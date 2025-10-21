Sumar reta a la ministra de Vivienda a apartarse si no toma medidas "valientes"

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha retado este martes a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, a "dejar paso" a otra persona si no toma medidas "valientes", ya que asegura que se les está "acabando la paciencia" con ella, según informa EFE.

En una rueda de prensa en el Congreso, la portavoz de Sumar ha tildado de "decepcionante" la comparecencia de la ministra de Vivienda el pasado miércoles en el pleno y le ha reprochado que anunciara como "medida estrella" un teléfono de atención que ha calificado de "teléfono de la esperanza".

"Nos vemos en la obligación de volver a decir que en materia de vivienda necesitamos medidas serias, medidas valientes, medidas innovadoras y mucho nos tememos que Isabel Rodríguez no termina de asumirlo. Por lo tanto, debería dejar paso a quien sí está dispuesto a hacerlo", ha dicho.

Barbero no ha mencionado expresamente la palabra dimisión, pero ha insistido en que la ministra se aparte si no hay un cambio en sus políticas, y le ha pedido que se pronuncie públicamente sobre las medidas planteadas por sus socios de Gobierno de Sumar hace una semana para "intervenir" el mercado de la vivienda con un decreto ley.

"No podemos seguir ni un minuto más después de dos años de legislatura con un ministerio que se llama de vivienda esperando a que se adopten medidas que tengan algún efecto en los precios de la vivienda. Se nos está acabando la paciencia", ha avisado.

En su opinión, las medidas planteadas por Sumar podrían solucionar "a corto plazo la crisis de vivienda" en España y exige que los socios de Gobierno del PSOE expliquen cuál es la razón para que desde el Ministerio de Vivienda "no se quieran asumir".