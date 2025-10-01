MINUTO A MINUTO
El PSOE emprenderá acciones judiciales contra la propuesta de PP y Vox sobre el 'síndrome post aborto'
Siga la última hora de este miércoles 1 de octubre
10:57 h
El Oktoberfest de Múnich, la más multitudinaria fiesta de la cerveza del mundo, que se celebra desde el pasado día 20, quedó este miércoles cerrado por "una alerta de explosivos verificada", según informó el alcalde de la ciudad, en el sur de Alemania, Dieter Reiter.
Según los medios, se sospecha que esta alerta pueda estar relacionada con un incidente registrado en el norte de la capital bávara y en el que se escucharon explosiones, ruidos similares a disparos, se reportó al menos un muerto y donde una vivienda unifamiliar ardió en llamas.
10:17 h
Óscar López confirma, en TVE, que habrá Presupuestos para este año pese a que el Gobierno incumple los plazos por tercer año consecutivo, ya que las cuentas tenían que haber sido presentadas en septiembre.
López ha eludido avanzar una fecha de cuándo se presentarán los presupuestos para 2026 y se ha limitado a apuntar que los ministerios están entregando sus propuestas a Hacienda porque la "voluntad" del Gobierno sigue siendo entregar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.
10:08 h
El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, anuncia en TVE que el PSOE de Madrid emprenderá acciones judiciales contra la "aberrante" propuesta de Vox que aprobó el PP de Almeida en la capital para obligar a informar a las mujeres sobre un supuesto “síndrome post aborto”.
"Esta misma mañana el equipo jurídico del PSOE está preparando acciones judiciales para evitar que PP y Vox acosen a las mujeres que quieren abortar. No descartamos ir a la Justicia para detener esta aberración y que los funcionarios de Madrid no tengan que cumplir esa obligación."
"Con esta medida nos damos cuenta de que es absolutamente imposible distinguir a PP y Vox. También en sus políticas racistas. Ayuso y Almeida son los primeros en acoger a niños ucranianos y los últimos si son africanos", afirma.
09:40 h
Al menos 23 gazatíes murieron esta madrugada en bombardeos israelíes, entre ellos un niño y un periodista, según confirmaron a EFE fuentes médicas locales.
El hospital Al Aqsa informó que seis personas fallecieron en la zona de Deir Al Balah, en el centro del enclave, entre ellas un niño de nueve años y el fotoperiodista Yahya Rizeq.
Con su muerte, Rizeq se convierte en el segundo periodista gazatí fallecido en Gaza desde el pasado sábado, tras la muerte de Muhammad al-Dayah, y se suma a las 195 víctimas entre trabajadores de medios registradas en la Franja desde el inicio de la guerra el 7 de octubre de 2023, según el Comité para la Protección de los Periodistas.
09:27 h
EH Bildu ganaría las elecciones generales en Euskadi si los comicios se celebraran en la actualidad, y empataría en escaños con el PNV, según la encuesta EITB Focus difundida este miércoles.
La coalición soberanista obtendría un 27,1 % de los votos en la Comunidad Autónoma Vasca, tres puntos más que en las generales celebradas en el año 2023 (24,0 %). Con este resultado, EH Bildu lograría seis escaños en Madrid, uno más que en la actualidad.
El PNV, por su parte, se haría con el 24,3 % de los sufragios (24,1 % en 2023) y también llevaría a la Cámara Baja a seis diputados, uno más que actualmente.
EL PSE/EE pasaría a una tercera posición -fue la fuerza más votada en Euskadi en 2023- y lograría el 22,3 % de los votos (en 2023 obtuvieron el 25,4 %). Según el estudio perdería un escaño, pasando de los 5 actuales a 4.
El Partido Popular mantendría su representación actual (tienen dos escaños por Euskadi), aunque su porcentaje de voto se resentiría en un punto y medio, pasando del 11,6 % de los votos a 10,1 %.
Sumar perdería el único parlamentario que ahora posee y Vox no obtendría representante por el País Vasco pero sí sube en la intención de voto.
09:15 h
El Ministerio de Economía ha creado la Oficina española para la Reconstrucción de Ucrania cuyo objetivo principal será ayudar a las empresas españolas interesadas en invertir en proyectos sobre el terreno en este país.
La nueva oficina -explica el real decreto que regula su creación, publicado este miércoles en el BOE- ayudará a movilizar instrumentos financieros oficiales, garantizará la coordinación y facilitará a las empresas "visitas regulares a Ucrania".
El objetivo es que sirva de "ventanilla única" a las empresas del sector privado interesadas en aprovechar la "oportunidad económica" de la reconstrucción del país -cifrada en 486.000 millones de dólares (unos 413.000 millones de euros) en los próximos diez años- al tiempo que contribuyen a su recuperación.
Además, se reforzarán las oficinas económicas y comerciales de las embajadas en Kiev y Varsovia.Ucrania
08:33 h
La exalcaldesa de Barcelona y activista de la Flotilla Global Sumud, Ada Colau, ha alertado de que "las próximas horas serán realmente críticas" después que la noche de este miércoles la Flotilla--que se halla a unas 135 millas náuticas de Gaza- haya avistado a varios barcos no identificados, los cuales se han aproximado y alejado en varias ocasiones.
En una entrevista en Catalunya Ràdio, Colau ha explicado que el primer acercamiento de barcos israelíes se ha producido sobre las 4.00 horas de la mañana cuando varias embarcaciones se han acercado y, una hora más tarde, lo ha hecho un submarino.
"No sabemos si simplemente quieren estresarnos o si quieren esperar a que exista la luz del sol para que sea menos peligroso abordarnos", afirma.
Ha pedido "estar pendientes" durante las próximas horas, las cuales ha tachado de "realmente críticas".
08:24 h
El papa León XIV recibirá esta mañana a las 8:30 horas en audiencia en el Vaticano al presidente catalán, Salvador Illa, según han informado fuentes de la Generalitat.
Illa será el primer dirigente político español en ser recibido por León XIV y uno de los primeros de entre los europeos. Tras el encuentro, atenderá a los periodistas.
El president se desplazó ayer martes por la tarde a Roma para hacer una visita institucional de tres días a la ciudad, con una agenda que también ileonncluye reuniones con su alcalde y con el presidente de la región, la asistencia a un concierto organizado por el Festival Castell de Peralada y la inauguración de una exposición sobre el milenio de Montserrat.
08:21 h
Las autoridades de Filipinas elevaron este miércoles a al menos 60 los muertos causados por el terremoto de magnitud 6,9 que golpeó la pasada noche el centro del país, dejando además decenas de heridos y daños materiales, haciendo que la región declarase esta mañana el estado de calamidad.