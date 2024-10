La presidenta de Georgia no reconoce los resultados de las elecciones y llama a salir a las calles

La presidenta de Georgia, Salomé Zurabizhvili, se negó hoy a reconocer los resultados de las elecciones parlamentarias celebradas la víspera en la nación caucásica y llamó a los georgianos a protestar este lunes frente al Parlamento, informa EFE.

"Estas elecciones no pueden ser reconocidas, no las reconozco. Reconocerlas significa reconocer que Rusia ha entrado a Georgia. Las elecciones fueron rusas, utilizaron las tecnologías para justificar las falsificaciones", afirmó en un discurso ofrecido desde el palacio presidencial.

La Comisión Electoral Central reconoció este domingo como ganador al partido gobernante Sueño Georgiano, cercano al Kremlin según la oposición y Occidente, con el 53,92% de los votos tras llevar a cabo el escrutinio de todos los colegios electorales. Los restantes cuatro bloques opositores reunieron juntos el 37,78 % de los votos.

Zurabishvili, acompañada de representantes de los principales partidos opositores, llamó a los ciudadanos georgianos que no están conformes con los resultados de las parlamentarias a acudir este lunes a las 19.00 horas (15.00 GMT) a un mitin de protesta frente al Parlamento de Georgia.

Además, llamó a la comunidad internacional a "no reconocer las elecciones ilegítimas y el gobierno ilegítimo" y apoyar al pueblo de Georgia. "Represento la única institución independiente que queda en Georgia, represento al pueblo de Georgia", declaró. La presidenta, tradicionalmente alineada con la oposición, afirmó que "nadie le quitará a Georgia su futuro europeo". "Mostrémosle a todo el mundo que no reconocemos estas elecciones", zanjó.

A su vez, el expresidente georgiano Mijaíl Saakashvili, encarcelado por abuso de poder, malversación y otros delitos, afirmó que "estos no son momentos para cubrirse la cabeza de cenizas y sufrir por que nos engañaron. Es hora de protestar masivamente". "Debemos mostrarle al mundo que luchamos por la libertad y no soportaremos la injusticia. No podemos perder ni un minuto", escribió en su cuenta de Facebook.

El diputado de Sueño Georgiano Irakli Kagagishvili reaccionó a las declaraciones de Zurabishvili, que calificó de "convulsión política" en una entrevista al canal de televisión estatal Imedi.

"La oposición ve que pierde apoyo en el extranjero y por eso pide ayuda al exterior. A todas luces es una casta de políticos vendidos, el pueblo de Georgia no les seguirá. Incluso los que votaron por ellos, se sienten ofendidos", dijo.

La actitud de la presidenta y la oposición "en realidad desacredita los valores europeos", añadió, al prometer que su partido "continuará la integración real con la Unión Europea".

Candidatos opositores renuncian a sus escaños

Además del discurso de la presidenta, los primeros veinte candidatos de la lista del bloque opositor proeuropeo Coalición por los Cambios renunciaron a sus mandatos de diputados en protesta por los resultados.

"Las elecciones fueron falsificadas y los resultados son ilegítimos. No queremos legitimarlas con los votos que le fueron robados al pueblo de Georgia y renunciamos a los mandatos", declaró la líder de lista del partido Nana Malashjia.

Sueño Georgiano logra la mayoría pese a su acercamiento a Rusia y las acusaciones de fraude Ver más

A su vez, el partido Movimiento Nacional Unido, fundado por Saakashvili y que integra el bloque opositor Unidad también anunció que boicoteará el Parlamento liderado por Sueño Georgiano.

"Naturalmente, como dijimos que no reconocemos los resultados de las elecciones, esto supone que no tenemos previsto participar en (las sesiones de) el Parlamento. Estoy segura que al respecto no ha duda alguna, cuando se trata del bloque Unidad", afirmó la líder del partido, Tinatin Bokuchava.

La situación reedita lo ocurrido en las elecciones parlamentarias de 2020, también rechazadas por la oposición, que boicoteó el trabajo del Parlamento y organizó masivas protestas frente al legislativo, algunas de ellas violentas.