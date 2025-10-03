La secretaria de Igualdad del PSOE tacha de intolerable la campaña del PP por las pulseras

09:45 h

La secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha calificado de "intolerable" la campaña que el Partido Popular ha puesto en marcha "por tierra, mar y aire" para "atacar al Gobierno" a cuenta de los fallos de las pulseras telemáticas de control de agresores machistas, porque "todo tiene un límite".

Bernabé ha señalado en declaraciones a EFE que el PP ha buscado "generar miedo y pánico" a costa de mujeres que son "altamente vulnerables", y ha afirmado que ante el problema que ha habido con esos dispositivos la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado medidas y ha dado las explicaciones "en todas partes".

La también delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha reprochado al president de la Generalitat, Carlos Mazón, que haya generado "miedo en 500 mujeres que llevan las pulseras en la Comunitat Valenciana" al pedirle explicaciones a ella y afirmar que "están desprotegidas", cuando no es así.

Bernabé ha señalado que "ni una sola mujer ha fallecido" con ese sistema puesto, a pesar de que el PP ha intentado "tergiversar" y hacer "daño" con un mensaje en redes sociales mediante una "noticia descontextualizada" que afirmaba que una mujer había muerto llevando ese dispositivo, cuando en realidad se lo había dejado en casa.