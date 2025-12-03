Otegi pide a la izquierda "ser ejemplar" en la gestión de lo público

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha señalado este miércoles en Pamplona que la izquierda tiene que ser "ejemplar" en la gestión de lo público porque, si no, "la gente se aleja".

EH Bildu ha celebrado un acto político en el Día de Navarra y en el Día del Euskera, en el que han intervenido el secretario general, Arnaldo Otegi, y la portavoz del Parlamento de Navarra, Laura Aznal.

Otegi ha explicado que EH Bildu es "garantía de la ejemplaridad" con "cero casos de corrupción", pero que la falta de ejemplaridad, aunque "no es" su caso, "ocurre".

“Hay que cambiar el modo y las formas de hacer política: la ejemplaridad en todos los ámbitos debe presidir toda la actividad política”, ha añadido.

A su vez, ha afirmado que la izquierda soberanista es una garantía para hacer frente al autoritarismo, para defender la libertad nacional y la igualdad social y para impulsar políticas de democratización profundas. “Y todo ello lo hacemos levantando la bandera de la sinceridad y la honestidad”, ha sostenido.

Por otro lado, ha dicho que para parar al autoritarismo es necesario implementar un programa transformador que se fundamente en la democratización del Estado y la aceptación de la plurinacionalidad, la democratización de los poderes que se quedaron sin democratizar en 1978 y la puesta en marcha de medidas para la democracia económica y social.

La portavoz en el Parlamento de Navarra, Laura Aznal, ha subrayado que ha llegado el momento de afrontar con “valentía y ambición” la renovación de la foralidad navarra y el autogobierno para responder a los retos que como sociedad existen ya y en el futuro y para protegerse "frente a los riesgos de la recentralización autoritaria”.

Aznal ha sostenido que “hay que consultar a la ciudadanía navarra. Nunca votamos nuestro régimen político, que aunque se presentó como pacto, nos negó la posibilidad de decidir democráticamente”, ha dicho.

“Navarra será lo que decidamos los navarros. Tanto en la relación bilateral con el Estado como con los otros territorios vascos”, ha subrayado, tras lo que ha instado a la unión a “soberanistas vascos y otros demócratas progresistas” en la construcción de un nuevo estatus.