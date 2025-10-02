Sánchez exige a Israel que respete los derechos de los integrantes de la flotilla

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha exigido a Israel respetar los derechos de los integrantes de la flotilla humanitaria Global Sumud con destino a Gaza que fue interceptada la pasada noche, y ha asegurado que estudiarán si la actuación israelí violó la legalidad internacional.

Sánchez, en declaraciones a los periodistas a su llegada a la cumbre de la Comunidad Política Europea que se celebra en Copenhague, recalcó que estuvo muy pendiente desde la capital danesa de la evolución de los acontecimientos con la flotilla y que el Gobierno va a ofrecer toda la protección diplomática a los españoles que formaban parte de ella.

Al plantearle si la actuación de Israel es una violación de la legalidad internacional, como considera su socio de Gobierno, Sumar, señaló que van a estudiar todos los aspectos de esta cuestión, pero que ahora lo más importante es la seguridad de sus compatriotas y que puedan regresar pronto a España.

"A partir de ahí -apostilló- evidentemente, estudiaremos cualquier tipo de acción".

El Gobierno español ha trasladado al de Israel que es necesario que protejan los derechos de todos los que participaban en la flotilla.

En cualquier caso, insistió en que España va a garantizar la protección diplomática de sus nacionales y "los derechos que puedan ser menoscabados por la acción del Gobierno israelí".

Por su parte, a primera hora de este jueves, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha convocado de urgencia a la encargada de negocios de Israel en España, Dana Erlich, tras la detención de varios españoles que viajaban en la Flotilla, entre ellos Ada Colau, un diputado de Compromís, dos dirigentes de Podemos y varios activistas.

El Gobierno va a transmitirle su "protesta" por lo ocurrido y pedirle que los derechos de los españoles "retenidos" sean "respetados en todo momento", ya que ejercían su derecho de paso inocente en aguas internacionales. También la exigirá su libertad.

En una entrevista en TVE, Albares ha revelado que el Gobierno aún no han podido contactar con ninguno de los españoles interceptados por la Armada de Israel, tampoco lo ha podido hacer Jaume Asens que ha confirmado que sigue sin poder hablar con algunos de sus compañeros y representados.

Tanto Sánchez como Albares han insistido en que la flotilla no representa un peligro, "son ciudadanos pacíficos y que ejercían un derecho, que es el humanitario, en aguas internacionales. No son ninguna amenaza para nadie", ha dicho el ministro de Exteriores. El presidente Sánchez, ha pedido a Netanyahu que, al igual que la flotilla no es peligro para Israel, él no sea tampoco una amenaza para los que forman parte de la misma.

Preguntado sobre si Israel podría acusarles de algún delito, el ministro ha advertido a Israel de que "no voy a aceptar ninguna acusación injusta e infundada hacia ellos".

"No tenían ningún ánimo de hostigamiento ni de realizar cualquier tipo de acción ilegal y, por lo tanto, entiendo que no se les debe de acusar absolutamente de nada", ha remarcado porque como ha apostillado Sánchez desde Copenhague lo que está haciendo la flotilla es suplantar lo que Israel está impidiendo en Gaza, la llegada de ayuda humanitaria y en particular de la acción de la agencia de la ONU para ello, la UNRWA.

Detenidos

Tras conocer que los ocupantes de la Flotilla están siendo trasladados al puerto israelí de Ashdod para ser detenidos y posteriormente expulsados, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha exigido la liberación "inmediata" de todos ellos, "preservar todos sus derechos" y "romper relaciones con el Gobierno criminal de Netanyahu". Además, Asens ha confirmado que durante 24 horas, los detenidos permanecerán incomunicados.

Desde Compromís han condenado la "detención arbitraria" de su diputado Juan Bordera, que estaba en uno de los barcos interceptados por Israel.

"Para Compromís esta acción violenta, que ha supuesto la detención arbitraria de los miembros de las tripulaciones, incluyendo al diputado de la coalición Juan Bordera, constituye una flagrante violación del derecho internacional y un ataque a los derechos humanos fundamentales de los miembros de la Flotilla", han trasladado en un comunicado.

Entre los detenidos también hay varios activistas, al menos un periodista y dos dirigentes de Podemos, Lucía Muñoz y Serigne Mbayé y la diputada de la CUP en el Parlament Pilar Castillejo. Ada Colau, también ha sido detenida como ha confirmado los Comuns, con un vídeo suyo en redes sociales.