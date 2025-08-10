MINUTO A MINUTO
Sánchez se reunirá con Starmer el 3 de septiembre en Downing Street
Sigue en infoLibre el minuto a minuto de este domingo 10 de agosto.
14:02 h
El viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, llamó hoy a Estados Unidos a renunciar a las presiones como forma de hacer política y alertó de que la tensión nuclear no disminuye en el mundo, de cara a la cumbre ruso-estadounidense que se celebrará el 15 de agosto en Alaska.
"El tira y afloja, las acciones impulsivas, la presión (...), vemos que en Washington hay una tendencia a actuar a través de la presión. Pero creo que ahora es el momento de dar una oportunidad para que hablen los políticos y diplomáticos", comentó en declaraciones a la televisión pública.
Riabkov subrayó que en estos momentos se necesita "voluntad política para reducir la temperatura de estas recalentadas relaciones internacionales".
"Por lo menos, en el diálogo con EEUU surgen algunos brotes verdes de sentido común que tanto se echaron de menos en los últimos meses y años", destacó.
12:09 h
Israel dijo este domingo que en la última semana -del 3 al 9 de agosto- 1.900 camiones de ayuda humanitaria "fueron recogidos y distribuidos" en la Franja de Gaza a través de los cruces de Zikim (en el norte) y de Kerem Shalom (sur), lo que supone una media de 270 camiones diarios frente a los 600 necesarios -según las organizaciones humanitarias- para cubrir las necesidades de los gazatíes.
Del total, el COGAT, el organismo israelí encargado de los asuntos civiles en los territorios palestinos ocupados, asegura que más de 1.300 camiones contenían sobre todo alimentos.
"Seguiremos facilitando la ayuda humanitaria a Gaza para la población civil no para Hamás", recoge la nota.
En su último recuento semanal publicado el pasado domingo, el COGAT informaba de que habían entrado en la Franja 1.200 camiones con ayuda humanitaria.
12:08 h
El ministro israelí de Seguridad Nacional, el colono y ultraderechista Itamar Ben Givir, aseguró este domingo que el plan "de conquistar la ciudad de Gaza y evacuar a más de un millón de residentes" salió adelante el pasado viernes "gracias a la presión" que ejerció sobre el primer ministro, Benjamín Netanyahu.
"Es posible lograr una victoria. Quiero toda Gaza. Quiero fomentar la migración y los asentamientos", dijo el ministro radical en una entrevista con la emisora pública israelí Kan recogida por la prensa israelí, en referencia al restablecimiento de los asentamientos que fueron desmantelados en 2005 de Gaza, donde llegaron a vivir unos 8.000 colonos.
La madrugada del viernes el gabinete de seguridad israelí, el órgano encargado de gestionar la ofensiva en Gaza, aprobó un plan con el que pretenden tomar el control de la ciudad de gaza, donde se estima que hay entre 800.000 y un millón de gazatíes, pese a las reticencias que mostró el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir.
12:07 h
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá con el primer ministro británico, Keir Starmer, el próximo 3 de septiembre por primera vez en su residencia del 10 de Downing Street.
Aunque ha viajado cuatro veces al Reino Unido, siempre ha sido con ocasión de cumbres multilaterales y nunca ha mantenido una reunión bilateral con el primer ministro británico en su residencia oficial.
No lo hizo ni con Theresa May, ni con Boris Johnson, ni con Elizabeth Truss ni con Rishi Sunak, los cuatro políticos conservadores que han sido sus inquilinos desde que él llegó al Palacio de la Moncloa.
En 2019 Sánchez visitó Downing Street junto a su mujer, Begoña Gómez, con motivo de una recepción organizada por Johnson durante la cumbre de la OTAN que se celebró en Londres.