El PP tumba una comisión en el Parlamento andaluz para investigar los cribados de cáncer

El Parlamento andaluz, con la mayoría absoluta del PP, ha rechazado este jueves la propuesta de la oposición de izquierda (PSOE, Adelante y Por Andalucía), que apoyó Vox, para crear una comisión de investigación sobre los cribados de cáncer, a raíz de los fallos en el programa de detección precoz del cáncer de mama.

Los portavoces del PSOE, Ángeles Ferriz; de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, y de Adelante, José Ignacio García, han defendido que es necesario que se conozca toda la verdad sobre los fallos en el programa del cribado del cáncer de mama y han acusado a la Junta de falta de transparencia, de ocultar la información y de "opacidad" en esta crisis sanitaria.

La portavoz del PP, Beatriz Jurado, ha rechazado la comisión porque "no van a convertir el Parlamento en un circo para que saquen rentabilidad electoral" y ha defendido que la respuesta de la Junta ha estado a la altura, ya que "ha depurado responsabilidades políticas y ha puesto recursos y planes de choque para solucionar el problema".

Sin embargo, la portavoz socialista ha denunciado que tras 46 días desde que se destaparon los fallos en dicho programa "siguen sin tener información" y ha calificado la estrategia del Gobierno andaluz de "operación tapadera" por ocultar la verdad, al tiempo que ha recordado que el Defensor del Pueblo no ha recibido ni un papel sobre este caso cuatro semanas después de reclamarlo.

Con esta estrategia del "manual del ventorro" (en alusión al Gobierno de Valencia por la gestión de la dana), el Ejecutivo andaluz asume una "declaración de culpabilidad", si bien ha advertido de que "conocerán la verdad, le pese a quien le pese, aquí (Parlamento) o en los tribunales".

La portavoz de Por Andalucía ha emplazado al Gobierno andaluz y al PP a "dar la cara y las explicaciones" en una comisión de investigación porque "lo demás es seguir mintiendo" y ha denunciado la "opacidad y la falta de honestidad" de la Junta en esta crisis sanitaria.

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha expuesto un listado de preguntas al consejero de sanidad "fáciles y simples" para que se conozca el origen y la dimensión del problema y ha defendido las comisiones de investigación porque "nadie se puede oponer a la verdad" salvo que "o no la sepan o no quieran contarla".

En representación de Vox, Rafael Segovia ha sostenido que la izquierda ha usado esta crisis y propone la comisión para "desgatar al Gobierno" andaluz, si bien ha compartido que falta información y transparencia, pero ha afirmado que la responsabilidad "moral y política" es del presidente de la Junta, Juanma Moreno, y, por eso, han pedido su dimisión.

La portavoz del PP ha asegurado que "no tienen miedo a ningún debate, porque el Gobierno andaluz prima los intereses de los andaluces", mientras que los partidos de izquierda "siembran dudas por intereses partidistas, aunque la mayor parte de sus preguntas tienen ya respuesta".