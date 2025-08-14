El PP se enreda con el presupuesto antiincendios del Gobierno, que ha crecido un 30% este año

El Partido Popular, que gobierna en las comunidades autónomas más castigadas por las llamas este verano, acusó este jueves al Gobierno de recortar la flota de apoyo de aeronaves antiincendios. En concreto, de contratar a cinco menos que en la campaña pasada, debido, según el PP, a que el presidente Pedro Sánchez ha tenido que prorrogar los Presupuestos y ha recortado en la acción contra el fuego. Sin embargo, el Ministerio de Transición Ecológica desmintió poco después la información: este año hay en realidad 56 aeronaves de extinción, nueve más que el año anterior.

Según los datos presupuestarios de este ministerio, la partida destinada a incendios forestales ha crecido en total un 29% en comparación con el año pasado, hasta los 109,3 millones. En 2024 el monto total para estas tareas fueron 84,4 millones. Sobre la cantidad total, el dinero destinado para medios aéreos también aumentó en un 24,4%, hasta los 53 millones de euros, de los que 45 millones han sido solo para la campaña de verano, un 11% más que el año pasado. La campaña de invierno ha disparado su presupuesto un 68% debido a que es una cuantía menor, 8 millones por temporada.

Fuentes del ministerio liderado por Sara Aagesen creen que el desliz del PP se ha producido por un error a la hora de analizar las cifras de los presupuestos de esta cartera. "El PP ha utilizado un solo contrato de los varios contratos efectuados por el Ministerio en el contexto de la campaña de incendios", señalan desde Transición Ecológica. "Existe otro contrato de medios aéreos adicional, de cuatro ACO, que sumados a los 42 y a los 10 FOCAS propiedad del Estado, suman los 56 medios del dispositivo estatal", añaden.

En la mañana del jueves, la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, dijo que la debilidad parlamentaria de Sánchez le han impedido sacar nuevos presupuestos desde 2023, y esto provoca que "que no puedan atender las necesidades de 2025”.

A continuación, sacó un papel que atribuyó a Transición Ecológica y dijo: "Hoy hemos conocido este documento, el contrato para tener efectivos de este verano. Una de sus páginas dice que el total de aeronaves son cinco menos que hasta los que se venían contratando", relató la portavoz popular. "Un factor importante es la ausencia de Presupuestos Generales", reza el documento. Sin embargo, Fúnez omitió o no sabía que la información era incompleta.

Esta subida presupuestaria ha servido, según datos de Transición Ecológica, para contratar en la campaña de verano 10 aviones anfibios de gran capacidad, 5 aviones anfibios de capacidad media, seis aviones de carga en tierra de capacidad media, cuatro aviones de coordinación y observación, un helicóptero bombardero pesado y 26 helicópteros medios.

El cruce de acusaciones se suma al choque constante que ha mantenido Gobierno y oposición durante los últimos días con motivo de los incendios, y en el que Óscar Puente ha sido protagonista por su señalamiento a presidentes autonómicos del PP, consejeros de Medio Ambiente y altos cargos de asuntos forestales por ausentarse de los operativos para irse de vacaciones, especialmente al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, del PP.

El incremento presupuestario del ministerio para incendios forestales no va destinado solo a medios aéreos. También incorpora una mejora salarial para las brigadas de refuerzo en incendio forestal (BRIF), cuyo importe ha crecido este año un 32%, hasta los 23,7 millones para introducir las mejoras en los contratos a las que obliga el estatuto del bombero forestal aprobado el año pasado.

Este jueves también se ha conocido el dato de inversión en prevención de incendios forestales, donde también participa el Gobierno central, pero que es competencia principalmente de las comunidades autónomas. Según ha publicado la Agencia EFE, la inversión en estas labores de todas las administraciones públicas todavía no ha recuperado el nivel previo a la crisis financiera, una partida que se situaba en el entorno de los 350 millones de euros, pero que en 2022, último dato disponible, fue de 175,8 millones, según la Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO).