Sánchez explicará en el Congreso los accidentes de tren con la huelga ya desconvocada

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explicará mañana miércoles en el Congreso los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 muertos y 126 heridos, y de Gelida (Barcelona), con un fallecido, en una sesión a la que acude ya sin la presión de la huelga en todo el sector, desconvocada este lunes por los sindicatos mayoritarios.

La sesión, en la que el presidente comparece a petición propia y a petición del Grupo Popular, se produce a una semana de que se cumpla un mes del accidente de Adamuz, que tuvo lugar el pasado 18 de enero, cuando los tres últimos vagones del tren Iryo que hacía el trayecto Málaga-Madrid descarrilaron y chocaron con un Alvia, de Renfe, que circulaba en sentido contrario y hacía el trayecto Madrid-Huelva.

Dos días después se produjo un deslizamiento de un talud que cayó sobre un tren de Rodalies de la línea R4, que provocó la muerte a un maquinista y heridas a 37 personas.

Ni error del tren ni humano, todo apunta a la soldadura

Desde el accidente de Adamuz el tramo afectado está siendo reparado por técnicos de Adif para tratar de recuperar el servicio, aunque las borrascas continuadas de las últimas semanas afectan a las obras y retrasarán la reapertura de la vía, como ya advirtió el Ministerio de Transportes.

Mientras, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) sigue trabajando en el análisis de las causas del descarrilamiento del Iryo, un tren fabricado en la planta italiana de la japonesa Hitachi, del que el ministro de Transportes, Óscar Puente, descartó en los primeros días fallos.

También excluida la posibilidad de un error humano, las investigaciones se centran sobre todo en la soldadura entre raíles y en chequear si haber soldado aceros antiguos (de vías que llevan en uso desde 1992, año de inauguración de la alta velocidad española) con otros nuevos, de 2023, puede estar en el origen del descarrilamiento.

El Gobierno, a través de Puente, ha defendido en sus dos comparecencias en el Senado y el Congreso que unir esos dos tipos de acero no tiene por qué ser la causa, tesis que también maneja el presidente de la CIAF, Ignacio Barrón.

La situación se ha agravado por las repetidas incidencias en la alta velocidad denunciadas por los maquinistas, también en la línea Madrid-Barcelona, en la que las tres operadoras (Renfe, Ouigo e Iryo) han acordado con Adif prolongar 25 minutos el tiempo de viaje y suspender los servicios de última hora para que el administrador de la infraestructura pueda revisar la línea cada día.

En Rodalies, al suceso de Gelida se suman los continuados incidentes en diferentes líneas, que provocaron interrupciones sucesivas, tanto que el propio ministro de Transportes admitió que el servicio es "pésimo" y anunció más inversión para los próximos ejercicios.

El pasado sábado hubo dos manifestaciones en Barcelona en protesta por la degradación del servicio de cercanías de Cataluña.

La desconvocatoria de la huelga allana el camino

La comparecencia parlamentaria se produce con la huelga para todo el sistema ferroviario desconvocada este lunes, tras el acuerdo entre el Ministerio de Transportes y los sindicatos mayoritarios en el sector (CCOO, UGT y Semaf) el pasado lunes, el primer día de los paros, que se extendían hasta este miércoles 11 en protesta por la falta de seguridad.

La movilización estaba convocada, además de por los mayoritarios, por CGT, Sindicato Ferroviario (SF), Sindicato de Circulación ferroviario (SCF) y Alferro, que no estuvieron en las negociaciones y mantienen los paros hasta este miércoles.

El acuerdo contempla un nuevo convenio de financiación para Adif (gestiona la red convencional) y para Adif Alta Velocidad para el quinquenio 2026-2030, además de contar con unas 2.400 nuevas plazas en Adif y 1.200 para Renfe en los próximos años.

El pacto también incluye una inversión de mantenimiento en Adif de 5.266 millones de euros y de 2.887 millones en Adif Alta Velocidad entre 2026 y 2030.

Colaboración institucional

El Gobierno ha destacado en repetidas ocasiones la estrecha colaboración en los días posteriores al accidente de Adamuz con la Junta de Andalucía, cuyo presidente, Juanma Moreno, valoró también la cooperación.

El PP hizo un paréntesis en sus oposición al Gobierno en los primeros días tras el siniestro en Córdoba, pero después ha criticado con dureza al Gobierno y ha exigido la dimisión del ministro Puente.

Su líder, Alberto Núñez Feijóo, anunció la creación de una comisión de investigación parlamentaria en el Senado para que se conozca "la situación de mantenimiento y seguridad del ferrocarril español".