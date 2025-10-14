La reconstrucción de Gaza requerirá al menos 70.000 millones de dólares tras dos años de guerra

12:08 h

El Gobierno destinará más de 60,5 millones de euros a la reparación de los daños provocados por la dana en 1.018 infraestructuras de entidades locales de la península y Baleares entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.

Según informa el Ministerio de Política Territorial, estas subvenciones tienen por objeto financiar en un 50% los proyectos directamente relacionados con los daños de la dana que ejecuten los ayuntamientos, los consejos insulares, las diputaciones provinciales, las comarcas y las mancomunidades.

En concreto, se acometerán obras de restitución de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios municipales y de las mancomunidades en Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía, Islas Balearse, Cataluña y Aragón.

De las subvenciones aprobadas este martes se beneficiarán una veintena de diputaciones provinciales, que han presentado 1.018 proyectos, para reparar las infraestructuras municipales y red viaria provincial afectadas.