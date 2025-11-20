El PP vuelve a citar a Cerdán en el Senado para que explique "qué papel jugaba Pedro Sánchez en la trama"

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que quedó en libertad este miércoles, será citado de nuevo a comparecer en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado en diciembre.

Lo ha avanzado en rueda de prensa este jueves la portavoz del PP en el Senado, Alicia García.

Cerdán ya compareció en esa comisión de investigación parlamentaria hace más de año y medio, el 30 de abril de 2024.

Este miércoles abandonó la cárcel de Soto del Real, donde ha estado ingresado en prisión provisional desde hace cinco meses, cuando fue imputado en el caso Koldo.

García ha considerado que Cerdán ahora tiene "tiempo libre" para volver al Senado y dar nuevas explicaciones, por ejemplo, de "qué papel jugaba Pedro Sánchez en la trama", de "quién impulsó la banda del Peugeot" o de qué contactos tuvieron con el PNV.

La portavoz del PP ha indicado que también será llamado a comparecer a la comisión parlamentaria el diputado socialista Juan Francisco Serrano, quien era estrecho colaborador de Cerdán.

García ha fijado para Serrano una fecha concreta: el 4 de diciembre.

La portavoz del PP en el Senado ha indicado que Serrano tendrá que explicar la "guerra sucia" del PSOE, debido a que participó en reuniones de Cerdán con Leire Díez, exmilitante socialista investigada judicialmente.

Ha avanzado el nombre de otro compareciente en diciembre: el exvicerrector de la Complutense madrileña Juan Carlos Doadrio.

Según García, Doadrio intermedió en la creación de una cátedra de la que estuvo al frente Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Preguntada sobre otras posibles futuras comparecencias, no ha descartado que se cite a declarar en la comisión a dirigentes del PNV o a la esposa y la hermana de Cerdán.