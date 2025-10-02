Dinamarca pide que Europa sea capaz de defenderse frente a una posible guerra híbrida contra Rusia

09:38 h

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, insistió este jueves en la necesidad de que Europa pueda defenderse plenamente por sí misma en 2030, a más tardar, para lo que debe rearmarse ya a fin de poder hacer frente a la guerra híbrida rusa.

"Yo diría que 2035 será demasiado tarde cuando hablamos de rearmar Europa. Tenemos que ser capaces de defendernos totalmente en 2030", indicó a su llegada a la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE), que reúne este jueves a unos 47 líderes de la Unión Europea (UE) y de otros países europeos.

"Creo que 2030 debería ser el punto de referencia, pero no significa que podamos esperar, sino que tenemos que hacer todo lo posible ya", sostuvo Frederiksen, lo que incluye medidas para defenderse de los ciberataques, los sabotajes y los drones rusos.

"No solo hay ataques híbridos, hay una guerra híbrida en marcha en Europa en este momento", subrayó la jefa del Gobierno danés.