Rueda justifica la ocupación de vía pública por el antiguo chalé de Feijóo: "Había motivos de seguridad"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, justificó este lunes que su antecesor, Alberto Núñez Feijóo, ocupase por “motivos de seguridad” parte de una vía pública de Moaña con el chalé privado que allí construyó en 2017 y vendió en 2021. Rueda se pronunció así sobre la sentencia, revelada en exclusiva por Praza.gal, con la que un juzgado acaba de revocar al nuevo propietario del chalé ese “privilegio singular”, como lo define la resolución judicial.

Este diario contó este lunes que en 2017 el chalé de Feijóo ocupó unos 90 metros cuadrados de vía pública amparándose en un informe policial que rechazaba el retranqueo del muro de la propiedad, como exigía la normativa urbanística, para que no se produjesen ángulos muertos. Ese permiso excepcional para ocupar el suelo público fue condicionado a que Feijóo siguiera siendo el propietario de la vivienda. Así que ahora un juzgado acaba de dar la razón al Ayuntamiento de Moaña, que quiere recuperar el suelo público, frente al nuevo propietario del chalé, que pretendía mantener la situación de la que disfrutaba Feijóo.

El titular de la Xunta desconoce cuántos presidentes tuvieron “privilegios” como la ocupación de espacio público que un juzgado revoca ahora al nuevo propietario de la vivienda de la que Feijóo se deshizo en 2021.

“En su momento y amparándose en una normativa se tomó una decisión basada en motivos de seguridad y ahora una sentencia decide que no concurrían las circunstancias”, dijo este lunes Rueda al ser preguntado por la sentencia, que no evalúa lo decidido en 2017 sino que establece que ahora el nuevo propietario no tiene derecho a ese privilegio. “Cuando se tomó esa decisión había motivos de seguridad que así lo aconsejaron, estoy seguro, si ahora un juzgado estima que no es así pues debe acatarse la sentencia y poco más puedo decir”, añadió el presidente.

Rueda también fue preguntado sobre cuántas veces o cuántos presidentes se beneficiaron o se benefician de ese tipo de privilegios, otorgado en el caso de Feijóo en 2017 al amparo de un decreto aprobado en 2007 que estableció los medios y recursos asignados a los expresidentes de la Xunta. “La verdad es que no lo sé”, fue la respuesta de Rueda.