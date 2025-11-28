Los técnicos auxiliares de enfermería, en guerra contra la precariedad: "No somos criados del sistema"

Los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) han anunciado una huelga estatal para este viernes 28 de noviembre a través de la Plataforma Estatal TCAE Unidos por el C1 y con el apoyo de la organización sindical FAC-USO. Los TCAE reclaman la reclasificación del colectivo por parte de la Administración, porque hasta ahora se engloban dentro del subgrupo C2 y creen que deberían pertenecer al C1, de acuerdo con el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). Una reivindicación que varía las condiciones laborales y las retribuciones.

Esta Plataforma Estatal nace de la unión de varias plataformas y agrupaciones de TCAE de distintas comunidades autónomas. Según FAC-USO, esta huelga nace de la “necesidad de poner fin a la clasificación profesional obsoleta” y consideran “que la situación actual constituye un incumplimiento normativo sostenido en el tiempo, que afecta a la dignidad profesional del colectivo y a la correcta organización de los servicios de salud”.

La intención de los Técnicos es realizar esta movilización como medida de presión para solucionar una situación que consideran “injusta” y reclamar medidas ante la inacción de la Administración y las comunidades autónomas.

Los TCAE llevan más de veinte años en una categoría que, según reivindican, no les correspondería por ley, una situación que, según Mar Roncero, miembro de la Plataforma Estatal TCAE, "nadie puede entender". “Nuestras funciones están obsoletas y siguen en un marco preconstitucional”, asegura, "trabajamos en más funciones que las que deberíamos debido a estar una categoría por debajo, esto afecta a todos los aspectos del trabajo”. Roncero deja claro que no exigen una simple subida de categoría, sino "que se cumpla la ley". “Los TCAE tenemos un salario mileurista y precario, por eso el C1 es importantísimo, no solo por la subida salarial, sino para dignificar la profesión”, recalca. Por último, reconoce que llevan años luchando, pero que ninguna institución salvo algunos sindicatos como USO les ampara, "somos los grandes invisibles de la sanidad pública", concluye.

Existen más de 100.000 TCAE trabajando en centros sanitarios públicos en España. Los técnicos, para ejercer, deben disponer del título de Técnico de Grado Medio en Cuidados Auxiliares de Enfermería. Este título, según el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), corresponde al subgrupo profesional C1, sin embargo el colectivo continúa encuadrado en una categoría inferior, la de C2, lo que, según el sindicato, supone “una desigualdad retributiva y profesional injustificable, así como una falta de adecuación entre funciones reales y reconocimiento laboral”.

Cristina Rubiales Cervera, portavoz del sindicato FAC-USO explica que “la lucha es sobre todo a nivel económico ya que existe una diferencia salarial de unos 200 o 300 euros al mes (según la comunidades autónomas) entre aquellos que pertenecen al subgrupo C2 y C1”. Además asegura que no es solo un problema que perjudique a los TCAE, sino que “todos los profesionales sanitarios están por debajo del grupo que deberían”. En Andalucía, por ejemplo, los TCAE se reunieron con la Junta, pero según la portavoz, “siempre dicen que no es su competencia”.

“La idea es hacer más huelgas y concentraciones para que esta situación se desbloquee”, continúa. Aunque pese a las constantes negativas y silencios de la Administración, desde el sindicato se mantienen optimistas y creen que “se acabará logrando”. “Es una manera de decir hasta aquí hemos llegado y seguiremos luchando”, concluye.

Todo esto queda amparado bajo el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI que se firmó entre el Gobierno y los sindicatos mayoritarios (UGT y CCOO) el 19 de octubre de 2022 al desbloquear la Disposición Transitoria Tercera del EBEP que permite adaptar los grupos profesionales a su titulación real exigida.

Los Técnicos Superiores Sanitarios convocan una huelga para mejorar su salario y reconocimiento Ver más

La nota de prensa de la Plataforma Estatal TCAE recoge las exigencias del colectivo para esta huelga:

Reclasificación inmediata del colectivo TCAE al subgrupo C1, acorde con la titulación exigida. Aplicación efectiva del artículo 76 del Estatuto del Empleado Público y del Acuerdo Marco firmado en 2022. Reconocimiento profesional y laboral digno en línea con las funciones asistenciales y responsabilidades dentro del Sistema Nacional de Salud.

En un vídeo publicado en TikTok por una componente de la plataforma Andalucía por el C1 y miembro de la Plataforma Estatal, reivindica: "Los TCA debéis decirle a vuestros gobiernos que no somos criados del sistema ni de las consejerías".

Desde la Plataforma Estatal se recuerda a los TCAE que “no deben asumir tareas programadas, no urgentes, ni sustituir al personal en huelga” y que si estos no están en servicios mínimos “pueden ejercer plenamente su derecho”. Además, recalcan que se debe realizar “solo la actividad esencial para garantizar: cuidados básicos imprescindibles, atención urgente y seguridad del paciente”