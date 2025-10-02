MINUTO A MINUTO
Dinamarca pide que Europa sea capaz de defenderse frente a una posible guerra híbrida contra Rusia
Siga la última hora de este jueves 2 de octubre
09:38 h
La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, insistió este jueves en la necesidad de que Europa pueda defenderse plenamente por sí misma en 2030, a más tardar, para lo que debe rearmarse ya a fin de poder hacer frente a la guerra híbrida rusa.
"Yo diría que 2035 será demasiado tarde cuando hablamos de rearmar Europa. Tenemos que ser capaces de defendernos totalmente en 2030", indicó a su llegada a la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE), que reúne este jueves a unos 47 líderes de la Unión Europea (UE) y de otros países europeos.
"Creo que 2030 debería ser el punto de referencia, pero no significa que podamos esperar, sino que tenemos que hacer todo lo posible ya", sostuvo Frederiksen, lo que incluye medidas para defenderse de los ciberataques, los sabotajes y los drones rusos.
"No solo hay ataques híbridos, hay una guerra híbrida en marcha en Europa en este momento", subrayó la jefa del Gobierno danés.
09:05 h
El mercado laboral sumó 31.462 afiliados en septiembre hasta los 21,69 millones de ocupados, gracias al tirón del sector educativo en un mes en el que el paro registrado bajó en 4.846 personas y se situó en 2,42 millones, la cifra más baja para un septiembre desde 2007.
Según los datos facilitados este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el dato de afiliación de septiembre es el tercer mejor registro para este mes de la serie, solo superado por las cifras de 2020 y 2021.
Por sectores, la educación con el arranque del curso escolar fue el que más afiliados sumó con 61.025, mientras que, como suele ser habitual con el fin de la temporada estival más fuerte, el comerció perdió 44.031, y la hostelería, 32.294.
09:01 h
Más de mil familias de la Cañada Real madrileña, el mayor asentamiento irregular de Europa, cumplen este jueves cinco años sin luz, a lo que se añade la falta de fibra óptica desde el 30 de junio que afecta a unas seiscientas familias, según el párroco Agustín Rodríguez.
El párroco titular de la Parroquia de Santo Domingo de la Calzada, ubicada en el sector 6, el más perjudicado por los cortes de luz, pide al Gobierno y a la Comunidad "un consorcio" que agilice las acciones del Pacto Regional por la Cañada, no normalizar la vulnerabilidad en los derechos de la gente y que se sienten el Gobierno y la Comunidad porque "no hay ningún acercamiento".
En cinco años "no ha habido ningún avance". Una sentencia de 2024 del Juzgado número 42 establece que "no se puede rearmar el sistema porque hay riesgo de electrocución", tras un largo proceso con denuncias y recursos "por defraudación de fluido eléctrico a Naturgy en una zona muy concreta de plantaciones" de marihuana, ha explicado Rodríguez a EFE.
Para la juez, "dado el tiempo transcurrido, nadie puede acreditar en qué situación están las líneas, que pueden salir ardiendo", pero "tampoco se pueden desenganchar las conexiones ilegales en las zonas con suministro hasta ser realojadas estas familias".
08:55 h
El Ministerio de Exteriores israelí anunció este jueves que algunos de los activistas de la Global Sumud Flotilla arrestados están "seguros y en buen estado de salud" y siendo trasladados "de manera segura" a territorio israelí, donde "comenzarán los procedimientos de deportación a Europa".
"Los pasajeros de Hamas-Sumud en sus yates se dirigen de manera segura y pacífica a Israel, donde comenzarán los procedimientos de deportación a Europa. Los pasajeros están seguros y en buen estado de salud", recoge con tono irónico el mensaje de Exteriores en su cuenta de X.
Junto al comunicado, Exteriores agregó dos fotografías en las que aparecen activistas sonrientes y también Greta Thunberg.
Según la ley israelí, una vez los pasajeros sean detenidos pueden ser deportados 72 horas después de la emisión de la orden, a menos que la persona acepte voluntariamente ser expulsada, como pasó con cuatro de los doce activistas a bordo del Madleen; la última embarcación interceptada por Israel el pasado junio.
08:34 h
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, denunció un ataque ruso con más de veinte drones contra una subestación eléctrica en Slavútich, en el norte de Kiev, que provocó un apagón de más de tres horas en el sarcófago donde se custodian los residuos del accidente nuclear en la central de Chernóbil.
"Un ataque ruso contra una de nuestras subestaciones energéticas en Slavútich provocaron un apagón que duró más de tres horas en las instalaciones de la antigua Central Nuclear de Chernóbil”, dijo en redes sociales Zelenski, que agregó que entre las instalaciones afectadas estuvo el sarcófago.
Zelenski dijo que el ataque, ejecutado por los rusos en varias oleadas para complicar la respuesta ucraniana, fue claramente deliberado.
“Los rusos no podían no saber que atacar infraestructura en Slavútich tendría consecuencias para Chernóbil”, escribió el presidente ucraniano, que explicó que algunos de los drones fueron derribados.