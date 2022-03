Los bienes de Espinosa de los Monteros desaparecieron de su declaración antes de ser condenado a pagar una deuda

La declaración de bienes de Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso y cuyo sueldo acaba de embargar un juez, cambió de manera drástica ocho meses antes de que el Tribunal Supremo confirmase una sentencia en virtud de la cual la Audiencia de Madrid le obligaba a pagar una deuda de más de 63.000 euros.

En sentido literal, de la declaración de bienes ante el Congreso desaparecieron los dos inmuebles que en la efectuada en noviembre de 2019 figuraban a su nombre [puedes consultarla pinchando aquí], otra vivienda y dos oficinas propiedad de sociedades en las que era accionista y tres compañías mercantiles en las que poseía participaciones sociales cuyo valor teórico él mismo cifró en 1,2 millones. La declaración de marzo de 2021 puedes leerla pinchando aquí. Qué ha ocurrido con esas propiedades es un misterio. En esta última declaración solo hay rastro de un local comercial distinto de los anteriores: al menos, así se infiere de la fecha de adquisición.

La deuda de Espinosa de los Monteros que, como adelantó este lunes eldiario.es, se ha traducido ahora en una orden de embargo salarial la mantenía desde antes de 2014 con RUE SL. Se trata de la firma que años atrás había hecho obras en su casa, un lujoso chalé de cuatro plantas localizado en la zona norte de Madrid.

Tras consultar las sucesivas declaraciones de bienes del parlamentario y dirigente de Vox, este periódico envió a sus portavoces varias preguntas. Siguiendo su norma —infoLibre consta entre los medios vetados por la formación ultraderechista— no hubo respuesta.

El encargo de obras en su chalé a RUE SL no lo hizo Iván Espinosa de los Monteros como persona física. Quien la contrató, y así lo subrayaron los jueces, fue una de las mercantiles creadas por Espinosa de los Monteros: Promociones Pedro Heredia SL.

Pero en 2014 se declaró en concurso la sociedad Promociones Pedro Heredia SL, cuyo domicilio social se localizaba antes de extinguirse en el chalé donde, junto con sus hijos, residen Espinosa de los Monteros y su esposa, Rocío Monasterio, portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid.

Una vez declarado el concurso, RUE SL se quedó ya sin cobrar. La sentencia dictada por la Audiencia Provincial el 7 de junio de 2019, que confirmaba la dictada un año antes por el juzgado 36 de primera instancia de Madrid, ya dejaba en pésimo lugar a Espinosa de los Monteros: el tribunal plasmó en su resolución que el subordinado de Santiago Abascal utilizó Promociones Pedro Heredia 6 SL “para su beneficio en perjuicio de terceros”. Esa misma sentencia recuerda que el juzgado 36 ya había concluido que hubo “un enriquecimiento injusto”.

Espinosa de los Monteros recurrió ante el Supremo la sentencia de junio de 2019. Pero el alto tribunal inadmitió su recurso de casación. Es ese hecho el que el portavoz parlamentario de Vox esgrimió este lunes en Twitter para minimizar la relevancia del embargo salarial que ahora pesa sobre él. "El Supremo —escribió en su cuenta de la citada red social— no me ha condenado a nada. Ni siquiera me ha juzgado, luego es difícil que me hubiera condenado. Sé que esto es inconveniente para todos los que pretenden compararme con cierto diputado juzgado, condenado, y –sobre todo— inhabilitado por el Supremo. Ya lo siento...". A tenor del contexto, se sobrentiende que se refiere a Alberto Rodríguez, ya exdiputado de Unidas Podemos. Rodríguez perdió su escaño una vez que el Supremo le condenó por la agresión a un polícía.

El decreto del juez 36 de primera instancia por el que se ordena el embargo de su “sueldo, salario y demás emolumentos” que perciba Espinosa de los Monteros es el que activa las alertas que han conducido a comprobar la enorme diferencia entre su declaración de bienes de 2019 y la de 2021. Porque el texto del decreto viene a señalar que “se aprecia la insuficiencia [de bienes] alegada por el ejecutante”. Y por esa insuficiencia “es procedente decretar la ampliación de los embargos sobre los bienes de la parte ejecutada”. O sea, de Espinosa de los Monteros.

La declaración de bienes fechada el 20 de noviembre de 2019 le señalaba como propietario de participaciones en tres empresas: Citrum SL (valor teórico, 804.128,91 euros), Premium Capital Management SL (315.889,59 euros) e Inversiones Valtierra SL (3.010,00 euros). Asimismo, hacía constar que tenía concedido un préstamo de 50.000 euros a Citrum SL. Y planes de pensiones por 63.757 euros. Todo eso, así como los inmuebles más el millón que en diciembre de 2019 debía a bancos por cuatro préstamos, ha desaparecido del documento que cada diputado ha de entregar al Congreso para que su situación financiera y patrimonial quede al alcance de quien quiera consultarla.

Como publicó infoLibre, la Audiencia de Madrid ya condenó en septiembre de 2013 a la empresa Metaphore Project Management SL, inmobiliaria de Iván Espinosa de los Monteros (ahora denominada Premium Capital Management) por impago de lo que debía a un subcontratista a quien cinco años antes –junio de 2008– había encargado trabajos en una obra donde Rocío Monasterio intervino "en todas las fases constructivas como dirección facultativa". Extraído de la sentencia, el entrecomillado anterior pertenece precisamente a los argumentos que Metaphore Project Management esgrimió en la causa. Los manejó en su intento por evitar la confirmación de una sentencia previa que le obligaba a abonar los 12.644 euros más intereses exigidos por la empresa acreedora, así como las costas del procedimiento.