Rueda endurece su discurso migratorio frente a ONG, la Iglesia y la izquierda

El PP de Alberto Núñez Feijóo quiere pescar en el caladero electoral en el que su escisión extremista ya ha lanzado las redes. Como en muchos lugares del mundo, la extrema derecha de Vox tiene en la criminalización de la inmigración una de sus principales banderas. Con independencia de la realidad migratoria o de cualquier dato, se trata de instalar en el imaginario colectivo un binomio compuesto por migración y delincuencia.

El presidente sintoniza con la apelación de Feijóo para “apretar” en materia migratoria y así procurar que el PP recupere terreno ganado por la extrema derecha de Vox

Con este telón de fondo, el expresidente de la Xunta lleva semanas endureciendo su discurso en materia migratoria y reforzando su vinculación con la delincuencia. Así, por ejemplo, este pasado lunes presentaba un eventual Gobierno de España presidido por él mismo como sinónimo de “seguridad frente a la ocupación [ilegal de viviendas] y la inmigración ilegal”.

Lo hizo en un Comité Ejecutivo del partido en el que, según informa El Mundo, a puerta cerrada reclamó a los dirigentes más intervenciones sobre inmigración y en un tono más duro. Y eso implica desde vincular a migrantes con inseguridad hasta sugerir deportaciones masivas, como él mismo viene haciendo, entre exposiciones de teorías como la del “efecto llamada” que ya había utilizado en su etapa en el Gobierno gallego.

En esa reunión del pasado lunes no estaba el presidente de la Xunta. A diferencia de otras ocasiones, Alfonso Rueda no faltó al Consello da Xunta para acudir a esa cita partidaria en Madrid. Sin embargo, al término de la reunión semanal del Gobierno gallego, Rueda sí evidenció estar en sintonía con lo reclamado por Feijóo en materia migratoria. Lo hizo apenas tres días después de que ambos recibieran un recado en clave de reproche por parte de una voz destacada: la del arzobispo de Santiago.

El titular de la Xunta dice no sentirse aludido por los “recados” del arzobispo, a quien escuchó en compañía de Feijóo advertir contra la “criminalización colectiva” de los migrantes y su “utilización como arma política”

El pasado 25 de julio, durante su homilía en la Eucaristía por la ofrenda de la Casa Real al Apóstol, que Rueda presentó por delegación del rey, Francisco Prieto reclamó “acoger desde la legalidad y la fraternidad” la inmigración y formuló “la más firme condena” a la “criminalización colectiva” de quienes migran. También consideró “inaceptable utilizar a los migrantes o refugiados como arma política, cuando ya acumulan el dolor del desarraigo y el abuso de las mafias”.

Pero Rueda asegura que no se dio por aludido con lo expresado en la respuesta del arzobispo. Mientras Feijóo intervenía en Madrid, el presidente gallego asegura que, en todo caso, sucede “lo contrario”, porque él mismo lleva “tiempo diciendo que los migrantes son personas” con las que no caben “cálculos políticos”, afirmó justo antes de insertar líneas que encajan con el mensaje de Feijóo: “efecto llamada”, petición de “control en fronteras” –dando por hecho que no existe– o referencia a menores migrantes sin compañía familiar como “Menas”, acrónimo que en los últimos años pasó de ser una referencia administrativa a convertirse en un apodo peyorativo y que, oficialmente, la Xunta no utiliza desde hace cinco años.

Según Rueda, “debemos hacer una regulación ordenada para que atendamos a estas personas como las personas que son y atendamos también la necesidad que tenemos de puestos de trabajo que cubrir”. “Si a eso es a lo que se refería el arzobispo, yo estoy completamente de acuerdo”, concluyó.

“Absténganse de transmitir mensajes que criminalizan a estos chicos” y “no primen los intereses políticos sobre el interés superior de la infancia”, reclama Amnistía sobre la llegada de 300 menores migrantes sin compañía familiar a Galicia

Las consideraciones del presidente y de su predecesor no solo chocan con la visión eclesiástica. También con la de entidades como Amnistía Internacional, que hace escasos días lamentaba que en la Xunta “primen los intereses políticos sobre el interés superior de la infancia migrante no acompañada” al polemizar con el Gobierno de España tras asignarle el acogimiento de 317 de estos menores.

La propia organización asegura que “hace un mes pedimos una reunión” a la conselleira de Política Social, Fabiola García, sobre la “acogida digna” de estos menores, pero “seguimos sin respuesta”. “¿Qué planes tiene la Xunta?”, se preguntan sobre unas reubicaciones que comienzan en agosto y para las que la Consellería asegura no tener ninguna plaza disponible. “Solicitamos –agregan– que se abstengan de transmitir mensajes que criminalizan a estos chicos y que apliquen medidas que ayuden a combatir el racismo y la discriminación que sufren”.

Pontón presenta a Galicia como “nación de acogida” y Besteiro llama a atender a “niños y niñas que huyen de crisis humanitarias” frente a “actitudes que deshumanizan”

Estos argumentos de Amnistía y de la Iglesia en materia migratoria sintonizan también, en buena medida, con los lanzados en los últimos días por las dos fuerzas de la actual oposición. Fue también el propio 25 de julio, en el acto político central por el Día da Patria, donde la portavoz nacional del BNG presentó a Galicia como “nación de acogida” sin inconvenientes para sumar “más ciudadanía”, resaltó Ana Pontón.

Igualmente en el Día Nacional, el secretario general del PSdeG subrayó que Galicia es “de quien trabaja por ella, venga de donde venga”. “Tenemos que defender este discurso con fuerza y con dignidad frente a quienes, como Rueda y su gobierno, se niegan a acoger a niños y niñas migrantes que huyen de crisis humanitarias”, subrayó José Ramón Gómez Besteiro, “porque esa actitud nos deshumaniza como país”.