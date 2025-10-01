El PSOE emprenderá acciones judiciales contra la propuesta de PP y Vox sobre el 'síndrome post aborto'

09:27 h

EH Bildu ganaría las elecciones generales en Euskadi si los comicios se celebraran en la actualidad, y empataría en escaños con el PNV, según la encuesta EITB Focus difundida este miércoles.

La coalición soberanista obtendría un 27,1 % de los votos en la Comunidad Autónoma Vasca, tres puntos más que en las generales celebradas en el año 2023 (24,0 %). Con este resultado, EH Bildu lograría seis escaños en Madrid, uno más que en la actualidad.

El PNV, por su parte, se haría con el 24,3 % de los sufragios (24,1 % en 2023) y también llevaría a la Cámara Baja a seis diputados, uno más que actualmente.

EL PSE/EE pasaría a una tercera posición -fue la fuerza más votada en Euskadi en 2023- y lograría el 22,3 % de los votos (en 2023 obtuvieron el 25,4 %). Según el estudio perdería un escaño, pasando de los 5 actuales a 4.

El Partido Popular mantendría su representación actual (tienen dos escaños por Euskadi), aunque su porcentaje de voto se resentiría en un punto y medio, pasando del 11,6 % de los votos a 10,1 %.

Sumar perdería el único parlamentario que ahora posee y Vox no obtendría representante por el País Vasco pero sí sube en la intención de voto.