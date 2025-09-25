El Observatorio de medios organiza una jornada en Madrid para debatir sobre el futuro del periodismo

El Observatorio de medios e información responsable y la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra reunirán en Madrid a directivos y responsables de medios de comunicación para debatir sobre el futuro del periodismo y la necesidad de reforzar la confianza ciudadana en un sector marcado por la desinformación y la crisis de credibilidad.

El foro, organizado bajo el título Periodismo y buen gobierno informativo, se celebrará los días 26 y 27 de septiembre en el campus madrileño de la Universidad de Navarra. El concepto central del encuentro es el “gobierno informativo”, entendido como el conjunto de principios, estructuras y procesos que garantizan la calidad, independencia, transparencia y sostenibilidad de los medios.

Se trata de un debate crucial en un contexto en el que, según datos de la UNESCO, el 87% de la ciudadanía se muestra preocupada por el impacto de la desinformación en procesos electorales, y casi la mitad de la población admite haber dejado de consumir noticias, algo que está ocurriendo especialmente en países como España, según el Instituto Reuters.

El programa incluirá ponencias, mesas redondas y talleres prácticos. Entre los ponentes estará la directora de infoLibre, Virginia Pérez Alonso, pero también otros directivos de medios o empresas de comunicación como Ignacio Escolar (eldiario.es), Nacho Cardero (El Confidencial), Fernando de Yarza (Henneo) o Javier Visiers (Ábside Media). Además, participarán académicos como Ramón Salaverría, Ángel Arrese o Mercedes Medina.

Los debates girarán en torno a cuestiones clave como la forma de recuperar la confianza perdida, cómo blindar la misión editorial frente a la presión de las plataformas digitales o la manera de afrontar los retos de la desinformación y de la inteligencia artificial. También se abordarán la proliferación de pseudomedios, los problemas de medición de audiencias o las vías de financiación sostenible.

La intervención de Elena Herrero-Beaumont, directora de Ethosfera, pondrá el foco en cómo integrar de forma efectiva los principios éticos en la práctica diaria de las redacciones. El debate subrayará la importancia de consolidar perfiles como los defensores del lector o los responsables de estándares editoriales, habituales en el mundo anglosajón pero aún poco desarrollados en España, para avanzar hacia un periodismo más transparente, responsable y cercano a la ciudadanía.

La clausura estará a cargo de Steve Adler, exdirector de Reuters y profesor en la Columbia Journalism School de Nueva York, que analizará los desafíos globales de la propiedad mediática y su impacto en la independencia informativa.