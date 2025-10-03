MINUTO A MINUTO
La secretaria de Igualdad del PSOE tacha de intolerable la campaña del PP por las pulseras
Siga en directo la última hora de este viernes 3 de octubre
10:11 h
El último barco de la Global Sumud Fotilla con destino a Gaza que quedaba navegando en el Mediterráneo -el Marinette-, fue interceptado este viernes, según un vídeo emitido en directo y la página de rastreo de la misión.
Desde la noche del miércoles Israel ha interceptado más de cuarenta barcos y detenido a un total de 473 tripulantes que fueron trasladados este viernes a la prisión de Saharonim, en el desierto del Neguev, sur de Israel.
09:45 h
La secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha calificado de "intolerable" la campaña que el Partido Popular ha puesto en marcha "por tierra, mar y aire" para "atacar al Gobierno" a cuenta de los fallos de las pulseras telemáticas de control de agresores machistas, porque "todo tiene un límite".
Bernabé ha señalado en declaraciones a EFE que el PP ha buscado "generar miedo y pánico" a costa de mujeres que son "altamente vulnerables", y ha afirmado que ante el problema que ha habido con esos dispositivos la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado medidas y ha dado las explicaciones "en todas partes".
La también delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha reprochado al president de la Generalitat, Carlos Mazón, que haya generado "miedo en 500 mujeres que llevan las pulseras en la Comunitat Valenciana" al pedirle explicaciones a ella y afirmar que "están desprotegidas", cuando no es así.
Bernabé ha señalado que "ni una sola mujer ha fallecido" con ese sistema puesto, a pesar de que el PP ha intentado "tergiversar" y hacer "daño" con un mensaje en redes sociales mediante una "noticia descontextualizada" que afirmaba que una mujer había muerto llevando ese dispositivo, cuando en realidad se lo había dejado en casa.
09:06 h
El avistamiento de drones obligó anoche a interrumpir temporalmente las operaciones en el aeropuerto de Múnich, en el sur de Alemania, lo que impidió el despegue de 17 vuelos, en tanto que otros 15 que debían aterrizar fueron desviados a otros cuatro aeropuertos (Stuttgart, Núremberg, Viena y Fráncfort), informó la gestora del aeródromo en un comunicado este viernes.
"En la noche del 2 de octubre, el servicio alemán de control de tráfico aéreo (DFS) restringió y posteriormente interrumpió las operaciones de vuelo en el aeropuerto de Múnich a partir de las 22.18 hora local (20.18 GMT) debido a varios avistamientos de drones, indicó.
Como consecuencia, 17 vuelos no pudieron despegar por la noche desde Múnich, lo que afectó a cerca de 3.000 pasajeros.
08:54 h
Un total de 473 tripulantes de la Global Sumud Flotilla detenidos por las autoridades israelíes por navegar hacia Gaza para llevar ayuda a la Franja palestina fueron trasladados a la prisión de Saharonim, en el desierto del Neguev, en el sur de Israel.
Según informó este viernes a EFE Loubna Tuma, abogada de Adalah, el equipo jurídico de la Flotilla, ese es el número de pasajeros de los barcos interceptados por Israel conducidos a la prisión, desde donde previsiblemente serán deportados a sus países.
La letrada no ha sabido detallar cuántas de esas personas han accedido a ser deportadas inmediatamente y cuántas no, las dos posibilidades que tienen los arrestados.
08:44 h
Los parlamentarios y eurodiputados italianos que formaban parte de la Global Sumud Flotilla, que pretendían llevar ayuda a Gaza pero que fue interceptada por el Ejercito israelí, han sido trasladados al aeropuerto de Tel Aviv y tomarán un vuelo regular hacia Roma, anunció el ministerio de Exteriores italiano, Antonio Tajani.
Se trata de las eurodiputadas de Alianza Verdes de izquierdas Benedetta Scuderi, del Partido Demócrata (PD) Annalisa Corrado, el senador del Movimiento 5 Estrellas Marco Croatti y el diputado del PD Arturo Scotto.
Tajani había mantenido contactos con su homólogo Gideon Sa'ar pidiendo la liberación inmediata de los 46 italianos que fueron detenidos
La embajada también ha desplegado personal del consulado en el puerto de Ashdod para realizar visitas consulares y solicitar la liberación inmediata de todos los demás italianos detenidos
08:25 h
Salvamento Marítimo ha rescatado esta pasada noche una patera con 26 personas a bordo a 46 millas al sur de Formentera.
El rescate se ha producido a las 00:40 horas y todas las personas que viajaban en la barca son de origen subsahariano, según han informado desde la Delegación de Gobierno de Baleares.
Con esta nueva barca, en lo que va de año han llegado 316 pateras de forma irregular a las costas de Baleares con un total de 5.869 migrantes, según el recuento de EFE basado en datos del Ministerio del Interior y de la Delegación del Gobierno en Baleares.
Durante 2024, llegaron al archipiélago por vía marítima 5.882 migrantes, de acuerdo con el informe Anual de Seguridad Nacional del Ministerio del Interior.