Las tres almas del PP ante Trump: críticos como Pons, equidistantes como Feijóo y entusiastas como Ayuso

Los líderes del Partido Popular Europeo (PPE) se verán las caras —telemáticamente— este martes para fijar una posición común tras el último desplante del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras dejar al margen a la Unión Europea en las conversaciones sobre el acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Unas negociaciones que tampoco contaron con la participación del país cuyo territorio e independencia están en juego, lo que enfadó al presidente ucranio, Volodomir Zelenskyz, y llevó al presidente francés, Emmanuel Macron, a convocar una reunión urgente con líderes europeos para diseñar la estrategia conjunta de la UE.

La familia de los conservadores europeos también quiere tener voz y voto en ese debate — preocupados por su futuro ante una eventual trumpización de la derecha europea—, aunque hasta ahora sus principales referentes del PPE han evitado entrar al choque directo con Trump. Es la misma estrategia que ha seguido el líder del PP español, Alberto Núñez Feijóo, que ha mantenido una calculada equidistancia sobre el norteamericano y apenas ha dirigido algunas críticas a su política arancelaria. Dentro del PP, sin embargo, sí ha habido algunas figuras que se han alineado claramente en favor del republicano y otros que lo han censurado abiertamente.

En Génova 13 están incómodos ante este debate y así lo ha visibilizado su portavoz, Borja Sémper, este lunes tras la rueda de prensa posterior al comité de dirección, en la que evitó aclarar cómo valoran en su formación la estrategia de Trump en Ucrania y las medidas que proponen algunos países como Reino Unido sobre enviar tropas de pacificación en una próxima fase. Sémper, más allá de una defensa genérica de Ucrania, pidió tiempo para detallar la posición del partido y situó la reunión del martes como punto de partida.

Hasta la fecha Feijóo y el resto de su cúpula se han situado en una suerte de posición intermedia entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Vox. "Ni insulto al presidente de los Estados Unidos ni soy cómplice de algunas de sus decisiones que no compartimos”, dijo hace escasas semanas el líder del PP. "Ante una amenaza no son razonables los comportamientos de feroz confrontación que escuchamos del Partido Socialista ni el silencio cómplice de Vox", arguyó el portavoz parlamentario, Miguel Tellado, en la misma línea. Esa ha sido la línea general de los argumentarios del PP, si bien ha habido algunas excepciones reseñables que indican que hay mucho más debate de lo que la formación conservadora trata de trasladar a la opinión pública.

Las voces críticas contra Trump: de Pons a Azcón

El vicesecretario de Internacional del PP de Alberto Núñez Feijóo y vicepresidente de la Eurocámara, Esteban González Pons, encendió el debate hace escasas semanas tras publicar una tribuna en en el diario Las Provincias la que arremetía con dureza contra el presidente norteamericano, al que se refirió como "macho alfa de una manada de gorilas" y "ogro naranja". Para Pons la victoria de Trump simbolizó el "entierro de los valores democráticos" de Occidente, una critica que su jefe de filas desautorizó días después. "La relación de España con Estados Unidos tiene que ser siempre excelente y constructiva", dijo Feijóo tras ser preguntado por el artículo de su hombre fuerte en Bruselas, que en Génova lo calificaron como una "opinión personal".

Una opinión que le valió las críticas del sector duro de su partido, encabezado por el PP madrileño, pero que van en la misma línea del editorial lanzado por FAES, la fundación de José María Aznar, tras la victoria de Trump. Cuando se confirmó que el magnate volvería a la Casa Blanca el think thank emitió una dura nota contra su "populismo adobado de planteamientos proteccionistas" y aseguró que no era "una buena noticia para España ni tampoco para la UE en su conjunto" la victoria de Trump, al que también criticaban por las "actitudes intemperantes" que "llegaron al abierto desafío institucional" como al asalto de la turba al Capitolio en enero de 2021. Desde entonces, sin embargo, el expresidente Aznar ha guardado silencio.

Quien si se ha pronunciado de manera contundente contra Trump es, precisamente, el director de gabinete de Aznar entre 1996 y 2004 y actualmente diputado del PP, Carlos Aragonés. En una entrevista en Agenda Pública, Aragonés tildaba de "ultrapersonal, caprichoso y populista" el estilo del presidente norteamericano. Y afirmaba: "Si lo comparamos con España, Trump está mucho más cerca del fascismo que Vox". Y en una tribuna reciente en La Vanguardia, titulada 'Bienvenido Mr Trump', se refería a él como "la reencarnación de un fascismo color zanahoria": "Regresa el presidente que más desdeña la democracia establecida en su país", añadía.

Por su parte, los barones autonómicos del PP han procurado no salirse en exceso de la línea marcada por Génova, aunque algunos como el presidente de Aragón, Jorge Azcón, sí que se han mostrado en contra de la política exterior del magnate. "No comparto lo que la Administración norteamericana y lo que el presidente Trump están haciendo respecto de Europa y de las negociaciones unilaterales que afectan a la Unión Europea y en la que los europeos, sin ningún género de dudas, tenemos que tener un papel", afirmó este lunes.

Las voces favorables al republicano: de Esperanza Aguirre a Ayuso

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, avaló el 'error' cometido por Trump en su primera rueda de prensa desde el Despacho Oval sobre los BRICS, una organización de países constituida como bloque alternativo al G7, donde el republicano situó a España. La madrileña aseguró que se se iba a encargar "personalmente de demostrar" que "no somos parte de los BRICS ni queremos serlo" y culpó a Sánchez de la equivocación.

El acercamiento del PP de Ayuso a la administración Trump lo lidera Javier Hurtado, miembro de la ejecutiva del PP de Madrid, al que la presidenta madrileña premió con una vicecretaria de nueva creación, 'Madrileños en el Exterior'. Según afirma él mismo en declaraciones a El Confidencial, está tratando de tejer una red de contactos políticos con el trumpismo y estuvo en Washington en la semana de coronación del republicano, participando en varios actos organizados por los grupos de la derecha americana.

La expresidenta madrileña Esperanza Aguirre es otra de las figuras de renombre del PP madrileño que se muestra encantada con Trump. Hace pocas semanas aseguró que está "muy de acuerdo" con las políticas que quiere implementar el presidente norteamericano a excepción de los aranceles, y criticó a Pons: "Le he puesto un mensaje diciéndole 'estás a la izquierda de Iglesias y Monedero'. Ha confundido el que no le guste Trump con decir unas barbaridades que yo desde luego rechazo absolutamente", dijo.