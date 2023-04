El Senado aprueba en comisión la reforma del 'sólo sí es sí' con los votos de PSOE, PP y PNV

La Comisión de Justicia del Senado ha aprobado este martes el dictamen de la ponencia de la reforma de la ley del sólo sí es sí con los votos a favor del PSOE, PP, PNV. ERC ha votado en contra, Junts y Geroa Bai se han abstenido y Vox, como ya hizo en el Congreso, no ha participado de la votación, según ha informado Europa Press.

Este texto deberá ser ratificado este miércoles en el Pleno de la Cámara alta. Para su debate, los grupos que han presentado enmiendas —ERC, Junts, Vox y Ciudadanos— mantendrán sus propuestas e, incluso, la senadora del PSOE Elena Diego, se ha abierto a alcanzar algún acuerdo. Sin embargo, en su intervención ya avanzó que no se iban a aceptar las enmiendas de los dos partidos independentistas catalanes.

Se trata de propuestas que, en el caso de ERC van en la línea de mantener el texto de la ley del sólo sí es sí tal y como está en vigor y ampliar el concepto de consentimiento. Por su parte, Junts quiere que se castigue penalmente a las plataformas que permitan el acceso de menores a contenidos pornográficos. También ha registrado enmiendas relativas a modificar las leyes de malversación y del orden público.

Para Diego, estas propuestas no pueden ser aceptadas, en el primero caso, porque, a su juicio, en la reforma del PSOE "no se toca el consentimiento para nada"; mientras que en el segundo, considera que ninguna de las enmiendas "tiene cabida en esta reforma". "Quizás en otras normativas, pero no en este momento", ha apuntado la portavoz socialista en este órgano.

Un "retroceso" en derechos

Los representantes de ERC y Junts se han mostrado críticos por la actitud de los socialistas. La portavoz de los republicanos en la comisión, Sara Bailac, ha echado en cara al principal partido en el Gobierno que haya preferido el "retroceso" en derechos de las mujeres uniéndose a un PP que, según ha denunciado, está "instrumentalizando" esta reforma. A su juicio, este pacto con la derecha supone regresar al "paradigma en el que las mujeres tienen que demostrar que se han resistido" y "no ayudará a mejorar las cifras de impunidad" que, a su juicio, viven los agresores sexuales.

También ha señalado al PSOE que recuperar derechos de las mujeres "cuesta décadas" y ha lamentado que vaya a impedir ahora un avance "en los cuatro días laborables que va a durar el trámite de esta ley en el Senado".

En este sentido, su homólogo de Junts, Josep María Cervera, ha reprochado a los socialistas que en otras ocasiones sí se permita debatir o aceptar enmiendas "que no venían al término de lo que se estaba planteando" y ha pedido una reflexión sobre cómo se tramitan las iniciativas parlamentarias y las proposiciones de ley en la Cámara alta. "Un visto y no visto", ha denunciado.

El PSOE, crítico con el PP

Por otra parte, y a pesar de su apoyo, el PSOE también se ha mostrado crítico con el PP. "No creemos en un sistema punitivo que lo soluciona todo", ha explicado la senadora socialista Donelia Roldán, quien ha criticado que los 'populares' hablen de "volver al Código Penal antiguo". A su juicio, no es ahí donde está la solución a las agresiones sexuales ha defendido la ley del solo sí es sí como un texto "vanguardista", "protector" con las víctimas y "en consonancia" con el Convenio de Estambul y la normativa internacional.

"No confundamos a la sociedad. Tenemos una ley buena con aportaciones de otros grupos, incluido el PP aunque la votara en contra, similar a la que tenemos de violencia de género. Pero digamos también que jurídicamente no ha tenido los efectos esperados de ella y que hay que modificarla. Pero solo penalmente", ha apuntado.

Roldán ha explicado que el principal partido del Gobierno comparte la posición con aquellos que han interpretado la norma "de forma natural al derecho transitorio". Sin embargo, ha reconocido que ha habido "otros que no lo han hecho" y, ante una situación en que la postura del Tribunal Supremo "no es conocida", el PSOE vio necesario poner "solución" a esta situación.

El PP ve la reforma de "sentido común"

Mientras, el PP se ha mostrado "satisfecho" de que el PSOE haya puesto en marcha esta reforma que, a su juicio, era de "sentido común". El portavoz de los 'populares' en la Comisión de Justicia, Fernando de Rosa, que ha calificado de "chapuza legislativa" la ley del sólo sí es sí, ha lamentado que en estos meses se haya "puesto en peligro a muchas mujeres" y ha explicado que si el PP no ha registrado enmiendas a esta reforma en el Senado es porque quiere "que se apruebe inmediatamente" la propuesta. "Que no pase ni un día más poniendo en peligro la vida sexual de muchas mujeres y menores", ha apuntado.

Junto a PSOE y PP, también ha votado a favor de la reforma el PNV. Su representante en el debate, Imanol Landa, ha defendido que la iniciativa socialista no toca el consentimiento, como denuncian otras formaciones, y ve necesarias las modificaciones ante la situación que estaba generando. Del mismo modo, ha lamentado que el debate sobre la revisión de penas esté "orillando" las buenas medidas que, a su juicio, tiene la norma en materia de formación, asistencia, reparación y atención a las víctimas.