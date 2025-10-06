'De la emergencia al derecho': infoLibre analiza con la ministra de Vivienda el modelo de política residencial

El acceso a la vivienda se ha convertido en el principal problema señalado por la ciudadanía española. El encarecimiento del alquiler, el retraso en la emancipación juvenil, la presión de los mercados tensionados y el aumento de la exclusión residencial dibujan un escenario que exige respuestas urgentes, estructurales y sostenidas en el tiempo.

En este contexto, infoLibre organiza, en colaboración con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el foro “Vivienda, de la emergencia al derecho”, un espacio de análisis y diálogo que reunirá a responsables públicos, activistas y expertos para reflexionar sobre el futuro del modelo residencial en España. El encuentro se celebrará este jueves 9 de octubre, a partir de las 10:30 en la Sala Cristalería (Calle Sandoval, 3, Madrid). Es posible asistir en directo aunque hay plazas limitadas. Para acudir al encuentro, se pueden solicitar entradas en este enlace.

Este debate organizado por infoLibre llega en un momento clave. El Gobierno ha presentado el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 que promete una inversión récord de 7.000 millones de euros, triplicando los recursos del marco anterior. El plan pretende blindar la vivienda pública como patrimonio colectivo, fomentar la rehabilitación masiva del parque construido con criterios de sostenibilidad y accesibilidad, y reforzar las ayudas y avales para que ningún hogar destine más del 30% de sus ingresos a la vivienda.

El acto se podrá seguir en directo por YouTube en este enlace.

Un cambio de paradigma

La jornada arrancará con un saludo institucional de Jesús Maraña, director editorial de infoLibre, seguido de una entrevista a Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana. La conversación, conducida por Maraña, abordará ese “cambio de paradigma” que busca convertir la vivienda en un derecho garantizado, no en un bien de lujo.

A continuación, tendrá lugar una mesa redonda en la que se analizarán los fundamentos del nuevo modelo y se hará un recorrido por temas clave tales como la importancia de blindar la vivienda protegida para que no acabe en el mercado libre y aprender de los errores en la gestión de la VPO; los retos de la rehabilitación de edificios y la regeneración urbana; los problemas que enfrenta la juventud y el impacto que la falta de acceso a la vivienda tiene en la emancipación; y la situación de los mercados tensionados y el esfuerzo financiero que supone adquirir un hogar.

¿Qué hacer con la vivienda? Ver más

Entre los ponentes figuran perfiles como Leire Iglesias Santiago, directora general de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES); Carme Alcarazo, portavoz del Sindicat de Llogateres; Jorge Nacarino, presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM); y Javier Burón, director de la empresa pública de vivienda de Navarra.

El foro concluirá con las reflexiones finales que moderará Marta Gesto, directora general de infoLibre, quien sintetizará las principales conclusiones del debate.

Con esta cita, infoLibre busca contribuir al debate público sobre uno de los grandes desafíos del presente: convertir la vivienda en un derecho real y universal, no en un privilegio dependiente del mercado.