MINUTO A MINUTO
Israel confirma que ha interceptado a la segunda Flotilla que navegaba hacia Gaza
Siga la última hora de este miércoles 8 de octubre:
10:37 h
El grupo islamista palestino Hamás informó de que en el marco de las negociaciones que se llevan a cabo en Egipto para el fin de la guerra se han intercambiado este miércoles "las listas de prisioneros que serán liberados", al tiempo que aseguró que hay un "espíritu de optimismo" respecto a las conversaciones.
Hamás indicó en un comunicado que su delegación está mostrando "la positividad y la responsabilidad necesarias para lograr los avances necesarios y completar el acuerdo".
Los mediadores -egipcios y cataríes- "están realizando grandes esfuerzos para eliminar cualquier obstáculo a la implementación del alto el fuego, y prevalece un espíritu de optimismo entre todos", según esa nota.
Las negociaciones están centradas en los mecanismos para alcanzar el fin de la guerra, la retirada de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza y la liberación de los 48 rehenes en manos de Hamás, vivos y muertos, a cambio de la excarcelación por Israel de cientos de palestinos, según la propuesta del mandatario estadounidense, Donald Trump.
10:24 h
El derrumbe del edificio de la calle Hileras en el centro de Madrid en el que fallecieron cuatro personas se inició por el colapso de la terraza de la quinta planta, lo que hizo que se desplomaran los forjados del resto de pisos hasta el sótano.
En declaraciones a los medios, el responsable de Guardia de los Bomberos de Madrid, Miguel Seguí, ha confirmado que en esa quinta planta donde se inició el derrumbe no estaba trabajando ningún obrero en el momento del siniestro.
En total, cedieron siete forjados con una altura de 50 metros, que provocaron una cantidad de escombros que en algunos lugares llegaron a los tres metros de altura.
Seguí ha apuntado como causa del derrumbe a una "suma de factores" que ya se están investigando, aunque ha preferido no apuntar a ninguna en concreto, porque eso será trabajo de los investigadores.
10:04 h
El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, aseguró este miércoles que aprecia una voluntad en los grupos políticos para alcanzar un acuerdo que evite el adelanto electoral.
Tras reunirse con diferentes formaciones, de centro y de derecha y antes de hacerlo este miércoles con la izquierda, Lecornu aseguró que hay "una voluntad de tener para Francia un presupuesto antes del 31 de diciembre", esencial para la estabilidad del país.
09:38 h
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confirma que el Gobierno presentará Presupuestos Generales.
En su réplica a Juan Bravo, la ministra ha asegurado que el Gobierno "va a presentar Presupuestos" pero saca pecho de las prórrogas del presupuesto porque "incluso una prórroga va a ser mejor que los Presupuestos que presente el PP que estarán llenos de recortes".
09:17 h
Feijóo carga contra Sánchez por los casos que la Justicia investiga sobre sus familiares: "Patético. Dijo que su mujer y su hermano eran inocentes y están investigados por 8 delitos. También defendió a Ábalos y volverá a declarar ante el juez. Dice que quieren abolir la prostitución y ha vivido de ella. Dice que el PSOE no se ha financiaciado ilegalmente pero el informe de la UCO ya habla de soles, lechugas y chistorras".
El líder del PP también anuncia que el presidente del Gobierno será llamado a la comisión de investigación del Senado: "Su problema es que no esté rodeado de corrupción. El problema es que es imposible delinquir sin su ayuda. Esta mañana será usted citado en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo e irá en el mes de octubre. Le resultará muy difícil pero está obligado a decir la verdad. Está tan pringado con ellos", finaliza.
"Ánimo, Alberto", le responde Sánchez.
09:14 h
Feijóo arranca la sesión de control, arremetiendo contra Sánchez y el PSOE tras el último informe de la UCO.
"Un presidente limpio y decente hubiera hecho dos cosas: ir a Ferraz y preguntar de dónde salen esos billetes de 500 euros y llamar al despacho de Ángel Víctor Torres para decirle si lo que han publicado sobre él es cierto", ha dicho Feijóo.
Sánchez ha replicado al líder del PP pidiéndole que se lea "la página 28 del informe de la UCO y verá cómo sus acusaciones son falsas. Elija bien sus batallas porque para sobrecogedor el PP".
El presidente del Gobierno ha recordado al PP que el Gobierno ha propuesto un embargo de armas a Israel "y van a votar en contra" y también que ha propuesto blindar el aborto en la Constitución "y tampoco lo apoyan", también ha denunciado el "atropello al derecho de las mujeres" por no permitir el aborto en la sanidad pública en las CCAA del PP, como Madrid. "Ustedes siempre defendiendo a las élites".
08:35 h
El Ministerio de Exteriores de Israel confirmó este miércoles que interceptó todos los barcos de la última coalición de Flotilla de la Libertad-Thousand Madleens, que navegaba rumbo a Gaza y que todos sus pasajeros "están a salvo y seguros" y que fueron trasladados a un puerto israelí.
"Otro intento inútil de romper el bloqueo naval legal y entrar en una zona de combate terminó en nada. Las embarcaciones y los pasajeros fueron trasladados a un puerto israelí. Todos los pasajeros están a salvo y en buen estado de salud. Se espera que los pasajeros sean deportados de inmediato", recoge un breve mensaje de Exteriores.
08:28 h
El precio del oro, considerado históricamente como un activo refugio en tiempos de incertidumbre, ha superado por primera vez en su historia los 4.000 dólares por onza.
Minutos antes de las 4.00 horas (2.00 GMT) de este miércoles, el metal amarillo ha conseguido alcanzar esta cota de los 4.000 dólares por onza, y a las 7.24 horas (5.24 GMT), marca nuevos máximos históricos en los 4.034,65 dólares, según datos de Bloomberg recogidos por EFE.
En lo que va de año, el oro se revaloriza el 51,75 %, y se encamina a cerrar su mejor ejercicio desde 1979.
Durante este 2025, el oro ha ido encadenando sucesivos máximos históricos aupado por las compras masivas de los bancos centrales, la debilidad del dólar, y el contexto de incertidumbre política y geopolítica.
08:26 h
El derrumbe de un edificio en obras en el centro de Madrid este martes ha dejado un total de cuatro víctimas mortales, tras localizar los equipos de emergencia en la madrugada del miércoles a las dos últimas personas que permanecía desaparecidas.
A lo largo de las 2 de la madrugada los bomberos han localizado los dos últimos cadáveres entre los escombros del inmueble, ubicado en la calle de las Hileras, entre Ópera y la Puerta del Sol, que se desplomó parcialmente pasadas las 13.00 horas del martes.
Poco antes de la medianoche rescataron los dos primeros cuerpos sin vida. Los dos últimos cadáveres están localizados, pero no han sido rescatados de momento.
Las cuatro personas dadas por desaparecidas después del desplome de parte del edificio, que estaba en obras (en las que trabajaban unas cuarenta personas), son una responsable llamada Laura (en un principio se informó de que era la arquitecta del proyecto), y tres obreros identificados como Dambéle, Alfa y Jorge, originarios de Malí, Guinea y Ecuador, de entre 30 y 50 años, todos ellos empleados de la empresa constructora ANKA.