Una moderadora de contenido de TikTok se querella por las secuelas psíquicas de su empleo

Una extrajabadora se ha querellado contra la empresa moderadora de contenido de TikTok por las secuelas psíquicas que asegura le provocaron los cuatro años que estuvo revisando vídeos de asesinatos, pedofilia, decapitaciones o terrorismo, en condiciones laborales "inhumanas e inaguantables".

El abogado de la trabajadora, Francesc Feliu, ha presentado este martes en la Ciutat de la Justícia de Barcelona la querella contra cinco directivos de Majorel SP Solutions, la empresa con sede en la capital catalana donde la mujer se encargaba de moderar contenidos sensibles para la red social.

En la querella, a la cual ha tenido acceso EFE, se acusa a los cinco directivos del delito continuado contra los derechos de los trabajadores, lesiones graves por imprudencia grave y contra la integridad moral por tener a la mujer en "unas condiciones laborales absolutamente inhumanas e inaguantables para el ser humano".

En el escrito se detalla que la mujer, de origen alemán, empezó a trabajar en la empresa en 2019 tratando contenidos en alemán y luego en español, pero sin que le explicaran previamente que debería visualizar, de forma íntegra, vídeos que le sometían a "graves riesgos para su salud mental", algunos de hasta tres o cuatro minutos.

Según la querella, la empresa "sabía que sus trabajadores iban a enfermar con graves patologías psíquicas y, aun así, no les importó nada", ya que la mujer tenía que revisar entre 800 y 1.200 vídeos al día con solo 5 minutos de descanso cada hora.

Los vídeos incluían todo tipo de material sensible: asesinatos, suicidios, decapitaciones, descuartizamientos, violaciones, zoofilia, pornografía infantil, abusos a menores, desmembramientos, torturas y terrorismo, que le produjeron ansiedad, vómitos, taquicardias, pesadillas y otros síntomas a la mujer.

La querellante critica que de 2019 a 2021 no hubo ningún apoyo psicológico en la empresa y, cuando lo tuvieron, no eran profesionales capacitados y no se les comunicaba a los trabajadores, por lo que la mujer terminó estando seis meses de baja por depresión y, al volver, la despidieron.

La denuncia también se interpone contra las empresas responsables de las condiciones laborales de la trabajadora: TikTok Technology Limited, con sede en Irlanda; TikTok Information Technologies Spain, su filial española con sede en Madrid y Majorel SP Solutions, donde la mujer desempeñaba su trabajo.