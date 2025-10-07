La Policía parte de una motivación familiar en el apuñalamiento de la alcaldesa alemana

La Policía alemana informó este martes de que parte de una motivación familiar en el ataque contra Iris Stalzer, política socialdemócrata recién elegida alcaldesa de la ciudad de Herdecke, en el oeste de Alemania, que resultó herida por arma blanca y se encuentra en estado crítico, según informa EFE.

"Según la información disponible hasta el momento, no hay indicios de que se trate de un hecho con motivación política. Se presume un trasfondo familiar", indicó en un nuevo comunicado la Policía de Hagen, que ha asumido el caso.

La misma fuente añadió que los hijos menores de la mujer "continúan bajo custodia policial mientras se esclarecen los hechos".

"Se están asegurando exhaustivamente las pruebas", añadió la Policía, que no confirmó las informaciones de Focus Online de que se sospecha que la hija adoptiva de 17 años de la política pudo haberla atacado con un cuchillo.

Según informaciones del semanario Der Spiegel, este verano Stalzer ya fue atacada por su hija con un cuchillo.

De acuerdo con la Policía, hacia las 10.40 GMT la víctima, de 57 años, fue encontrada en su domicilio con "graves heridas" que hacía temer por su vida.

Tras recibir atención médica, fue trasladada en helicóptero a un hospital.

Según el diario Bild, su hija adoptiva fue quien llamó a los servicios de emergencia y afirmó que su madre había sido atacada.

Cuando llegó la Policía, supuestamente les dijo a los agentes que había abierto la puerta de la casa y encontrado a su madre gravemente herida. Su hermano, un niño de 15 años también adoptado, estaba presuntamente durmiendo.

Los miembros de los servicios de emergencia encontraron a la alcaldesa electa sentada en un sillón sangrando abundantemente, de acuerdo con Bild.

Der Spiegel indicó que la política sufrió al menos diez heridas por arma blanca en abdomen y espalda.

¿Lobos solitarios o un clima político irrespirable? Por qué se multiplican los casos de violencia en Europa Ver más

Stalzer acaba de ganar la segunda vuelta de los comicios locales del pasado día 28 de septiembre al imponerse con el 52,8% de los votos al candidato conservador Fabian Haas.

El suceso produjo la reacción del canciller alemán, Friedrich Merz, quien dijo en su cuenta de X que las noticias que llegaban de Herdecke eran algo atroz y pidió un esclarecimiento rápido del suceso.

"Tememos por la vida de la alcaldesa electa, Iris Stalzer, y esperamos que se recupere por completo. Mis pensamientos están con su familia y sus seres queridos", indicó el jefe del Gobierno germano.