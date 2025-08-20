Al menos un muerto en el naufragio de una patera con 23 personas en Mallorca

Un hombre ha fallecido, otro de 30 años ha resultado herido grave y tres personas podrían estar desaparecidas tras el naufragio de una patera ocurrido este miércoles en aguas de Mallorca en la que iban 23 inmigrantes, según han relatado los propios rescatados. Los afectados han contado a los sanitarios que llevaban 6 días en el mar a la deriva, ha informado el 061 y recoge EFE.

A las 10:30 de la mañana, una embarcación particular ha rescatado en el mar a un migrante de origen subsahariano y lo ha trasladado al puerto de Portopetro, en el municipio de Santanyí, al sureste de Mallorca, donde ha sido atendido por los servicios médicos, ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

En su testimonio, el hombre ha contado que iba junto a otras 22 personas en una patera que naufragó, por lo que se ha activado un dispositivo de búsqueda y rescate con el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y el Servicio Aéreo, embarcaciones de Salvamento Marítimo y el helicóptero Helimer.

Sobre las 13:55 horas, han localizado a 3 millas al sur de Mallorca una patera donde se encontraban 11 personas con vida y un fallecido.

En el mismo operativo, además, otras 2 personas han sido rescatadas en las inmediaciones por el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil; otras 3 más por Salvamento Marítimo en una ubicación próxima; y dos rescatados más lo han sido por una embarcación particular.

El balance del operativo de búsqueda ha sido de 19 personas rescatadas con vida y una persona hallada muerta en la embarcación, ha indicado la Delegación del Gobierno.

Del testimonio de los rescatados se desprenden indicios de que puede haber otras 3 personas que presuntamente habrían desaparecido durante la travesía, al abandonar la embarcación para tratar de llegar a la costa a nado.

Las personas rescatadas han pasado a disposición de la Policía Nacional de Palma.

El 061 ha detallado que en total ha atendido a 19 personas, todos ellos adultos: 2 de ellas trasladadas en helicóptero al aeropuerto de Palma y otras 17 por un embarcación de Salvamento Marítimo a Portocolom, en el municipio de Felanitx.

Han trasladado a un herido grave de 30 años al hospital son Espases y a 3 heridos menos graves al Hospital de Manacor. Se trata de un hombre de 21 años, una mujer de 19 años y otra de 28 años.

En cuanto a los otros 15 afectados, han sido asistidos en el mismo lugar donde han desembarcado y donde se ha confirmado el fallecimiento de un hombre.