha aludido también a una posible reunión de Puigdemont con Sánchez, "la última vergüenza", que según sus palabras le va a hacer "arrastrarse fuera de España para intentar conseguir una prórroga más de 15 minutos en el sillón de La Moncloa". "Ahora tendrá que ir Sánchez en persona y eso será una humillación, porque foto sí habrá", ha apostillado.
13:24 h
Han pasado más de tres décadas desde que José María Aznar liderara la refundación del PP, pero el exministro Federico Trillo ve similitudes con la época actual: un Gobierno "prolongado y muy deteriorado" -entonces el de Felipe González, hoy el de Pedro Sánchez, afirma- y una derecha dividida que, a su juicio, necesita unirse de nuevo.
Por ello, señala en una entrevista con EFE, su libro 'Memorias de anteayer: De cómo una generación refundó el centroderecha español y llevó al PP al Gobierno', publicado este mes, es más "oportuno" que nunca.
"Nos encontramos ante un Gobierno prolongado y muy deteriorado de Sánchez, en una época en la que se necesita un esfuerzo para hacer una alternativa, si no unificada, al menos unitaria, frente al PSOE", afirma el expolítico (Cartagena, 1952).
En la refundación de Aznar se hizo "un camino de la derecha al centro", analiza el exministro, ahora "probablemente" hay que hacer el camino inverso, uno "que vaya del centro a la derecha", un camino que tiene nombre propio: Vox.
Un partido al que "se le tiene mucho miedo" y se presenta "como los ogros que se comen a los niños crudos", algo que es "una tremenda estupidez", señala Trillo.
12:56 h
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudirá el jueves 30 al Senado para comparecer en la comisión del caso Cerdán-Ábalos-Koldo, con lo que se convertirá en el segundo jefe del Ejecutivo de la democracia española en comparecer en una comisión de investigación parlamentaria, después de que José Luis Rodríguez Zapatero hiciera lo propio hace más de dos décadas.
La comisión se abrirá a las nueve de la mañana con el interrogatorio por parte de la senadora de UPN María Caballero y se alargará varias horas, que pueden llegar a seis si se apuntan a interrogar a Sánchez los siete grupos parlamentarios. El PP, solicitante de la comparecencia, aún no ha desvelado qué senador de su grupo se encargará de las preguntas al presidente.
"Con total transparencia" contestará Sánchez a los senadores que le interroguen, según aseguró esta semana en Bruselas, donde indicó que no se plantea guardar silencio como sí han hecho otros convocados.
Sánchez, que se sentará en la sala Clara Campoamor acompañado en el estrado por los cinco miembros de la mesa y un letrado, tendrá que comparecer, en función del artículo 76.1 de la Constitución, que dicta que el Congreso y el Senado, o ambas cámaras en conjunto, podrán nombrar comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público y que será obligatorio comparecer, con sanciones para quienes incumplan esta obligación.
12:55 h
La Asociación de Corresponsales Extranjeros de la República Argentina (Acera) denunció este sábado impedimentos impuestos por el partido del presidente, Javier Milei, a la cobertura periodística extranjera de las elecciones legislativas que se celebrarán el domingo en el país.
En un comunicado difundido en Buenos Aires, la entidad -que representa a más de noventa periodistas de medios internacionales y cuenta con más de cuarenta años de trayectoria- expresó "su enérgica preocupación y protesta ante los obstáculos impuestos por el oficialismo para la cobertura de las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre".
Según explicaron, varios periodistas extranjeros fueron informados este sábado de que sus acreditaciones fueron denegadas, revocadas o canceladas sin justificación y no podrán ingresar a lugares clave para la cobertura, como el búnker del espacio oficialista, La Libertad Avanza.
"Un número significativo de nuestros colegas ha visto bloqueado injustificadamente el acceso al búnker de La Libertad Avanza, lo que les impedirá cumplir con su deber profesional de informar con transparencia y oportunidad", afirma el texto difundido.
12:47 h
El representante de Comercio Internacional de China, Li Chenggang, aseguró este domingo que Pekín y Washington alcanzaron un "acuerdo preliminar" tras dos días de conversaciones en Kuala Lumpur, a donde hoy llegó el presidente estadounidense, Donald Trump.
En declaraciones recogidas por la agencia Xinhua, Li, quien también es viceministro de Comercio de China, afirmó que ambas partes alcanzaron un entendimiento "preliminar" y exploraron "propuestas adecuadas para abordar las preocupaciones mutuas" durante las conversaciones, que definió de "constructivas".
"El siguiente paso será que cada parte cumpla con sus respectivos procedimientos internos de aprobación", declaró Li, quien agregó que Estados Unidos mantuvo una postura "firme" durante las negociaciones, mientras que China "defendió con determinación" sus intereses.
12:30 h
Dos hombres fueron detenidos en las últimas horas como sospechosos del robo de joyas perpetrado en el Louvre el 19 de octubre pasado, uno de ellos cuando trataba de abandonar el país por el aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle y el otro en Seine-Saint-Denis, a las afueras de París.
Los arrestos ocurrieron este sábado, según avanzaron la revista Paris Match y el diario Le Parisien, y los dos hombres permanecen bajo custodia policial.
La primera detención, la que ocurrió en el aeropuerto, se dio alrededor de las 22.00 horas (20.00 horas GMT) cuando el sospechoso en cuestión trataba de abandonar Francia en dirección presuntamente a Argelia.
Esa misma noche ocurrió la otra detención, de la que se filtraron menos detalles.