Sánchez, ante el Senado por el 'caso Cerdán-Ábalos-Koldo', una comparecencia inédita en más de veinte años

17:13 h

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha afirmado este domingo que "lo indecente es tratar de sacar rédito político del dolor y de la tragedia, para tapar los escándalos de corrupción que le envuelven".

Mazón, en un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social X, responde así a las manifestaciones realizadas hoy en León por el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en las que ha calificado de "indecente" que los líderes del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de Vox, Santiago Abascal, sigan apoyando al presidente del Gobierno valenciano pese a su gestión "negligente" de la dana.

El presidente valenciano replica a Sánchez que "sus ataques solo ponen en evidencia los fatales errores de la Confederación Hidrográfica del Júcar y de la Agencia Estatal de Meteorología, que han quedado acreditados y que dependen del Gobierno de España".

"Lo indecente es tratar de sacar rédito político del dolor y de la tragedia, para tapar los escándalos de corrupción que le envuelven", agrega.