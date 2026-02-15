El temporal da una tregua pero se reactiva esta tarde en Valencia y Alicante

El temporal de viento que ha vivido la Comunitat Valenciana da una breve tregua en la mañana de este domingo pero a partir de la tarde está prevista una reactivación en determinadas zonas, según informa Emergencias de la Generalitat a partir del pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que ha recogido EFE.

En una nota informativa sobre el temporal, que ayer elevó las alertas a roja y naranja, el Centro de Coordinación de Emergencias ha pedido "mucha precaución" ya que aún puede seguir habiendo desprendimientos y caídas de árboles debido a los efectos del temporal.

El reciente temporal de fuertes rachas de viento ha debilitado estructuras, árboles y elementos móviles, por lo que pueden producirse caídas y desprendimientos, según matiza.

En esa nota, indica que los niveles de aviso disminuyen temporalmente, pero es una breve tregua y a partir de esta tarde pueden reactivarse los avisos en algunas zonas, una situación que podría extenderse hasta mañana lunes.

Emergencias ha establecido para este domingo la alerta nivel amarillo por vientos en la provincia de Castellón, interior y litoral norte de Valencia e interior y litoral sur de Alicante.

A partir de hoy el temporal empieza a remitir y se va reduciendo progresivamente la intensidad de las rachas y el nivel de los avisos meteorológicos hasta alcanzar, en las horas centrales del día, una situación sin ningún aviso de viento activo.

No obstante, a partir de esta misma tarde se prevé la reactivación de los avisos, inicialmente en el interior sur de la Comunitat Valenciana, con niveles amarillos, que podrían extenderse el lunes por la mañana a zonas del litoral.

La Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias recomienda a los municipios y organismos competentes en la gestión de emergencias mantener una vigilancia activa de todos los avisos emitidos por el Centro de Coordinación de Emergencias durante estos días.

Aunque los niveles de aviso por viento puedan disminuir de manera temporal, Emergencias advierte de que es fundamental mantener la precaución ya que incluso rachas moderadas pueden provocar caídas, desplazamientos de objetos o nuevos incidentes, especialmente en zonas que hayan sufrido daños significativos.

Por ello, recomienda extremar las precauciones en los desplazamientos, evitar zonas arboladas o con elementos inestables y atender las indicaciones de Meteoalerta y de los servicios municipales.

El temporal afectada a 136 carreteras: 67 cortadas por inundaciones y 18 por hielo y nieve

El temporal de lluvia y nieve que azota la Península afecta a las 6:00 horas de este domingo a un total de 136 carreteras, todas pertenecientes a la red secundaria y nacional, de las que 67 sufren cortes en algunos de sus tramos por las inundaciones y 18 por hielo y nieve.

Según los datos facilitados por la Dirección General de Tráfico (DGT), las carreteras de Andalucía siguen siendo las más afectadas por el temporal de lluvias, con cortes en 43 de sus vías, sobre todo en las provincias de Cádiz, Córdoba y Granada.

Entre las carreteras afectadas por las inundaciones destaca la nacional N-110, cortada en ambos sentidos entre San Esteban de Gormaz y Aldea de San Esteban (Soria).

La nieve y el hielo han obligado a cerrar al tráfico algunos tramos en 18 vías secundarias de Almería, Granada, Huesca, Teruel, Asturias, Cantabria, León, Salamanca, Barcelona, Cáceres y Navarra.

Además, en 21 carreteras es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno, así como en una está prohibida la circulación de camiones y en siete se recomienda circular con precaución.

Entre las carreteras en las que es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno se encuentra la nacional N-260, entre Noales y Bisaurr (Huesca).

Disminuyen las incidencias por el temporal en Andalucía, que tiende a mejorar

La borrasca pone a España en alerta por fuertes vientos, lluvias y oleaje, con nueve comunidades en naranja Ver más

Los efectos y el impacto del temporal que golpea a Andalucía se han reducido en las últimas horas y durante la madrugada, por lo que las salas del 1-1-2 de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) sólo han coordinado un par de emergencias ocasionadas por la meteorología adversa.

La jornada del sábado, en cambio, sí motivó la atención de 789 avisos en toda Andalucía debido a las rachas de viento asociadas al paso de la borrasca Oriana por Andalucía, sobre todo en las provincias de Córdoba y Almería, según una nota de la EMA.

La cifra de emergencias atendidas por el 1-1-2 debidas al enjambre de borrascas, desde el pasado 27 de enero, alcanza ya las 13.468, de las que 2.701 han tenido lugar en la provincia de Cádiz, 2.232 en Jaén, 2.161 en Sevilla, 1.925 en Granada, 1.429 en Córdoba, 1.398 en Málaga, 1.070 en Almería y 552 en Huelva.