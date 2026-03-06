Pedro Sánchez hablará sobre la situación de Oriente Próximo en el Congreso

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado compadecer en el Congreso con motivo de la situación en Oriente Medio, según han confirmado fuentes del Gobierno a infoLibre. La solicitud ha sido registrada este viernes en el Congreso por el secretario de Estado de las Cortes.

Pide además comparecer para presentar las conclusiones de la reunión del Consejo Europeo que se celebrará el próximo 19 de marzo, según han informado fuentes del Ejecutivo a EFE, con lo que previsiblemente la sesión tendrá lugar en la última semana del mes.

España se ha posicionado en contra de la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán con un rotundo "No a la guerra". Ante la negativa del Gobierno de colaborar y permitir el uso de las bases de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla) para los ataques a Irán, el país norteamericano ha amenazado con cortar todas las relaciones comerciales con España y han mostrado su enfado con Sánchez.

El Gobierno ha defendido el derecho internacional, en relación a los ataques contra Irán, y pide que el conflicto se resuelva a través de vías diplomáticas.

Este jueves, Defensa informó del envío a Chipre de la fragata Cristóbal Colón en compañía del portaaviones francés Charles de Gaulle y de otros navíos de la Armada griega para dar protección y defensa aérea a ese país, después de que un dron lanzado desde el Líbano impactara en una base británica en la isla.

El Gobierno sostiene que una cosa es una misión de ataque y otra de defensa, pero el PP reclama que la participación en esa operación sea autorizada por el Congreso porque, subraya, se está enviando un buque de guerra a una zona de conflicto y los soldados españoles se exponen a ser atacados.