El rechazo de Podemos a un acuerdo "multilateral" para celebrar primarias enturbia el avance de Sumar

Unas primarias abiertas "en las que pueda participar cualquier persona, acordadas entre Podemos y Sumar, con un nuevo censo y que cuenten con todas las medidas de seguridad para garantizar la transparencia del proceso". Es la propuesta que la dirección de Podemos —a través de su secretaria de organización, Lilith Verstrynge,— trasladó al equipo negociador de Díaz —liderado por Josep Vendrell— el pasado jueves. Un "acuerdo de mínimos" para que la dirección del partido acudiera a la puesta de largo de Díaz prevista el próximo 2 de abril y que la vicepresidenta segunda rechazó.

El coportavoz de la formación morada, Pablo Fernández, ha explicado en rueda de prensa que "el objetivo" de Podemos es "cerrar un acuerdo lo antes posible" para poder acudir al acto del domingo: "En el momento en el que eso se acepte, cerraremos el acuerdo", ha argumentado. Fuentes de la formación morada explican que Verstrynge se ha puesto en contacto este lunes con Vendrell para realizar un nuevo intento y que la respuesta del equipo de Díaz ha sido la misma: "Nos ha comunicado que, a día de hoy, no van a cerrar un acuerdo con Podemos para celebrar unas primarias abiertas", señalan.

Por su parte, fuentes cercanas a Díaz explican a infoLibre que hay varios motivos para rechazar esa propuesta. En primer lugar consideran que cualquier pacto sobre primarias deberá hacerse de manera "multilateral", es decir, deberá salir de una negociación en la que estén presentes la quincena de formaciones a las que la líder de Sumar aspira a representar en las próximas elecciones generales. Asimismo, señalan que no pueden comprometerse a firmar un documento con un solo partido —aunque reconocen que Podemos tiene más peso que otras formaciones— porque sería una deslealtad con el resto y que, por ese motivo, lo que ofreció el equipo de Díaz a los morados fue el compromiso de celebrar primarias con ellos, pero cuya negociación parta de un acuerdo entre partidos. Según estas fuentes, Podemos rechazó el ofrecimiento.

El segundo motivo radica en el propio término de "primarias abiertas". La dirección de Podemos ya ha dejado claro que esto implica que cualquiera, tenga carné de partido o no, pueda votar con garantías. Sin embargo, Díaz no quiere comprometerse a realizar primarias abiertas por el momento ya que otras formaciones —como Compromís, Más Madrid, la Chunta Aragonesista o Més — consideran que saldrían perjudicadas en este sistema al tener una militancia menos movilizada que la de Podemos. En ninguno de los dos documentos que el equipo de Díaz trasladó a Podemos se menciona el término "primarias abiertas", pero en el segundo de ellos, según estas fuentes, sí se pide a los morados que definan a qué tipo de primarias se refieren: estatales, autonómicas, listas plancha, listas desbloqueadas...

Además, otro de los inconvenientes que ven desde el equipo de la vicepresidenta segunda a este tipo de votación abierta a "todo el mundo" es la posibilidad de que se "boicotee" y se registren personas que no están interesadas en el futuro de la izquierda, sino todo lo contrario. "Esto abre la puerta a que, por ejemplo, los trols de Vox se organicen contra el proceso o que voten en masa los usuarios de Forocoches, como ha pasado en otros procesos", resumen las fuentes consultadas. Desde Podemos aseguran que la votación se realizaría "con garantías", pero evitan dar más detalles.

Podemos nunca ha celebrado primarias abiertas para negociar coaliciones

El otrora líder de Podemos, Pablo Iglesias, también ha entrado en el debate. Este lunes ha afirmado en diversas entrevistas que Díaz está actualmente "mucho más cerca políticamente" de Más País, la formación liderada por Íñigo Errejón, que de Podemos. A renglón seguido ha añadido que "sería bueno" que la vicepresidenta se comprometiera por escrito a celebrar primarias abiertas, para despejar "dudas" sobre su candidatura. Iglesias se presenta como un militante sin cargo orgánico, pero se ha erigido como una voz referente en su antigua formación.

Aunque Iglesias designó a Díaz sin consultarlo con nadie dentro de la cúpula de Podemos. No hubo debates internos ni ningún proceso de primarias para avalar su nombramiento, pero ahora reclama a su sucesora que celebre primarias abiertas y “vinculantes” para definir una candidatura unitaria en torno a Sumar, el proyecto político que impulsa Díaz. “Hay que dar la palabra a la gente de verdad. Hay que escuchar con carácter vinculante, que la gente decida cómo se va a construir eso”, señaló el otora líder de Podemos hace dos semanas, donde también lanzó una advertencia a Díaz para que la negociación no se haga en los “despachos”. Un mensaje que también han lanzado miembros de la dirección de Podemos.

Sin embargo, ese mensaje contrasta con la hemeroteca del propio Iglesias como secretario general, ya que ninguno de los acuerdos de coalición con Izquierda Unida llegó a través de primarias conjuntas. De hecho, ni siquiera Ione Belarra ha utilizado esta fórmula de cara a las alianzas con IU para las elecciones del 28M. Cada formación ha celebrado sus propias primarias y después han pactado, en los 'despachos', los puestos en las listas. Lo cierto es que tanto Díaz como Izquierda Unida son partidarios de definir las listas en primarias, pero la fórmula y el censo elegidos son, a día de hoy, una incógnita.

El acuerdo final, después del 28M

El equipo de Díaz apuesta por mantener las negociaciones bilaterales con todas las formaciones en las próximas semanas, pero fuentes de su entorno dejan claro que el acuerdo final no llegará hasta después de los comicios autonómicos y municipales del próximo mayo. Esto, explican, no se hace con la intención de aprovechar un eventual mal resultado de Podemos —como deslizan algunas voces— para utilizarlo en su favor de cara a la negociación —en Sumar aseguran que una derrota del espacio sería también una mala noticia para Díaz—, sino para "no confundir" a los electores. Además, también creen que conviene esperar a después de esos comicios para definir las listas para ver qué perfiles se mantienen en las instituciones, cuáles se incorporan y cuáles se quedan fuera.

La vicepresidenta segunda anunció hace meses que Sumar no participaría en los próximos comicios autonómicos y municipales. Sin embargo, todavía no ha explicado qué papel tendrá durante esa campaña electoral. Desde Podemos reconocen que Díaz es un activo y confían en que esté presente en algunos actos de campaña, especialmente en los territorios en los que los morados gobiernan de la mano del PSOE y quieren reeditar esa alianza. En ese sentido, voces del partido trasladan que Díaz representa a "todo un espacio confederal" y no entenderían que la gallega apoyara a otros candidatos como Mónica García o Joan Baldoví frente a los de Podemos e IU.

Lo que señalan desde Sumar es que, precisamente, Díaz debe mantenerse al margen de esos disputados territorios en los que se presentan aliados con los que ella quiere "sumar" en las generales. Es más, ese es el motivo que alegan para postergar la negociación final con todas esas formaciones a después del 28M. Con todo, sí que está previsto que la gallega acuda los municipios y las autonomías en las que el único competidor de Podemos e IU—que se presentan conjuntamente en la mayoría de territorios salvo excepciones como Aragón o Asturias— sea el PSOE, como es el caso de Extremadura o Castilla-La Mancha, entre otras.