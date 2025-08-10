Sánchez se reunirá con Starmer el 3 de septiembre en Downing Street

14:02 h

El viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, llamó hoy a Estados Unidos a renunciar a las presiones como forma de hacer política y alertó de que la tensión nuclear no disminuye en el mundo, de cara a la cumbre ruso-estadounidense que se celebrará el 15 de agosto en Alaska.

"El tira y afloja, las acciones impulsivas, la presión (...), vemos que en Washington hay una tendencia a actuar a través de la presión. Pero creo que ahora es el momento de dar una oportunidad para que hablen los políticos y diplomáticos", comentó en declaraciones a la televisión pública.

Riabkov subrayó que en estos momentos se necesita "voluntad política para reducir la temperatura de estas recalentadas relaciones internacionales".

"Por lo menos, en el diálogo con EEUU surgen algunos brotes verdes de sentido común que tanto se echaron de menos en los últimos meses y años", destacó.