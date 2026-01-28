El Servicio Vasco de Salud revacunará a 103 afectados por las vacunas caducadas, la mayoría bebés

El Servicio Vasco de Salud-Osakidetza volverá a vacunar a 103 personas afectadas, la mayoría bebés, por el suministro de vacunas hexevalentes caducadas y que recibieron entre el pasado mes de diciembre y la primera quincena de enero. El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, y la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, han comparecido este miércoles ante los medios de comunicación en Bilbao para dar a conocer la resolución emitida por el Consejo Asesor de Vacunas de Euskadi sobre este caso.

Inicialmente este organismo había recomendado volver a vacunar al total de 253 personas afectadas, la mayoría bebés, pero se ha vuelto a analizar la situación después de que el Gobierno Vasco haya recibido un informe de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) en el que se planteaba volver a inocular solo a los adultos, que son 5. Finalmente, se va a volver a vacunar a 18 lactantes de dos meses de edad; 29 de cuatro meses; 51 bebés de entre 11 y 12 meses, y 5 adultos entre 42 y 69 años.

El motivo es que buena parte de los bebés recibieron las dosis cuando aún no estaban caducadas y el resto cuando había pasado poco tiempo desde su caducidad, por lo que la inmunidad está garantizada.

Se trata de la vacuna hexavalente (difteria, tétanos, tosferina, poliomelitis, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo B), que se administra en dos dosis, una a bebés de dos a cuatro meses y otra de refuerzo a los once meses. También a algún adulto con problemas inmunológicos.

La sanidad vasca ha administrado vacunas caducadas a 253 personas, la mayoría bebés Ver más

El consejero ha explicado que las personas vacunadas entre el 1 de diciembre y el 15 de enero (103) volverán a ser vacunadas "lo antes posible", ya que quienes lo hicieron en noviembre lo fueron con una dosis que no puede considerarse caducada.

La agencia española había determinado que el lote de las vacunas tenía una caducidad real de noviembre de 2025 y, por lo tanto, las dosis administradas ese mes se consideran validas, pese a que en la caja figure la fecha de caducidad del 30 de octubre.

El consejo asesor vasco ha aceptado esta "excepción" pero ha considerado que, "en la práctica diaria, el único referente debe ser siempre la fecha que aparece en el envase, por seguridad, claridad y trazabilidad". A juicio del consejo asesor de vacunas, aunque es probable que la vacuna conserve "potencia tras un breve tiempo fuera de validez", no se puede garantizar la protección a largo plazo, especialmente en lactantes.