El rey Felipe lleva tres años sin actualizar públicamente su patrimonio

En abril del año 2022 Felipe VI dio un paso inédito en la historia de la Casa Real española publicó en un comunicado que su patrimonio ascendía a 2,57 millones de euros. Zarzuela enmarcó esta decisión en el espíritu de “transparencia” y de compromiso de renovación de la monarquía iniciado en su proclamación en junio de 2014 tras la abdicación de su padre en plenos escándalos de corrupción.

El monarca no está obligado, como sí tienen que hacer otros cargos públicos, a publicar sus bienes, pero decidió hacerlo de manera voluntaria en un contexto marcado también por los negocios de su padre y su renuncia de parte de la herencia. Pero ese paso se ha estancado en el tiempo y tres años después el rey no ha actualizado su patrimonio.

En 2002 la Casa Real concretó que Felipe VI había atesorado un patrimonio de 2.573.392,8 euros. En la nota que emitió palacio se recogía que, guiado por el espíritu de servicio y compromiso cívico, añadía “a sus responsabilidades constitucionales su decisión personal de hacer público su patrimonio”.

El patrimonio de Felipe VI

Entonces Zarzuela explicó que el rey presenta anualmente la correspondiente declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio. En la tarea de preparación, elaboración y presentación de dichas declaraciones Felipe VI es asistido por los Servicios competentes de la Delegación Especial de Madrid de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

El patrimonio del monarca, según explicó Zarzuela, está principalmente constituido por las retribuciones que ha percibido de los presupuestos a lo largo de estos últimos 25 años, primero como príncipe de Asturias (a partir de 1998) y luego como rey. Hasta 2022, dichas retribuciones brutas ascendieron a 4.275.796,94 euros.

“De dichas cantidades han de deducirse las retenciones fiscales practicadas, así como el importe de los impuestos satisfechos a lo largo de esos 25 años. Dicho patrimonio está integrado por 2.267.942,8 euros”, detalló la Casa Real. Una cantidad distribuida en depósitos en cuenta corriente o de ahorro y valores representativos de la participación en fondos propios de cualquier entidad. Además, 305.450 euros corresponden a objetos de arte, antigüedades y joyas de carácter personal que fueron objeto de la correspondiente tasación.

Cuando se hizo público ese patrimonio, el rey no se comprometió a actualizarlo anualmente, aunque tampoco se descartó. Pasados tres años, no ha hecho ningún movimiento para que la sociedad española conozca la cifra vigente. Este acto de transparencia sólo se ciñó a Felipe VI, ya que no se hizo público el de la reina Letizia. Tampoco se ha revelado el patrimonio de la princesa de Asturias (que cumplió la mayoría de edad el 31 de octubre de 2023).

En Zarzuela señalan que no tienen novedades respecto a si piensa el rey hacer público de nuevo su patrimonio y remarcan que fue una iniciativa personal del propio Felipe VI tanto como jefe de Estado como contribuyente.ç

Las cuentas de Zarzuela

La Casa Real publicó el pasado mes de julio sus cuentas en las que detalla que Felipe VI recibió en 2023 una remuneración de 270.609 euros, en tanto que la renta Letizia recibió 148.826 euros. Por parte de la reina Sofía la cantidad percibida fue de 121.776 euros. Las cantidades fueron un 3% superior al año anterior al aplicarse la subida acordada para los empleados públicos. Juan Carlos I no tiene cantidad asignada desde 2020, cuando el actual rey la retiró en plenos escándalos por el patrimonio de su padre y la aparición de fundaciones en el extranjero.

Zarzuela también hizo público el informe del Tribunal de Cuentas sobre la institución (elaborado a raíz de un convenio firmado en 2022), que certificaba la “imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera” de la casa real, que tuvo un presupuesto asignado de 8,4 millones de euros (que ascendió a unos 9 millones por los remanentes).

El misterio de patrimonio de Juan Carlos I

Los juristas de la querella contra el emérito recurren el cerrojazo del Tribunal Supremo Ver más

El rey con estas acciones trató de marcar distancia con su padre, que nunca hizo público su patrimonio. El emérito ha estado investigado por sus actividades fiscales, pero finalmente el caso fue archivado por tres factores: su inviolabilidad, la prescripción de los delitos y la regularización fiscal que hizo ante Hacienda. Este mes de mayo el Tribunal Supremo volvió a cerrar la puerta a investigar a Juan Carlos I al decidir inadmitir la querella presentada por un grupo de prestigiosos juristas.

El patrimonio de Juan Carlos I es uno de los grandes agujeros negros de la transparencia en la vida pública española. Según estimó en 2012 The New York Times el patrimonio del emérito estaba en torno a los 2.300 millones de dólares. En 2002 la revista Eurobusiness la calculó en 1.700 millones de euros. La revista Forbes también puso sobre la mesa que el anterior monarca tenía una fortuna de unos 2.000 millones de dólares.

El emérito vuelve a estar en todas las portadas en España después de que decidiera interponer acción judicial contra el expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. No se llegó a un acuerdo en el acto de conciliación y el proceso sigue adelante, en el que Juan Carlos I pide al político que retire sus afirmaciones y le abone 50.000 euros.