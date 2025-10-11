El PSOE exige a Feijóo que dé explicaciones tras las "mentiras" del entorno de Ayuso para protegerla

La dirigente del PSOE Enma López ha exigido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se pronuncie tras los vídeos conocidos de la declaración de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en los que reconocía que su acusación al fiscal general del Estado se basaba en una deducción.

"Feijóo no puede seguir callado ante las mentiras y el deterioro institucional del PP de Ayuso", ha asegurado la secretaria de Política Económica, Transformación Digital, Emprendimiento e Impacto Social y portavoz adjunta del PSOE desde Ciudad Rodrigo (Salamanca).

López ha denunciado "la gravedad de que desde una institución como la Comunidad de Madrid se haya mentido para proteger a la presidenta Ayuso y a su entorno".

La socialista ha insistido en la necesidad de que Feijóo dé la cara: "No puede seguir callado por miedo a Ayuso después de lo que le pasó a Casado". Y ha acusado al PP de "haber faltado al respeto al fiscal general del Estado y de mentir para tapar delitos fiscales".

A este respecto ha manifestado la "profunda indignación" de su partido por las declaraciones que prestaron el novio de Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez, del que ha apuntado que "confesó haber mentido exclusivamente para intentar proteger a su jefa, manchando la imagen de una institución tan importante como el Fiscal General del Estado".

Desde el PP, la portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, ha rehusado comentar la declaración del jefe de Gabinete de Ayuso y ha asegurado que es él quien debe dar explicaciones.

"No he escuchado las declaraciones ni he visto el video así que comprenderá que no voy a comentar", ha aseverado Muñoz.

A la pregunta de si considera que la mentira es una herramienta válida en política ha opinado que "la mentira nunca es una herramienta".