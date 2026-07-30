Transparencia total
Transparencia total
Buscar

INCENDIOS FORESTALES

Sánchez anuncia el fin de la emergencia nacional para los incendios de Ávila y Madrid

  • El Ejecutivo rebaja ambos incendios al nivel dos tras escuchar a las comunidades afectadas y a los técnicos del dispositivo de emergencias
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saluda al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saluda al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Raúl Sanchidrián (EFE)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves que, una vez escuchadas las propuestas de las comunidades de Madrid y de Castilla y León, y de los técnicos, se ha decidido rebajar al nivel 2 de emergencia los incendios de Ávila y Madrid, lo que supone el fin de la emergencia de interés nacional.

El pasado martes, el Ejecutivo central y la Junta de Castilla-La Mancha ya habían acordado rebajar al nivel 2 de emergencia el incendio de Toledo, lo que supuso también el final de la emergencia nacional.

Zamora concentra la preocupación mientras Castellón logra perimetrar el incendio de la Vall d’Uixó

Zamora concentra la preocupación mientras Castellón logra perimetrar el incendio de la Vall d’Uixó

Ver más

Sánchez, que ha asistido en Navaluenga (Ávila) a la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), ha explicado que el encuentro de este jueves ha sido el último de ese organismo en el marco de esta emergencia nacional. 

Más sobre este tema
logo infoLibre
Financiado por la Unión Europea
Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública
Sociedad Española para la Transformación Tecnológica
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Esta empresa es beneficiaria de un préstamo de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica, financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU

stats