Telefónica empieza a negociar el ERE con la vista puesta en el ahorro de costes de un 25%

Telefónica comenzará a negociar mañana, lunes, tres de los siete expedientes de regulación de empleo (ERE) que ha anunciado que presentará en otras tantas filiales del grupo en un contexto de plan estratégico, con el que busca una reducción de costes operativos de hasta un 25%.

Este lunes comenzará la primera reunión entre dirección y sindicatos, en una mesa de negociación en la que se prevé que la compañía exponga la motivación de los ERE y el número de afectados en Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones y Telefónica España, las tres empresas que están amparadas en el Convenio de Empresas Vinculadas (CEV) del operador, según han informado a EFE fuentes sindicales.

Los ERE restantes, un total de cuatro -en la matriz, Telefónica S.A, Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Movistar+- se comenzarán a tratar el martes en una reunión de la mesa de negociación.

De momento no se han adelantado cifras, aunque algunos medios de comunicación apuntan a que pueden llegar a los 6.000 afectados, un extremo que la dirección de Telefónica no ha confirmado.

La compañía notificó que presentaría estos ERE el pasado lunes a los representantes de los trabajadores. A partir de ahí, comenzó a contar el plazo de una semana para constituir las mesas de negociación.

UGT y CCOO han pedido que cualquier medida de este tipo se efectúe con acuerdo de la parte sindical. Además, han reclamado que se garanticen las condiciones laborales del resto de la plantilla hasta 2030.

El sindicato ha puesto como referencia para el acuerdo de estos ERE el modelo acordado en 2024 para Telefónica España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones y por el que salieron más de 3.400 personas.

Por su parte, el ministro de Transformación Digital y para la Función Pública, Óscar López, ha advertido de que cualquier medida de este tipo en Telefónica tiene que estar consensuada con los sindicatos.

El plan estratégico de Telefónica, presentado el 4 de noviembre, incluye medidas como una reducción del 25% de sus costes operativos del centro corporativo y de sus unidades globales (Telefónica Tech, Telefónica Infra y su unidad de Innovación), lo que supone una estimación de unos 2.010 millones en un horizonte de 2030.