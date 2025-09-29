Piden penas de 18 años para los exdiputados del PP De la Serna y Arístegui por sobornos en el extranjero

Casi a punto de que fuera a prescribir y diez años después de que saliera a la luz el caso Elecnor, el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, reabre el caso, según ha revelado Público. Mediante el auto de apertura, se sentarán en el banquillo a los dos citados y a 21 imputados más, entre ellos comisionistas, directivos de cinco empresas y cinco gestores suizos y holandeses que están imputados por un blanqueo de capitales.

El exportavoz de Asuntos Exteriores Gustavo de Arístegui, era el cabecilla del caso Elecnor, destapado en diciembre de 2015, por el que se cobraban comisiones ilegales a empresas en España por ayudarles a conseguir contratos en el extranjero. En este sistema, también estaba incluido el soborno en distintos países, sobre todo en Argelia, para que las empresas españolas consiguieron los contratos. Aristegui actuó presuntamente junto con el exdiputado del PP, Pedro Gómez de la Serna, en un despacho conjunto que llamaron Voltar Lassen, durante cinco años, del 2010 al 2015.

Los implicados serán juzgados por solo una pieza separada del caso, a falta de que se presenten alegaciones por parte de los acusados. Hay dos piezas que se mantienen abiertas, las de Nova Internacional y Panamá, y otra más que involucra a la empresa Fertiberia, pero que fue archivada.

Durante la investigación, que ha durado una década, ha fallecido uno de los imputados, quien poseía los contactos en el gobierno de Argelia, Cristóbal Tomé Becerra. Lo mismo ha sucedido con la única empleada del despacho creado por los dos exmiembros del PP, Voltar Lassen.

El fiscal pide 18 años años de prisión, para los dos ex miembros del PP, y multas que en total son de 720.000 euros, además del decomiso de 2,64 millones de euros a las sociedades Scardovi y Karistia, que ambos crearon para que las empresas pudieran cobrar las comisiones. A ambos se les imputa por delitos de corrupción en los negocios (seis años), cohecho pasivo (seis años), falsedad documental (tres años) y pertenencia a organización criminal (seis años). También piden que se tome en consideración el delito de asociación ilícita (seis años). Para el hijo de Arístegui, Borja Manuel de Arístegui Arroyo, se piden tres años por un delito de corrupción en los negocios.

La mayor pena, sin embargo, será para los dos directivos de Elecnor, Germán Junquera Palomares y Ramón López Lax, con una petición de 21 años de cárcel, por el añadido de un delito de cohecho activo. A este tiempo se enfrentan también el hermano y el hijo de Cristóbal Tomé Becerra, José Luis y David Luis, por el blanqueo de capitales. Lo mismo pasa con Adolfo Suárez Lopetegui y su hijo Israel, administradores de AS Auditoría & Consulting Navarra SL, que canalizaba las comisiones, según la Fiscalía.

El ministerio público acusa de corrupción en los negocios, además de a Elecnor y a su filial Internacional de Desarrollo Energético SA, a Rover Alcisa, Assignia Infraestructuras y a la citada AS Auditoría & Consulting Navarra SL. A Elecnor y a su subsidiaria de cohecho activo. La multa para el grupo vasco asciende hasta los 36,7 millones de euros. Para Rover Alcisa y para Assignia piden 9,12 millones, mientras que la consultora navarra tendría que pagar 4,56 millones.