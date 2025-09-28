MINUTO A MINUTO
València suspende la actividad en todos centros educativos de la ciudad por las lluvias
14:27 h
La Knéset (Parlamento israelí) aprobó este domingo en primera lectura la propuesta de enmienda al Código Penal que establece la pena de muerte para terroristas, pese a la oposición de su asesor jurídico.
La enmienda prevé que un terrorista condenado por asesinato motivado por racismo o hostilidad hacia un grupo determinado, y cuyo acto tenga como finalidad dañar al Estado de Israel, sea sentenciado a pena de muerte obligatoria, sin discreción judicial, según el texto difundido por la Knéset.
Tras esta primera lectura, la enmienda será discutida en la Comisión Nacional de Seguridad. Posteriormente tendrán lugar una segunda y tercera, tras lo que se realizaría la votación definitiva en pleno para su aprobación.
13:57 h
El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha dicho que "quizá" su partido pueda acordar con EH Bildu un "salto estatutario hacia un nuevo estatus político".
Esteban ha dicho estas palabras durante su intervención en el acto político con motivo del Alderdi Eguna (Día del partido) que el PNV ha celebrado en las campas de Foronda, a las afueras de Vitoria, en el que también ha tomado la palabra el lehendakari, Imanol Pradales.
En su primera intervención como presidente del partido en esta fiesta, Esteban ha hecho referencia al debate sobre la actualización del autogobierno en Euskadi, un día después de que Eneko Andueza, secretario general del PSE-EE, su socio en las principales instituciones vascas, afirmara que el debate sobre la independencia "ya está muerto".
13:41 h
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha referido este domingo a la no asistencia de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al juzgado donde había sido citada y ha remarcado que "quien no tiene nada que ocultar no se esconde".
En la clausura en Murcia del encuentro en el que se ha reunido este fin de semana con los barones de su partido, ha dicho que después de lo que se vio este sábado "resulta" que el hermano del presidente (David Sánchez) "no era el único que se ocultaba en La Moncloa".
La mujer del presidente del Gobierno no acudió este sábado al juzgado de Madrid donde le había citado el magistrado Juan Carlos Peinado para concretar su imputación por malversación, al considerar su defensa que se trataba de un trámite en el que su presencia no es indispensable.
13:39 h
La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha cargado este domingo contra las regiones donde "no se cumple" la ley del aborto y en concreto contra la Comunidad de Madrid, donde afirma que rigen las "ideas ultras" de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso.
En declaraciones a los medios antes de participar en el I Congreso de Jóvenes Más Madrid, García ha afirmado que el Ministerio está haciendo un informe que nuevamente apunta a comunidades donde no se protege el derecho a "hacer una interrupción voluntaria del embarazo en el lugar más seguro, más fiable y más confiable, que es nuestra sanidad pública".
"Vamos a seguir trabajando día y noche para que ese derecho se pueda cumplir en nuestra sanidad pública", ha recalcado García, quien ha insistido en que "las competencias las tienen las comunidades autónomas".
13:12 h
Al menos 66.005 palestinos han muerto por ataques del Ejército israelí en Gaza desde el 7 octubre de 2023, cuando Israel lanzó su ofensiva en represalia por el ataque de las milicias locales contra su territorio, anunció el Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás en la Franja este domingo.
En su boletín diario, el ministerio gazatí de Sanidad registró 79 nuevos fallecidos en todo el enclave a lo largo del sábado (dos de ellos, cadáveres recogidos entre escombros que pudieron haber muerto con anterioridad), haciendo que el total de víctimas en casi dos años cruzara el umbral de las 66.000.
Estos números no reflejan los miles de cadáveres que siguen entre los escombros o tirados en lugares de difícil acceso para los rescatistas.
12:26 h
La alta representante de Exteriores de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, anunció este domingo que el bloque comunitario va a reactivar las sanciones contra Irán por su programa nuclear tras el rechazo por parte del Consejo de Seguridad de la ONU a dar una prórroga de seis meses a Teherán.
"He desplegado intensas gestiones diplomáticas con Irán antes y durante el plazo de 30 días previsto en el proceso de restitución rápida, que lamentablemente no generaron las condiciones para una posible prórroga de la Resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU", dijo Kallas en un comunicado oficial.
Y añadió: "En consecuencia, la Unión Europea procederá ahora a aplicar sin demora la reimposición de todas las sanciones relacionadas con la energía nuclear de las Naciones Unidas y la UE que habían sido levantadas anteriormente".
12:25 h
El último plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Gaza, cuyos detalles completos no han sido anunciados, plantea un Gobierno de transición en la Franja sin presencia de Hamás y bajo supervisión multinacional, así como la liberación de todos los rehenes en manos del grupo islamista palestino, dijo este domingo a EFE una fuente de seguridad egipcia.
El informante, que pidió anonimato, indicó que el plan fue entregado a los líderes de países árabes e islámicos que se reunieron el pasado martes con el mandatario estadounidense en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.
La fuente apuntó que la iniciativa estipula asimismo una inmunidad a los líderes de Hamás "que no serán asesinados por Israel en el interior ni en el exterior de Gaza", así como un "indulto condicional a los miembros del grupo en el enclave, y facilitaciones para aquellos que deseen abandonarlo".
12:24 h
El grupo islamista Hamás afirmó este domingo que no ha recibido nuevas propuestas de los mediadores tras la suspensión de las negociaciones para una posible tregua en Gaza con el fallido intento de asesinato contra sus líderes a principios de este mes en Catar, y añade que está dispuesto a considerar cualquier propuesta "de manera positiva y responsable".
Lo dice en un comunicado publicado después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, ofreciera un plan de 21 puntos para poner fin a la guerra en Gaza en un encuentro con representantes de países árabes en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.
"Hamás confirma que no ha recibido nuevas propuestas de sus hermanos mediadores", dice la nota, en la que "aclara que las negociaciones se encuentran suspendidas" desde que Israel intentó matar a sus líderes en Catar -uno de los países mediadores, junto con Estados Unidos y Egipto- el 9 de septiembre, cuando analizaban allí la última propuesta estadounidense.
El grupo afirma además "su disposición a considerar cualquier propuesta que reciba de sus hermanos mediadores de manera positiva y responsable".
12:21 h
El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha asegurado este domingo que sus "reproches" en torno a la financiación autonómica no van contra Andalucía, sino contra el Estado, "que tiene un sistema de financiación que lo que hace es expoliar Cataluña".
Turull, que encabeza una delegación de JxCat que ha acudido a Vitoria para participar en la fiesta del Alderdi Eguna (Día del partido) del PNV, se ha referido a la polémica suscitada tras sus declaraciones en las que acusó a la Junta de Andalucía de fomentar deducciones fiscales, como la cuota del gimnasio o los gastos veterinarios, "con el dinero de los catalanes".
Estas palabras fueron respondidas por la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y líder de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, quien criticó a Junts que presente a Andalucía como tierra de subsidios para alimentar el ataque entre territorios y ha defendido lo público como la forma de avanzar con igualdad.
12:20 h
El Ayuntamiento de València ha suspendido las clases en los centros educativos ubicados en las zonas inundables de la ciudad y en las pedanías afectadas por la dana del pasado 29 de octubre debido a la alerta naranja activada por Emergencias de la Generalitat Valenciana para mañana lunes por previsión de fuertes lluvias.
El consistorio también ha tomado la determinación de cerrar este lunes parques, jardines y cementerios, y suspende la actividad deportiva al aire libre, mientras que recomienda al resto de centros educativos de la ciudad que trasladen las actividades previstas al aire libre a espacios en interior.