Mónica García entrega a Feijóo y Abascal un informe médico sobre el "horror" en Gaza: "No podrán decir que no lo sabían"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha entregado a los líderes del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de Vox, Santiago Abascal, un informe en el que el médico español Raúl Incertis narra "el horror" de su experiencia durante los cuatro meses que ha estado de voluntario en un hospital de Gaza, según informa EFE.

Fue el propio Incertis el que pidió a la ministra, con la que se reunió el pasado lunes, que trasladara esta documentación a los dirigentes de la oposición, además de una carta en la que el anestesista puntualiza a Feijóo y Abascal que "ser conservador no impide ser humano, reconocer los derechos humanos y frenar el genocidio".

El informe de Incertis, que durante cuatro meses ejerció de voluntario en el hospital Nasser de Jan Yunis, incorpora fotografías e historias clínicas de centenares de menores heridos en los ataques de Israel, así como el testimonio del médico sobre la hambruna y el colapso sanitario en la Franja.

Durante su reunión en el Ministerio de Sanidad, el médico denunció ataques deliberados contra civiles y hospitales, alertó de que Gaza vive “un 11M todos los días” y agradeció la valentía del Gobierno de España en la adopción de nuevas medidas frente al genocidio.

"Como me pidió Raúl Incertis, médico español en Gaza, entrego a Feijóo y Abascal su testimonio y las imágenes del horror en el hospital de Nasser. No pueden seguir defendiendo a Israel después de verlo. Cuando la historia juzgue este genocidio, no podrán decir que no lo sabían", ha subrayado Mónica García en sus redes sociales tras haber facilitado este documento a ambos dirigentes en el pleno del Congreso.

Las imágenes contenidas en el informe están ya en manos de la Comisión de Investigación para los Territorios Palestinos Ocupados e Israel de Naciones Unidas, que recopila estas pruebas y las comparte, cuando son requeridas, con la Corte Penal Internacional y el Tribunal Internacional de Justicia.