Robles avisa que "no hay acciones legítimas posibles" en la ley internacional tras el ataque a Venezuela

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha advertido este martes, tras el ataque estadounidense a Venezuela (aunque sin nombrarlo expresamente), la necesidad de respetar el ordenamiento jurídico internacional, fuera de cuyo marco "no hay actuaciones legítimas posibles", ha dicho. Así lo ha señalado Robles en su discurso con motivo de la celebración de la Pascua Militar que han presidido los reyes y la princesa Leonor en el Palacio Real y en el que ha recalcado el compromiso de España con el pleno respeto a ese ordenamiento.

La ministra ha insistido en que España es "un socio serio, responsable, fiable y comprometido" en los marcos internacionales a los que pertenece, en defensa de la paz, la seguridad y los valores democráticos que han de presidir la convivencia pacífica internacional.

Y tras recordar que más de 175 militares españoles han fallecido a misiones internacionales de mantenimiento de paz, ha dicho "humildemente": "no damos lecciones a nadie, pero tampoco las aceptamos en ese compromiso que España tiene".

Trump asegura que Delcy Rodríguez está "cooperando" con Estados Unidos Ver más

Por su parte, el rey Felipe VI ha destacado el compromiso de España con la seguridad internacional, el multilateralismo y con el orden global basado en normas. En su discurso también ha hablado de la sensación creciente de amenaza que deja 2025, con guerras, crisis y tragedias humanitarias.

Sin embargo, Felipe VI no ha hecho mención a la operación de Estados Unidos en Venezuela. Ha subrayado que ante los múltiples conflictos bélicos y crisis y la "amenaza" que llega al corazón de Europa, lo valioso que es contar con unas Fuerzas Armadas con un alto grado de formación y adiestramiento y unos recursos humanos y materiales que estén a la altura de los desafíos.

Los reyes y la princesa Leonor han presidido la ceremonia de la Pascua Militar en el Palacio Real, un acto castrense que ha reunido a la cúpula de los tres ejércitos y de la Guardia Civil y a la que no ha asistido en esta ocasión el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que asistirá en París a una reunión de la Coalición de Voluntarios para Ucrania.