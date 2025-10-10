Ocho juzgados investigan a varios ex altos cargos de Ayuso por la gestión de las residencias

Ocho juzgados de la Comunidad de Madrid tienen abiertas causas judiciales contra ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, entre los que se encuentran los autores de los protocolos de no derivación de residencias a hospitales, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, y el ex director gerente del Summa 112 Pablo Busca.

Las asociaciones "7.291: Verdad y Justicia" y "Marea de Residencias" han explicado este viernes en una rueda de prensa que los juzgados que investigan a los ex altos cargos del Gobierno regional son tres de Madrid, uno de Alcobendas, uno de Collado Villalba, uno de Getafe, uno de Leganés y uno de Valdemoro.

Hasta ahora se conocía que Mur, Peromingo y Busca estaban siendo investigados en dos juzgados, uno en Madrid y otro en Leganés, por la denuncia colectiva de 109 familiares de víctimas de las residencias presentada en el mes de octubre de 2024.

La denuncia contra los ex altos cargos de Ayuso se debe a la presunta comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, tipificada en el artículo 511 del Código Penal.

Carlos Mur está imputado en los ocho procedimientos, Francisco Javier Martínez Peromingo en siete y Pablo Busca en seis. La fecha de las declaraciones está pendiente de confirmación por los juzgados.

La abogada Alejandra Jacinto ha detallado que el procedimiento abierto en Getafe se refiere a Mayte Rodríguez, que fue "atacada" personalmente por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta madrileña, a raíz de su participación en el programa de televisión 'Lo de Évole', aunque luego Miguel Ángel Rodríguez rectificó y pidió disculpas por su error.

Tanto la denuncia colectiva presentada por 109 familiares como otras querellas directas han dado lugar a la apertura de 92 procedimientos judiciales distintos en diferentes juzgados de la Comunidad de Madrid.

De ellos, hay 73 que actualmente están en instrucción -en ocho de los cuales están imputados los altos cargos del Gobierno de Ayuso-, diez están pendientes de recurso ante la Audiencia Provincial -en cuatro casos ya resueltos por la Audiencia se ha interpuesto un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional- y en cinco casos los denunciantes desistieron.

El letrado Carlos Castillo ha indicado que el equipo jurídico defiende la acumulación de todas las causas en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, el primero que inició la investigación. La decisión está pendiente de la Audiencia Provincial de Madrid.

El abogado Eduardo Ranz ha mostrado su temor por la posibilidad de que se acabe produciendo una prescripción en determinados procedimientos judiciales, que sería "responsabilidad de la desidia ciertos juzgados" como el de Instrucción número 6 de Móstoles o el Juzgado de Instrucción número 5 de Navalcarnero.

"No vamos a cesar de perseguir la justicia por más difícil que nos lo pongan en el camino" porque esa cifra simbólica de 7.291 fallecidos en marzo y abril de 2020 "esconde el dolor de muchas familias y la vergüenza de una sociedad que ha sabido o no ha querido reaccionar ante esa barbarie", ha dicho Carmen López, de "Marea de Residencias".