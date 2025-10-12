Una protesta pro Palestina obliga a desalojar la sala del 'Guernica' del Museo Reina Sofía

Una veintena de activistas de la 'Marea Palestina: la educación contra el genocidio' de Madrid han protagonizado este domingo una sentada de protesta ante el 'Guernica', que ha obligado a desalojar temporalmente la sala del Museo Reina Sofía.

Con carteles que formaban la frase “Stop genocidio”, los activistas, en su mayoría docentes de la Marea madrileña, que portaban banderas y pañuelos palestinos se han sentado en el suelo frente al cuadro de Picasso, obligando al museo a desalojar a los visitantes de la sala.

La protesta se inició pasadas las 12.45 horas de este domingo cuando la sala estaba abarrotada de público y en total duró cerca de una hora, ya que los profesores desalojaron voluntariamente la sala pasadas las 13.40 horas con el grito de 'Viva Palestina libre'.

Entremedias, tras unos 20 minutos de espera los visitantes pudieron retornar a la sala para contemplar la obra de Picasso pese a que los participantes en la protesta seguían sentados frente al cuadro.

Según el portavoz de Marea, Carlos Díaz, "hubo un momento de cierta tensión porque las personas de seguridad nos decían que teníamos que desalojar la sala. Nos hemos mantenido firmes en nuestra actitud, siempre de manera serena, pacífica", mientras negociaban con los responsables del museo.

Aunque inicialmente desalojaron la sala, "esta situación se ha solucionado mediante el diálogo y la negociación" y tras pactar un tiempo de permanencia de una hora, "mostrando la frase STOP genocidio delante del Guernica, que es un icono de la paz, contra el militarismo y contra todas las guerras", ha dicho a EFE.

Este 12 de octubre, Fiesta Nacional, Marea ha querido "replicar esa exaltación del militarismo que hoy se ha vivido en la ciudad de Madrid con el desfile militar", además de exigir que se detenga el genocidio contra el pueblo palestino.

También es "una protesta contra la colonización" porque en un día como éste "el discurso de la descolonización tiene que estar muy presente. Palestina es un territorio colonizado y no vamos a parar de luchar hasta alcanzar el objetivo final, que no es otro que Palestina libre", ha añadido Díez.

En un comunicado, Marea afirma que la inminente firma de un alto el fuego auspiciado por EE.UU. “aun siendo una buena noticia para el pueblo palestino, es un espejismo de paz vergonzantemente aceptado por nuestro Gobierno”.

Así, han señalado que “el genocidio no se ha detenido ya que los efectos de la hambruna continúan y la entrada de ayuda humanitaria aún no es efectiva”.

Por ello, consideran necesario mantener la movilización social, la exigencia de un embargo de armas permanente, de apertura de corredores de ayuda humanitaria y de evacuación y reagrupamiento de los gazatíes que lo han solicitado.

El comunicado recuerda que, al igual que en 1937 "la población civil de Guernica sufrió un bombardeo genocida perpetrado por la aviación alemana", en 2025 la población gazatí "ha sufrido diariamente bombardeos genocidas perpetrados por el Ejército de Israel, con el silencio cómplice y la connivencia de la Unión Europea".

La tregua "impuesta bajo el chantaje de la violencia" no garantiza la reparación del daño provocado ni tampoco la "entrega de los genocidas a los tribunales para que sean juzgados".

Gaza está destruida y la entrada de la ayuda humanitaria "aún no es efectiva", según la entidad, de ahí que "todos los ojos deben seguir en Gaza, en Cisjordania: en Palestina", concluye el comunicado.