MINUTO A MINUTO
La reconstrucción de Gaza requerirá al menos 70.000 millones de dólares tras dos años de guerra
Sigue el minuto a minuto del martes 14 de octubre en infoLibre:
12:08 h
El Gobierno destinará más de 60,5 millones de euros a la reparación de los daños provocados por la dana en 1.018 infraestructuras de entidades locales de la península y Baleares entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.
Según informa el Ministerio de Política Territorial, estas subvenciones tienen por objeto financiar en un 50% los proyectos directamente relacionados con los daños de la dana que ejecuten los ayuntamientos, los consejos insulares, las diputaciones provinciales, las comarcas y las mancomunidades.
En concreto, se acometerán obras de restitución de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios municipales y de las mancomunidades en Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía, Islas Balearse, Cataluña y Aragón.
De las subvenciones aprobadas este martes se beneficiarán una veintena de diputaciones provinciales, que han presentado 1.018 proyectos, para reparar las infraestructuras municipales y red viaria provincial afectadas.
12:02 h
La reconstrucción de la Franja de Gaza, donde la destrucción es casi completa, requerirá al menos 70.000 millones de dólares, de los cuales 20.000 millones deben ser invertidos en los próximos tres años para hacer viable la vida en este territorio palestino, dijo este martes la ONU.
Según el representante del Programa para la Asistencia al Pueblo Palestino de la ONU, Jaco Cilliers, se calcula que se deben remover unos 55 millones de toneladas de escombros creados por la destrucción de infraestructura de todo tipo en dos años de guerra.
La reconstrucción total de Gaza podría tardar "décadas" y dependerá en gran medida del flujo de dinero que se destine a ese fin, que en un primer momento dependerá sobre todo de donaciones de otros países, aunque la ONU dijo que espera que el sector privado también participe más adelante en este esfuerzo.
12:01 h
El Ejército israelí confirmó este martes la identidad de los primeros cuatro cuerpos entregados por Hamás como los rehenes Guy Iluz y Bipin Joshi, así como otros dos cautivos fallecidos cuyos nombres aún las familias no han autorizado publicar.
"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron a las familias de que sus seres queridos han sido traídos de regreso para ser enterrados", señaló un comunicado castrense, tras finalizar el proceso de identificación por parte del Instituto Nacional de Medicina Forense, en colaboración con la Policía de Israel y el Rabinato Militar.
11:13 h
El movimiento juvenil 'GENZ212' volvió a convocar nuevas manifestaciones en varias ciudades el próximo sábado para reclamar mejoras en sanidad y educación y la liberación de los detenidos por las anteriores protestas pacíficas.
"Convocamos a los jóvenes de Marruecos y a todos los ciudadanos a movilizarse masivamente en apoyo a este movimiento hasta que se cumplan nuestras justas demandas", se lee en la convocatoria del movimiento publicada ayer lunes en su canal en Discord.
El movimiento recordó que sus reivindicaciones no cambiaron y se centran en "el derecho a una educación de calidad y una sanidad digna para todos", "la lucha contra la corrupción" y la "liberación de todos los presos de opinión por su participación pacífica (en las protestas) como una prioridad absoluta".
Los impulsores del movimiento -que permanecen en el anonimato- llamaron también a ampliar una campaña de boicot de productos lanzada anteriormente, sin dar más detalles.
10:56 h
La oferta de habitaciones en alquiler en los pisos compartidos ha subido un 20% en el tercer trimestre respecto al mismo periodo del año anterior, con lo que su precio se ha estabilizado con un ligero incremento del 1%, que sitúa el coste medio en 405 euros mensuales, según un estudio del portal inmobiliario Idealista.
El crecimiento de la demanda de estas habitaciones ha sido menor al de la oferta, ya que, en comparación a la existente el año anterior, ha subido un 2% en el tercer trimestre.
La oferta ha aumentado en 46 capitales provinciales y las que reflejan un mayor incremento son Lugo, con un 89%, Ourense (80%) y Segovia (69%); mientras que únicamente ha descendido en Castellón de la Plana (31%), Badajoz (20%), Pamplona (9%), Córdoba (5%) y Toledo (3%).
La mitad de la oferta de habitaciones en alquiler de toda España se encuentra concentrada en las ciudades de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Granada.
10:46 h
Los Bomberos de la Generalitat siguen trabajando este martes para reabrir carreteras y caminos anegados por la dana que en los últimos días ha azotado el sur de Cataluña, mientras se prevé que el temporal remita a lo largo del día con lluvias que ya no serán torrenciales.
La consellera de Interior, Núria Parlon, ha dado cuenta de la situación en las Tierras del Ebro a raíz de las lluvias torrenciales del pasado domingo por la noche, después de participar en la reunión del consejo asesor del plan Inuncat en el Centro de Coordinación Operativa de Cataluña (CECAT).
En declaraciones a los medios, la consellera ha explicado que se prevé que el episodio de lluvias torrenciales "llegue a finalizar a lo largo del día", aunque ha pedido que se mantenga la prudencia en la zona por el peligro que supone que se acumulen precipitaciones en zonas ya inundadas.
Como medida preventiva, se ha acordado mantener en la zona a los servicios de emergencias y la suspensión de las clases y de las atenciones en residencias o centros de días para personas mayores, hasta las 12.00 de este mediodía.
10:21 h
Sumar, socio del PSOE en el Gobierno de coalición, considera que la propuesta diseñada por los socialistas para introducir el derecho al aborto en la Constitución es "insuficiente" y le "preocupa" que incluso pueda implicar un retroceso.
Fuentes de Sumar han avanzado a EFE su disconformidad con la fórmula elegida por el PSOE para incorporar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en el texto constitucional, cuyo trámite inicia este martes el Consejo de Ministros solicitando un informe al Consejo de Estado para esta reforma.
Las mismas fuentes han indicado que la fórmula socialista consistiría en introducir un nuevo apartado en el artículo 43 de la Constitución que diría lo siguiente: "Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. La ley regulará el ejercicio de este derecho que, en todo caso, será garantizado por los poderes públicos asegurando su prestación en condiciones de igualdad".
Desde Sumar también se propuso reformar este artículo para introducir un apartado, pero con esta redacción: "Se reconoce el derecho a una interrupción voluntaria del embarazo que sea libre, informada, plena y universal. Los poderes públicos garantizarán el ejercicio de este derecho con absoluto respeto a su autonomía física".
09:36 h
El líder del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado en la Cadena Ser su intención de insertar el derecho al aborto en la Constitución. En esta línea, ha señalado que iniciará el trámite este martes en el Consejo de Ministros, requiriendo un dictamen al Consejo de Estado sobre "una eventual reforma constitucional" que blinde la libre interrupción del embarazo. Sánchez ha asegurado que espera "una mayoría en el Congreso" para consagrarlo, si bien ha dicho no descartar un referéndum ciudadano al respecto: "Es una opción".
09:14 h
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este martes frente a los micrófonos de la Cadena Ser que "los responsables del genocidio perpetrado en Gaza tendrán que responder". En la misma línea, ha insistido en que "una cosa es la paz y otra cosa es que no puede permitirse la impunidad". Sánchez ha recalcado asimismo que España mantendrá el embargo de armas a Israel, aunque no ha concretado si prevé enviar tropas de paz a Palestina: "No tenemos claro cuál va a ser la materialización de ese aspecto de seguridad", si bien ha asegurado que "España quiere estar y quiere tener una presencia activa".
El líder socialista ha defendido una "visión propia" en torno a la consolidación del proceso de paz, basado en la "legalidad internacional", en el papel de Naciones Unidas y en el camino "hacia la solución de los dos estados". Sánchez ha enfatizado en la necesidad de "no olvidar a Cisjordania" y ha resaltado la importancia de recuperar el paso de ayuda humanitaria al terreno.
08:50 h
La Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana ha propuesto que se inadmita y se desestime la querella que Manos Limpias interpuso contra la jueza de la dana al considerar que no concurre en su actuación "ninguno de los elementos integradores del delito de prevaricación judicial".
Así lo han indicado este martes fuentes de la Fiscalía sobre la querella que Manos Limpias interpuso en junio en el juzgado de guardia de València contra la jueza Nuria Ruiz, titular del Juzgado número 3 de Catarroja que instruye la causa de la dana, por tres presuntos delitos de prevaricación judicial.
08:29 h
Los aranceles anunciados por la Administración del presidente, Donald Trump, a productos de madera y muebles importados entran en vigor este martes con el objetivo de "proteger la industria nacional y reducir la dependencia de importaciones" de Estados Unidos.
Incluyen un 10% sobre todas las importaciones de madera aserrada y madera blanda, y un 25% sobre ciertos muebles de madera tapizados, como sofás y sillones, de acuerdo con la Casa Blanca.
Además, un 25% sobre gabinetes de cocina y tocadores importados, incluyendo piezas clave para su fabricación, según la misma fuente.
Los aranceles fueron anunciados por la Casa Blanca a finales de septiembre de 2025 y contemplan aumentos progresivos a partir de enero de 2026.
Estados Unidos exonerará a Reino Unido, la Unión Europea y a Japón de los nuevos aranceles, manteniendo tarifas que oscilan entre el 10% y el 15%.
08:28 h
Las intensas lluvias de los últimos días comienzan a remitir y solo 4 comunidades - Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y las islas Baleares- continúan con aviso, que en el caso del archipiélago balear es naranja (riesgo importante) por precipitaciones que dejarán hasta 50 litros en una hora, informa la Aemet en su web.
Las Baleares mantienen la alerta naranja en las islas de Mallorca y Menorca por fuertes tormentas y por lluvias, con acumulaciones de hasta 50 litros en una hora, mientras que en Ibiza y Formentera el aviso es amarillo (riesgo) por acumulados de 20 litros en una hora.
Al nordeste peninsular, en la comunidad de Aragón, solo la provincia de Huesca continúa con aviso amarillo por lluvias de 20 litros en una hora, mientras que en Cataluña persiste el aviso amarillo en Barcelona, Lleida y Tarragona por precipitaciones que dejarán 20 litros en una hora.
Las lluvias también ceden en la Comunidad Valenciana, donde solo la provincia de Castellón mantiene el nivel amarillo por precipitaciones de hasta 30 litros en una hora u 80 litros en 12 horas.
08:26 h
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se negó este lunes a abordar directamente si apoya el reconocimiento de un Estado palestino después de que él y varios líderes mundiales firmaran un acuerdo de alto el fuego en Gaza durante una cumbre en Egipto y acudieran a una reunión sobre el futuro y la reconstrucción de Gaza.
"No voy a hablar de un solo Estado ni a un doble Estado ni a dos Estados; nos referimos a la reconstrucción de Gaza", declaró Trump a la prensa a bordo del Air Force One durante su vuelo de regreso a Washington desde Oriente Medio.
En ese sentido, el mandatario reconoció que "mucha gente", como el caso de la mayoría de líderes árabes, demanda una solución al conflicto palestino-israelí con dos Estados y qué él no tiene una posición.
"Habrá que ver. No he comentado nada al respecto", añadió.