Génova carga contra los nombramientos de Saiz y Tolón: "Sánchez persiste en el enrocamiento"

Al Partido Popular no le gustan los nombramientos que ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este lunes, con Milagros Tolón como nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y Elma Saiz, actual ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, como portavoz del Ejecutivo. A la primera le achacan ser una "rival interna de García-Page", en alusión al presidente de Castilla La Mancha, y a la segunda haber formado parte del Gobierno de Navarra "que adjudicaba obras a la trama corrupta de Santos Cerdán".

Según fuentes de Génova, el presidente del Gobierno "pierde una oportunidad de interpretar correctamente el resultado de Extremadura y apostar por nuevos perfiles que no estén manchados por la sombra de la corrupción o los escándalos que rodean al PSOE". "Si en Extremadura ha sido derrotado con una paliza para la historia por elegir a un candidato manchado por la corrupción, en Aragón volverá a perder las elecciones por decantarse por una candidata que encubre el machismo que impera en el PSOE", pronostican.

Los conservadores, además, señalan que "la salida de Pilar Alegría" —hasta el pasado viernes ministra de Educación y portavoz del Ejecutivo— "debería haberse producido no por optar a una candidatura en Aragón, sino por lo indecente que resultó su comida con Paco Salazar una vez que ya estaba acusado de acoso sexual en el trabajo".

En el equipo de Alberto Núñez Feijóo también aprovechan para sacar pecho de los resultados de este domingo, pese a que su propia candidata, María Guardiola, se quedó lejos de la mayoría absoluta y deberá pactar con Vox. "Lejos de leer correctamente el revés de los extremeños a un PSOE que ya no convence, Sánchez persiste en el enrocamiento con perfiles acérrimos y fieles que le han llevado al peor resultado de su partido en la historia de Extremadura".

Por último, subrayan que "la derrota sin paliativos del PSOE" —que ha pasado de 28 a 18 escaños— "no implica que España se haya derechizado, sino que un PSOE escorado a la ultraizquierda deja el centro político al Partido Popular y eso ha permitido que dos bastiones de la izquierda como Andalucía y Extremadura sean hoy feudos de la derecha", según su análisis. "Ese es el gran balance orgánico del líder de la Internacional Socialista", zanjan.